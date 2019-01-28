35天的停擺過後，美國總統特朗普終在美國時間上周五（1月25日）簽署臨時撥款法令，暫時恢復政府運作。特朗普本想借政府停擺，逼迫控制眾議院的民主黨撥出興建美墨邊境牆的預算，為自己立威。未曾想，過去幾周公務員和商人怨聲載道，令特朗普丟掉本就所剩無幾的中間選民的支持；如今又全盤接受眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）「先重開政府再談邊境安全」的要求，在右派支持者中名譽掃地。特朗普的「總統保衛戰」似乎出師不利。

根據臨時撥款條款，美國聯邦政府各機構將維持全面運作直至2月15日。縱使只是休戰，但對超過一個月無糧出的公務員，或是等待政府批文致使生意延宕的生意人來說，三周的喘息時間已如春雨般寶貴。

一貫強硬的特朗普想必不想讓步，奈何形勢比人強。共和黨控制的參議院上周四（1月24日）審議民主黨提出、不包括建牆經費的臨時開支法案。雖然法案未達到60票的門檻，但參議院竟然有六位共和黨人倒戈支持，預示共和黨正有擺脫特朗普操控之勢。另外，在佩洛西正式反對下，特朗普將不會在本周二（1月29日）如期向國會發表國情咨文，只能繼續留守白宮，坐困愁城。

特朗普上周簽署臨時撥款法令，暫時恢復政府運作。（美聯社）

連任勢危 或借緊急狀態令出招

各方談不攏，國會兩院的投票只是做戲爭取民意支持。綜合美國民調，特朗普的支持度已漸見下跌趨勢，即使哈佛－哈利斯（Harvard-Harris）民調顯示其支持度維持在45%不變，但該民調同時顯示，只有36%受訪者必定或可能會在2020年大選投票給他，表示會投票給民主黨代表的則有43%。

另外，一項在1月19至20日進行的民調顯示，有49%美國民眾認定特朗普及共和黨要為停擺負責，認為民主黨要負責的只有26%。本想以建牆「成就」打開2020年選戰先聲的特朗普，此刻大概後悔不已。

當地時間周六（26日），美國德克薩斯州（Texas）出現遊行活動，抗議特朗普提出的「邊境墻」政策。（路透社）

民情不滿，加上美國各大電視新聞台每日播放停薪的政府人員如何無法交租、無錢購買糧食，甚至因汽車沒有燃料或者要另尋外快的故事，外界開始預測特朗普或將錯失連任之機。如果停擺長此下去，導致共和黨覺得特朗普是個負累的話，他對共和黨的強勢操控也會逐漸鬆綁。

以特朗普渴求取勝、愛「攞威」的性格，實在難以忍受停擺的困獸鬥，但他卻沒有妥善的解決之法。早在1月初，特朗普曾考慮以總統權力宣布「緊急狀態令」，繞過國會動用聯邦政府的現有預算作建牆經費。如今恢復政府運作，特朗普很大機會在緊急狀態令上大做文章。

美國各大電視新聞台每日播放停薪的政府人員如何無法交租、無錢購買糧食。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）上周五（1月25日）引述白宮高層消息指，政府內部已為特朗普起草了緊急狀態令文本，只待特朗普簽發。不過，如今特朗普「相中」的預算，卻是美國陸軍工兵部隊或將用於災區建設的約130億美元民用工程經費，先不論緊急狀態令將會遇上的司法挑戰，在逾半美國人反對「建牆」的情況下，以災區經費建牆，恐會是一場政治災難。

民主黨：不接受特朗普式交易

動用緊急狀態令茲事體大，若要在三個星期的休戰期後重新爭取建牆預算，特朗普還須過民主黨這一關。但放眼特朗普手中的籌碼，似乎只有被稱為「追夢者計劃」的童年入境者暫緩遣返手續（DACA）。

民主黨眾議院議長佩洛西態度強硬，表示政府必須先得到重啟，再就邊境安全問題繼續談判。（路透社）

1月19日，特朗普宣布在DACA上「讓步」，延長合資格未成年非法入境人士的法律保障三年，又強調他所建的不是混凝土牆，而是鋼欄，且不會延及整個美墨邊境，希望以此換取民主黨的支持。不過，民主黨批評，DACA人士欠法律保護的問題全是特朗普一手造成，如今他以暫時性的保護換取建牆經費，並非「妥協」，而是「挾持人質」，因此民主黨絕不收貨。

特朗普在2017年宣布取消DACA，以兌現他其中一個競選承諾，卻遭到多個地區法院阻撓。上周二（1月22日），美國最高法院決定不會重新審視下級法院的判決，使得DACA繼續有效，因此無論特朗普讓不讓步，也不會改變DACA人士已有法律保護的現況。在此形勢下，民主黨更加沒有理由妥協。不過，特朗普在此時竟然要重彈DACA的老調，出爾反爾，可見他何等心急。

