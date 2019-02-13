中國人特別喜歡「四大」，什麼都要湊夠四。「新四大發明」（高鐵、網購、移動支付、共享單車）原創性有多少難具體說明，因為應用市場龐大，影響力加倍，所以納入自家發明，但更應說是「中國新四大應用」。在眾多頗具爭議的發明以外，有一些中國式新節日及其相關活動同樣人多多參與，錢多多流動，可說百分百「原創」發明，堪稱「當代中國非物質文化遺產新四大發明」——春運、手機搶紅包、1111網購節和520網絡情人節。淡化了聖誕節、情人節，乃至七夕，更別提感恩節，論普及性與影響力，中國式新節日有蓋過其他中國傳統或外來洋節日之勢。

11月11日意指超級光棍，誰料到成就1111網購節。（視覺中國）

西方情人節曾經在中國有過輝煌一面。那是大概2000年開始的十多年間，其時中國還打算開放給全世界似的，引進及容許不同西方民間節慶。過往不曾在中國流行的聖誕節、萬聖節及情人節，紛紛有了中國版本。

西方情人節在中國的受歡迎程度雖較慢熱，但毫無疑問，漸漸後來趕上。這明顯反映在消費市場方面， 2月14日情人節前，中國各大城市（主要在一、二、三線城市）玫瑰花價格大漲，燭光晚餐訂位常滿，朱古力或特別針對女性的送禮精品銷情大旺。被引進中國的情人節成為全民狂歡的節慶活動，但並非愛的力量讓世界大同，而是（推行「中國模式」征服世界前）「西方」還是個吸引的模板，再加上消費社會的推波助瀾。

這時期西方文化和生活方式逐漸向內地滲透，過程有進有退，因「西方」一詞，在中國不時被不同價值觀捆綁，有時更牽扯到西方意識形態霸權入侵。但最根本是中國社會對於「洋節」的引進、推崇和轉化，其實在大多情況下，無關乎節日的本質意義（更不用說宗教意義），普通人亦少關注意識形態，大眾在乎的反而是在這變形記中，一切儀式慶典，最終是否能轉化為流行文化及生意經。這正是這時代新中國模式無堅不摧的最佳憑證，經濟決定了影響力和話語權，具有資本影響力，就是大國實力，能夠帶動消費市場，就是重要節慶。

520情人節時不少情侶在天安門面前自拍。（視覺中國）

在引進的過程中，西方情人節的「案例」最有意思。西方情人節本來打敗了中國情人節元宵、七夕，但迅即被原創中國網絡情人節「520」挑戰。西方情人節往往在春節和元宵節這兩個中國傳統節日之間，濃厚的中國式親情氛圍裏，原本沒有外來者立足之地。而且在傳統中國社會的主流認知中，所謂情人節，就是元宵、七夕；或是古籍中記載，如今已在民俗中消亡的「上巳節」（又稱三月節，在農曆三月初三）。何況「情人」的稱謂，在過往革命年代，世俗道德中有着貶義成分，並且帶着國人對「資本主義糜爛生活」的嘲諷。但是歷經年月，西風壓倒東風，情人節的「正名」正式落於2月14日，當中隱藏一部漫長的中國節慶觀念變遷史。對於眾多年輕人而言，二月早春，春節味道日益寡淡，情人節反倒成了最令人期待的日子。OL 有云，能在辦公室眾目睽睽下收花，勝卻私底下甜言無數。

這其實是一個市場經濟推動觀念變革的案例，最早的改變發生在上世紀八十年代初，嗅覺敏銳的商家捕捉到節日帶來的巨大消費契機，添上浪漫化包裝，並在中間包裹一顆需要購買的「糖」。事情本身不足為奇，恰如1965年日本的朱古力商人催生浪漫的「白色情人節」，算得上高明的概念營銷。值得關注的其實是情人節的傳播路徑，經由港、澳、台，而後到達廣東及上海等地，隨後風靡全國。據資料顯示，1984年2月18日，《人民日報》開始談論「情人節」，官方正式認可及報道，恍如一針「浪漫劑」注入民間社區。國人在改革開放的春風吹拂六年後，在感情生活上迎來春天。愈來愈多戀人選擇在這天前往民政部門領結婚證，彷彿搭乘通往春天的地鐵。

