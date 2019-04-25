《風雨雲》反映的是近年來內地影視產業遭遇的一個普遍狀況，亦即：現實主義的素材比比皆是，也不缺乏有志於將現實故事搬上銀幕與熒幕的創作人，但推廣到公眾層面，必須跨越一道道圍牆，即那些不斷推出的管理條例，又或沒明確界線的各種指引。現在，這堵牆還在向內堆砌，令創作園地愈來愈狹窄，導演、編劇以及演員都深感缺乏騰挪的空間。 避免給公眾帶來負面影響，弘揚社會主義核心價值觀，自然是出台禁令和各類管理辦法考量的主要因素和目的所在。而每一個新條令的頒布，都像對應一個成為熱點的新聞事件。

承接上文：【風中有朵雨做的雲】第六代禁片導演婁燁新作 妥協還是對抗？

2014年禁止使用「劣迹藝人」，禁止嘻哈、紋身、染髮等。（網絡圖片）

熒屏為何縮小？

依此邏輯，2012年禁止穿越劇（穿越時空影視作品）是針對《宮鎖心玉》、《步步驚心》等熱播古裝穿越劇帶來的歷史認知後遺症，要引導公眾建立正確的歷史觀；「限乳令」雖令人莫名其妙，但起碼了解它是衝着暴露尺度而來；2014年禁止使用「劣迹藝人」，背景則是演員柯震東、房祖名等人的吸毒事件，以及黃海波嫖娼事件帶來的影響，最近則有出軌藝人吳秀波被封殺；禁止嘻哈、紋身、染髮等（「嘻哈」這詞都不能做節目名及主題，遇有紋身藝人，拍攝時要遮蓋或事後要P走），源於演員李小璐和某綜藝出道的嘻哈歌手出軌事件的發酵，以至對嘻哈文化潛在反叛力的馴化；去年的稅務新規，起因有范冰冰事件；近期再禁止童星綜藝秀，則是針對《爸爸去哪兒》等親子類節目帶動的熒屏風氣。還有限制清宮劇的過份產出，又和要牢牢掌握對清代歷史知識的話語權，不要淪為歷史虛無主義這國策息息相關。

「限乳令」雖令人莫名其妙，但起碼了解它是衝着暴露尺度而來。（網絡圖片）

總而言之，從2000年起，當局頒發的指引、新例及限制益發頻繁，管控和禁止對象涉及動畫片、偶像劇、兇殺暴力涉案劇、選秀節目、商業廣告滲透尺度、劣迹藝人、名人緋聞炒作、婚戀類電視節目、穿越劇、熒屏中的亞文化元素，以及兒童參與度等等，可謂事無巨細，都有禁區。

受影響的不止於創作空間，倘若製作完成後才被告知不允許播放或公映的話，打擊的其實是投資方的信心和市場預算。坊間智慧反而成為: 是變化趕不上政策，一切發展都得看上頭的政策批示。但這已嚴重影響到影視發展的市場運作。

2012年禁止穿越劇（穿越時空影視作品）是針對《宮鎖心玉》、《步步驚心》等熱播古裝穿越劇帶來的歷史認知後遺症，要引導公眾建立正確的歷史觀。（網絡圖片）

一連串禁令在民間引起熱烈討論，可能仍有拍手叫好者，稱淨化了熒屏空氣，減少了視聽污染，讓負面、低俗及不健康的因素得到控制。但批評的聲音亦不絕於耳，只是從未有評論能在嚴肅媒體上正面質疑，僅流於網絡上調侃，其中最廣為流傳的笑話，便是關於「建國之後的動物不准成精」的禁令。

不管如何，伴隨着一系列禁令，內地的熒屏日益潔淨，也正在不斷縮小（而「縮小」這個詞甚至不是比喻，而是通過裁截屏幕畫面，讓穿低胸衣的宮女那胸部沒法呈現更多）。電影注重於視覺特效及對主旋律的弘揚，而電視中每天播放的是重複的歷史古裝劇，綜藝節目上依然是安全的歌舞昇平選秀和插科打諢—即便如此，這些作品在細節上也不得不加倍謹慎，因為永遠不知道哪個演員又被規了？什麼劇種又被限了？

