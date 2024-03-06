修杰楷、王柏傑台北齊唱K　為救小鬼黃鴻升妹婿捲鬥毆事件雙掛彩

今（6）日凌晨4點多，曾一同參演台劇《華燈初上》的知名男星修杰楷與王柏傑在台北錢櫃KTV忠孝店捲入鬥毆案件，遭警方帶回偵訊。經調查，起因疑似同行的林姓友人在搭乘電梯時，與對方發生口角，對方心生不滿，竟找上包廂理論，出手毆打林姓友人，甚至作勢要拿滅火器打人，修杰楷與王柏傑為了保護友人，與對方爆發肢體衝突，造成修杰楷左眼角受傷，王柏傑身上有多處擦挫傷，事後雙方雖不提告，仍被依警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦。



藝人修杰楷6日清晨在台北卡拉OK捲入鬥毆事件，友人Sam（戴帽者）電梯內與人爆發口角，對方心生不滿跑到包廂內打人。（圖／ETtoday）

綜合台媒報道，台北市警方今晨獲報，台北錢櫃忠孝店發生有打架鬥毆事件，到場後發現共有5名涉嫌鬥毆的民眾，將5人全部帶回偵訊。5人之中驚見知名男星修杰楷與王柏傑，身穿黑衣的修杰楷左眼角疑似被毆打受傷，出現大片紅色血絲，王柏傑則是全身有多處擦挫傷。

藝人王柏傑（右）6日清晨在台北卡拉OK捲入鬥毆事件，白色衣服上有明顯血跡，面對媒體拍攝，強調「是誤會一場，沒事沒事」。（圖／ETtoday）

台媒《聯合報》披露，與該名林姓友人在電梯裡發生口角衝突男子為陳亞豪及羅姓男子，兩人都有中華統一促進黨與黑社會幫派「竹聯幫」身份，由於雙方都有飲酒，疑因擦撞或看不順眼，雙方起口角，陳亞豪不爽，帶著羅姓友人找包廂，發現林姓男子後，立即上前要將林男拖出包廂毆打。

藝人修杰楷和王柏傑，在錢櫃與統促黨成員陳亞豪發生衝突。（台北大安警分局提供）

報道指稱，修杰楷與王柏傑接受偵訊後，近清晨7點左右離開警局，對於媒體上前關心，修杰楷低調表示，「因為朋友莫名其妙被毆打，所以陪同到警局作筆錄」，進一步詢問是否受傷，修杰楷則比手勢表示：「沒事、沒事」，而王柏傑的白色衣服上有明顯血跡，面對媒體拍攝驚訝反問：「你們怎麼知道」，強調「是誤會一場，沒事沒事」，接著兩人搭乘友人的車輛快速離開。

台媒《Ettoday》報道，該名林姓友人是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿Sam，目前為服裝設計師。

2020年9月16日，小鬼黃鴻升因主動脈剝離（又稱主動脈撕裂）猝死，終年36歲。（IG圖片／aes_alien）

據警方表示，衝突雙方在派出所接受偵訊、製作完筆錄後，均不提告傷害，但警方仍以《社會秩序維護法》將雙方移送法辦。

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《聯合報》報道表示，中華統一促進黨中央委員林國信，今年1月因為涉嫌接受廣東梅州市政府資助，組團赴陸旅遊並宣揚兩岸一家親理念，遭台灣檢方搜索約談，最後10萬元交保。

陳亞豪2個月前曾攻擊記者。（TVBS資料畫面）

當時林國信交保後，陳亞豪到台北地方檢察署接人，看到記者拍攝，先是阻擋鏡頭，飆罵三字經，要求不要拍攝「我老大」，他見記者繼續拍攝，乾脆揮拳打記者，形象爭議，由於他6日凌晨穿著衣服，與今年一月毆打記者時穿著的衣服相同，因此被現場眼尖記者認出。