農曆三月初三是中國傳統節日上巳節，少女穿上古裝束着髮髻行祓禊之禮，男子向參禮少女送上蘭花以表祝福。（視覺中國）

初期內地慶祝情人節的活動，參照英國維多利亞時期的習俗（更多是受香港影響），贈送鮮花、寫有情話的卡片及並不算太貴重的禮物。真正有心情享受節日的民眾是大城市中「西化」的「有閒階級」，主要為知識階層和新興中產，以及辦公室白領。所以，情人節可說是伴隨中國白領新階層出現的節慶現象。及至上世紀九十年代，城市化浪潮風起雲湧，不斷出現新模式的公共空間—公園、電影院、咖啡館和西式餐廳，戀人多了約會的地點。中國新時代的談情說愛行為，亦歷經變遷。戀人不介意公開表達愛意，並尋找信物示愛。

光棍躊躇網上租情人 初中生微信表達愛意

上世紀六、七十年代，內地電影多為鬥爭或樣板題材，傳遞的是革命情誼。及至八十年代，第一部有接吻戲的國產電影《廬山戀》問世，才讓觀影的戀人感到臉紅心跳，嘗到一絲人性的味道。到了1998年，《泰坦尼克號》（港譯《鐵達尼號》）在中國上映，創下史無前例的高票房紀錄。此後，中國情人才有了公認的戀愛方程式，同看愛情片、過時過節送花進餐、當街約會親熱（以前要在夜公園）。

第一部有接吻戲的國產電影《廬山戀》在1980年7月12日首映。（視覺中國）

愈想表達愛意，愈令情人節趨向物質化。情人節籠罩在富裕社會的消費光芒中，傳遞愛意的禮物益發多樣化，甚至成為衡量真愛的標準，以及炫耀和比併的方式。特別是在宣稱「互聯網＋」時代，這些節日與中國式網絡生活互動，才得以煥發新生，由2月14日西方情人節，一步步過渡至5月20日網絡情人節，520即「我愛你」的網絡語言。比起214，以諧音建立的520更為直接粗暴，可用在車牌、房號，發放於手機短訊亦絕無違和感。電商推出520限定商品，並配合促銷策略，以微博和微信公眾號為主的新媒體都精心策劃送禮指南。內地普遍認知是，214是屬於城市中產白領，520則屬於廣大網民。

處在戀愛關係的情人為送出別出心裁的禮物費煞思量，單身人士則為應否破費「租戀人」躊躇不決，就連初中生和高中生都用520微信紅包表達懵懂愛意。一切都在網上交流互通，相信不遠將來，中國人可在手機完成由結識、求偶到性愛的過程，就欠如何用手機生仔。

中國式網絡生活互動，令2月14日西方情人節，一步步過渡至5月20日網絡情人節。（視覺中國）

大數據及消費變成這時代流行節日的存在之道。大數據顯示，情人節的消費熱潮由女性主導。數據公司Slice Intelligence去年發布的情人節消費報告中，五類商品排在最前面，分別是鮮花、珠寶、朱古力、毛絨動物玩具和數碼產品，這些商品主要迎合女性口味。中國情侶破費最多的，除了鮮花之外，便是市場上最火熱的數碼產品，如新款蘋果手機或網紅產品—而後者往往是商家借助KOL「帶貨」（網紅選用時尚用品掀起熱潮）的結果。

如果說消費行為能傳遞價值觀，那麼在情人節這一天（無論是214還是520）的活動，顯示的是內地部分年輕人的盲從和虛榮。這並非危言，現實情況或許更為糟糕。收割這一波韭菜的不只是商家，還有眾多資質不明的信貸公司，他們面對衝動消費者放貸，收取高額利息，助力發展出一場有關情人節的非理性經濟循環，倒符合戀愛的本質——非理性。

大數據顯示，情人節的消費熱潮由女性主導。（視覺中國）

在中國情人節消費中，還有一重慾望的性別轉換，經濟實力較弱的女性希望在這一天以愛之名，在社交媒體上光明正大地列出自己無力或難以購買的物品清單。成功者，可在社交媒體晒出戰利品。對男方而言，這顯然意味着隱形的壓力（無錢者），或是權力的呼喚（有錢者）。在疑似倡導女性獨立的新時代，情人節以贈禮、晒圖炫耀的方式道出兩性關係的弔詭現象。

上文節錄自第149期《香港01》周報（2019年2月11日）《中式節日變形記 未來情人節在520》，網上標題為編輯重擬。

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