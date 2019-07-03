特首林鄭月娥在去年的《施政報告》中提到「青年是我們的未來」，會致力做好與青年「三業三政」，即關注青年的學業、事業和置業；鼓勵青年議政、論政和參政的相關工作。政府亦成立青年發展委員會，促進跨局跨部門協作，幫助青年發展事業和向上流動，讓年輕一代看到曙光。但現實是，有欲向上流的年輕人看不到前景，面對「沙紙」不斷貶值，最終為了生活穩定要投考紀律部隊。 （此文章為「青年難向上流」系列報道一）

商科畢業生為麵包考紀律部隊

24歲的阿喻梳起馬尾，語調嬌柔，與紀律部隊強悍形象不太相同。她說，畢業後才萌生投考紀律部隊的念頭。地區名校出身的她，從小到大沒有特別「愁出路」，以25分的公開試成績入讀科技大學商學院，但到頭來的工作卻與大學本科完全無關。

客廳的玻璃櫃塞滿了獎盃獎牌，大多是阿喻小時候參加奧林匹克數學比賽的戰利品。她印象最深刻是成為華夏盃初賽的全國頭十名。「我自小便覺得數學十分有趣，嚷着父母要參加相關的興趣班，後來慢慢明白數理是我的強項，亦是我的興趣。」

如果單純為興趣，她會選擇入讀理學院修讀物理。但在平衡興趣及出路後，她最後決定入讀商學院，「基本上大部份人也是這樣想的，當時商學院是很搶手、很熱門的選項，理學院的收生（分數）則比較低，因為大家也想到出路問題。」

阿喻花了四年修讀不太感興趣的科目，但最後卻投身不用大學畢業、與主修完全無關的職業，「是有點浪費，但生活穩定排在我現時的首位。」（高仲明攝）

畢業後，阿喻在一間小型會計公司工作，月入14,000元，雖然不時要加班，但對她來說這份工作還算過得去。然而，她卻看不到前景，「我們畢業後要應考數個QP試，加上要三年相關經驗方可取得會計師牌（CPA）。有同事已考了試，但需要經驗才可取得牌照，因而至今人工依舊。」她指入職三年後，薪金才會有較大升幅，這是本地小型會計師行的慣例，若繼續做下去，月薪最多是三萬多元。

阿喻直言為了未來，一定要放棄興趣，故投考紀律部隊。「起碼政府工會跟通脹加人工，應付到生活所需，至少可以儲到錢。在這個社會，你覺得自己數理了得，但僱主覺得這能力只值萬多元。反而在其他領域，你覺得自己根本不出色，卻有人願意花二萬多元的工資，覺得你值那個價。」

若可以再選一次，還會選擇理學院嗎？阿喻搖搖頭，「理學院不也一樣？中層職位不夠，畢業也沒有出路。」阿喻花了四年修讀不太感興趣的科目，換來一張「入場券」，但最後卻投身不用大學畢業、與主修完全無關的職業，「是有點浪費，但生活穩定排在我現時的首位。」

「麵包」與「理想」，阿喻只能夠選擇前者。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《青年志難伸 在初創窄縫中逆流》。

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