特朗普早前宣布不會延及整個美墨邊境，並強調所建的不是混凝土牆而是鋼欄。（資料圖片／路透社）

特朗普的DACA「讓步」被法院擊破，既未能使民主黨妥協，亦過不了參議院，更未能挽回民望，本來已經極為失敗。更嚴重的是，此次讓步還激怒了反對向非法移民作任何妥協的選民基本盤。《信仰特朗普》（In Trump We Trust）作者安古特（Ann Coulter）就指摘特朗普的倡議變相「特赦」DACA人士：「我們投票支持特朗普，換來的卻是一個（溫和的）杰布布殊（Jeb Bush）。」

讓與不讓 順得哥情失嫂意

除此之外，停擺持續更讓特朗普的部分核心支持者開始反思。《華盛頓郵報》上周一（1月21日）引述一位底特律市郊的藍領人士表示：「當時（指2016年大選時）我確實是反對現狀……不過，下次我會更加支持現狀。」他又指特朗普目前的作為是「愚蠢」而且「具破壞性」。一項1月中進行的民意調查顯示，特朗普的支持度在市郊男性中下跌了18%，在沒有專上學位的男性中亦下跌了7%。被傳曾指自己若失去選民基本盤就什麼都不是的特朗普，此刻更是心寒。

一項1月中進行的民意調查顯示，特朗普的支持度在市郊男性中下跌了18%，在沒有專上學位的男性中亦下跌了7%。（路透社）

不僅如此，今次停擺風波也讓特朗普黨內地位急降。對一眾參眾議員而言，確保連任始終是優先考慮的目標。2020年34個有待重選的參議院議席中，有22個屬於共和黨人，與去年的中期選舉正好相反。現時的民意逆差，令這班爭取連任的共和黨人如鯁在喉。共和黨重量級人馬、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）便被輿論評為刻意低調、「袖手旁觀」，任由白宮與民主黨對罵。

面對有民意支持的佩洛西，特朗普可謂無計可施。佩洛西曾故意嘲弄特朗普，說可給「1美元」作建牆費用，並以政府停擺為由，高調禁止他到國會發表國情咨文。在立法操作上，佩洛西更推動民主黨在眾議院不斷通過可解決停擺的開支法案，終令特朗普「先解決停擺，再談邊境安全」。在佩洛西重重緊逼之下，特朗普所謂「死不讓步」的慣常策略化為泡影。

I wish people would read or listen to my words on the Border Wall. This was in no way a concession. It was taking care of millions of people who were getting badly hurt by the Shutdown with the understanding that in 21 days, if no deal is done, it’s off to the races! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2019

特朗普一向依靠其強人形象獲得鐵桿支持者認同，如今卻作出讓步，令其個人形象在極右選民中受到衝擊。為求補鑊，特朗普上周五及周六晚間接連在Twitter發文，否認在爭取撥款興建美墨邊境圍牆問題上讓步，但如此掙扎，效果備受質疑。面對選民基本盤和民主黨左右夾擊，特朗普要如何挽救其「總統保衛戰」？

輸內政 靠贏外務撐場？

以解除政府停擺換取建牆的內政爭鬥，似乎將會以失敗告終。霸氣盡失的特朗普，目前似乎只能靠外交取勝，以蓋過與民主黨新年首戰即敗的醜態。特朗普手頭上有兩大外交議題，一是中美貿易談判，經早前中美中層官員在北京的首輪談判後，中國副總理劉鶴勢於本周三（1月30日）到訪華盛頓，與主理對華談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會晤。

中國副總理劉鶴勢於本周三（1月30日）到訪華盛頓，與主理對華談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會晤。（Getty Images）

二是近日各界盛傳將在2月底於越南舉行的第二次「特金會」，有望在各讓一步的條件下，再次推動朝鮮半島無核化的進程。縱然距離第二次美朝峰會仍存變數，譬如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周四受訪時表示，將於60天內舉行特金會，或是在暗示會晤將被推遲，然而，考慮到當下國內的局面，在美朝峰會取得成就，對特朗普來說，實為不可錯失的機遇。

如果特朗普可以在其中一項外交議題上大勝而歸，也許能逆轉這段時間左右為難造成的民調頹勢。然而，特朗普在這兩大議題上的對手也非等閒之輩，絕不會讓特朗普大獲全勝。例如中國承諾在兩年內消除貿易逆差、讓美國派人監督其知識產權狀態等，又或是朝鮮願意在制裁未解前先解除所有核武、導彈裝備等，皆是難以想像之事。若特朗普未能大獲全勝，國內輿論勢將他的「成就」分析成「敗仗」，造成反效果。

2019年的第一個月，特朗普錯估了民主黨佩洛西的「務實與溫和」，在後者堅拒讓步之下顯得進退維谷、束手無策，更押上連任大計。相較他上任首兩年的威風，今日局勢逆轉之急之烈，令人始料不及。

上文為刊載於第148期《香港01》周報（2019年1月28日）的《面子裏子盡失 特朗普輸掉「總統保衛戰」首役》。

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