《我不是藥神》劇照（網絡圖片）

削創作力 如何輸出文化？

客觀對比而言，歐美各國政府對於影視作品也有各自的規管制度，如廣為人知的美國電影分級制，自推出以來，美國電影人也不得不在創作時精准考量受眾及其相關投資回報。歐洲同樣如此，主要是對未成年人的保護，然而，總體仍是尊重市場原則。奇妙的是，論管理體系的經驗與機制，中國顯然落後於這些地區（或者歸咎於國情）；但要論規則之細，管理面之廣，則在世界前列了。

如果再收窄範圍，只談亞洲各影視文化輸出大國的競爭力，中國亦沒法和日韓兩大強國相比。中國影視圈目前較火紅的製作，電視類的海選及綜藝真人秀，以至自主研發的本土鮮肉偶像，無一不是參考或模仿（或拿授權）國外製作，中國自身欠缺原創性的節目。

古裝宮廷或武打劇雖有華語世界的受眾傳統，但文化差異極大，除個別輸出到東南亞之外，影響甚微。中國的時裝劇則受制於題材，一方面寫實劇描述旳中國社會情況在國外難有共鳴，不寫實的話又因技術水平不高，以類型片種而言難以出口，以致影視界變成國內自娛自樂的封閉系統。

中國影視圈目前較火紅的製作，電視類的海選及綜藝真人秀。圖為《奔跑吧，兄弟》

哪怕是票房大捷的數部國產電影，都只因得益於保護主義和短暫的民族情緒消費使然。這種情緒票房並不保險，而且同質化之下，吸引力必遞減，長遠而言也非靈藥。因為只得個別情緒片獨大，其實是忽略了要發展多元化中成本類型片的健康市場結構。

以韓國為例，1999年的《生死諜變》宣告韓國電影影響力時代來臨，合格的特技配以敏感的特務題材，回應同樣敏感的時局轉變。而後再有《JSA安全地帶》、《我的野蠻女友》，更風格化有《漂流慾室》、《薄荷糖》，再而幾部「逆權」電影，才有今天的《屍殺列車》和《炸雞特工隊》。韓流從中締造，流向全球。

韓國電影《屍殺列車》引起一片好評。（網絡圖片）

相反，永遠的主旋律，過硬的題材審查，畫面的受限，次文化的管控，都在扼殺影視創作所需的流行文化生命力。沒有生命力，就不會有好創意，更難言輸出。

這些規管已束縛了中國影視創作的手腳，數量龐大的影視劇難以獲得立項，或立項後稍有不慎即無法通過審查，或未能安排播放及上線，導致投資人對於市場的判斷益發謹慎，投資面對極大風險，市場策劃者無所適從。

《流浪地球》雖在內地大賣，海外票房卻未見報捷。（網絡圖片）

另一方面則導致作品流於單向價值觀，要不就主旋律，要不就是最簡單的純娛樂：2018年中國電影總票房為609.76億元人民幣，首次跨過600億關口，院線片中，國產電影有44部，當中票房前三的是《紅海行動》、《唐人街探案2》和《我不是藥神》，都達到數以十億計，再加上今年的《流浪地球》，這些卻都是只能在中國大賣的作品，更遑論能達到讓世界評價及輿論的影響力（以及取得海外票房）。

電影是重要的，但它確實沒有那麼令人害怕。除非中國要的只是一個與外界無涉的內在市場，作品只供內地民眾觀賞和消費，否則，以這些規管和審查標準，中國透過影視作品去輸出軟實力可說不可能。

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日）《從《風中有朵雨做的雲》看規管問題 不可能的影視文化輸出》，網上標題為編輯重擬。

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