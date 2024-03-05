東部外海現陸海警船卻來不及監控？台海巡署澄清：派遣任務艦應處

大陸快艇金門翻覆釀2死事件後，大陸海警船大批聚集金門海域，兩岸情勢升溫。據台媒《菱傳媒》報道，一名台灣軍方的官員透露，2月27日，大陸3艘海警船到台灣東部海域，海巡艇不及監控。周二（5日），海巡署澄清，全程掌握該案，並派任務艦應處、通報。



報道引述一名資深官員指，3艘大陸海警船2月27日直接赴台灣東部海域，當下卻無海巡艇前往監控，軍方緊急派出寧陽號飛彈巡防艦前往，為大陸快艇翻覆事件後，首度發生台軍艦驅離大陸海警船案例。對此，海洋委員會海巡署澄清，對該案都有全程掌握，並派遣任務艦應處，並非「海巡全無艦艇對應」。

海巡署說明，事發當日下午3時50分已通過監控系統發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）往北航行中。海巡署立即通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，同時通報海軍艦戰中心，請附近巡弋的海軍寧陽艦協處。

當晚10時，「南投艦」發現前述3艘海警船位於彭佳嶼東南東方26浬，疑為閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離海域。