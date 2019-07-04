現實條件限制了青年發展的例子比比皆是，但亦有人不甘於只吃「麵包」，堅持在生活窄縫中闖出一片天。有藝術才能的青年只能在窄縫中利用公餘時間發展興趣，盼能闖出一片天；還有不少青年仍在創業路途上匍匐前進。 90後業餘插畫師Phoebe，大學修讀工程時已對繪畫有濃厚興趣，雖然畢業後即投身工程行業，不久又因緣際會踏足IT工作，但始終對藝術創作念念不忘，公餘期間積極創作插畫「紅鼻子森林」，希望將快樂訊息用簡單的圖像傳遞給讀者，之後參加角色設計比賽獲得優異獎，更堅定了她對藝術創作的想像，目標是憑藉她的插畫創作走上屬於自己的創業路。 （此文章為四代人之苦系列報道四）

承接上文：【四代人之苦】青年商學院畢業 為「麵包」棄商投身政府工

由於插畫收入不穩定，Phoebe在家庭經濟壓力下，難以辭去現時的正職，惟有每日盡量抽時間創作，但始終時間及精力有限，未能全身投入文創工作。她不諱言，這條公餘創業路很難走。她說，找廠家製作生產、安排運輸存放、尋找推銷平台及合作夥伴，每一環節也需要大量時間金錢，很消耗精神體力，繼而影響創作意念，窒礙了新產品的誕生。

有志於文創產業的年輕人，尚要面對資金難題。Phoebe表示，如想把創作化為多元化產品，最難克服的是資金和存放空間的問題，例如紙製印刷品的起訂數是五百至一千個，這些步驟已經需要一筆資金，而即使解決了製作費問題，也沒有空間可擺放產品。她曾想過租舖，以增加銷售和接觸更多客戶，但昂貴租金又讓她卻步。

90後業餘插畫師Phoebe雖有IT正職，但在公餘期間積極創作。（歐嘉樂攝）

投身文創的年輕人需要「開源」，尋找地方售賣自己的產品，雖然近年多了手作市集，在Phoebe眼中又是「好睇唔好食」。她解釋，由於市集舉行次數不固定，年輕文創者難以靠它生存，「參加這類手作市集每日租金約900元，賣首飾、奢侈品還可以有少許利潤，但賣手作製品如明信片、插畫等，最多只能打個和。」所以Phoebe說她參加手作市集，目的是讓更多人認識她的作品，並非奢望賺錢。

Phoebe曾到台灣舉辦畫展，體會到當地的文創藝術氛圍遠勝香港，可以讓藝術工作者有更廣闊的發展空間。她指出，台灣的公司樂於採用文創方式宣傳產品或服務，政府亦會設立各類文創區以匯聚有志藝術創作的年輕人。反觀香港，政府營造文創發展條件的力度明顯不足，人流暢旺的大型商場又少有願意劃出主題區，供文創長期發展，僅靠個別慈善或公營機構支持的文創計劃，難以產生有利於文創藝術發展的氛圍。Phoebe認為，政府應擔當中介人角色，設立大型文創平台和活動，以匯聚人才和提升年輕藝術工作者知名度。

Phoebe認為政府營造文創發展條件的力度明顯不足。（歐嘉樂攝）

Phoebe的拍檔黃永駿，正職也是IT人，負責為Phoebe的產品宣傳和聯繫工作。他也表示，年輕人投身文創行業，最需要的是不同的銷售平台，以開拓客源及提高知名度，可是香港現時卻缺乏類似的大型平台。他曾經製作關於初創企業的電台節目，邀請不同嘉賓分享心得，希望藉此連結更多於各行各業有志或成功初創的年輕人。黃永駿指出，香港的創業氣氛仍未成熟，需要有中介角色連結初創公司、創作人，從而令各人能夠互相支援，形成初創的安全網。

雖然Phoebe沒有修讀過設計或美術等科目，而且大學修讀的課程也與現時工作不太相關，但她認為大學證書只是職場門檻，最重要的是自己是否願意投放精力及時間去「追夢」。Phoebe強調，不要因為過去的選科決定而限制自己的發展，每條道路都可以有不同的可能性。

Phoebe的拍檔黃永駿指年輕人投身文創行業，最需要的是不同銷售平台以提高知名度，可是香港現時卻缺乏類似的大型平台。（歐嘉樂攝）

初創路途仍在摸索

29歲的翁德建受白手興家的父母薰陶，自小嚮往創業的刺激和滿足感，他兩年前付諸行動，放棄銀行業的穩定環境和高薪厚職，創辦香港首個跨境巴士網上搜尋平台「GO巴出行」，方便乘客網上查詢路線、班次資料、即時購買二維碼電子車票等。平台獲得香港科技園創業培育計劃和多名天使投資者的資金支持。平台雖然有資金支援，但並不是代表所有事一帆風順，他至今仍在這條初創道路中摸索。

翁德建坦言，在這條道路中要克服不少困難，最大挑戰是初創企業起步時欠缺名氣，難以籌集資金，如果產品或服務只針對香港本地市場，難度會更高。他表示，當初創業時，只能靠市場研究和計劃書，說服跨境巴士公司或其他大型企業合作。而且這過程即使花了很長時間，也不保證百分百成功，因此需要預留一定資金，應付只有開支沒有收入的階段。

翁德建形容，香港的商人較為務實，只要商品能夠幫助業務發展便會與初創企業合作，後者毋須依靠關係才可生存。雖然香港本地市場較少，但人口相對集中，宣傳較為方便，初創企業亦容易接觸用戶，「是一個絕佳的試驗場」。

29歲的翁德建兩年前付諸行動，放棄銀行業的穩定環境而踏上創業路。（歐嘉樂攝）

作為過來人，翁德建分享初創企業說服投資者的竅門，就是必須有較宏大的願景和建立一套獨特商業模式，並將它們投射出去，讓投資者相信「香港只是發源地，並非目的地」。他強調，香港初創企業一開始就需要面對商業生存的挑戰，不應像一些地方的初創靠政府養，否則發展不能持久。

翁德建表示，不少同輩因為需要「麵包」，承受不了創業風險而卻步，慶幸自己具有條件能夠踏出這一步。他舉例，有學債的年輕人難以輕易放下已經穩定的工作，跳出「舒適圈」來實踐自己理想，當年輕人為了「麵包」，自然會選擇金錢回報最高的工作，並向相關行業發展，這種現實的限制，扼殺了一部份人的才能，變相令創業的人不多。

他認為香港現時的情況造成兩個極端，一個是極端地絕望，認為工作一輩子也買不了一個單位，因此想放手一搏創業。另一極端是打工過於安穩，在「舒適圈」太久便會「輸唔起」。翁德建指初創失敗十常八九，當中的失敗經驗亦可以是另一種能力的展現，可是香港環境的安全網較少，大公司並不看重初創的經驗，甚至會當所謂的「失敗者」是畢業生看待，社會並不接納這班初創「失敗者」。

Phoebe批評港府在反修例風暴中自我意識太強，未有貼近社會及年輕人的需要。圖為較早前的七一大遊行。（盧翊銘攝）

香港，生於斯長於斯

香港在6月因為反對修訂《逃犯條例》，發生了兩次上百萬人參與的大遊行、612警民衝突、連串示威、圍堵和不合作運動。在這場空前的，至今未止息的社會撕裂背後，年輕人面對向上流動困難，而政府在這次修例中傲慢無視反對意見，更令他們看不到香港前景。Phoebe批評，港府在反修例風暴中自我意識太強，未有貼近社會及年輕人的需要。她認為政府應接納不同人的意見，從而改變自身的結構。

儘管香港前景不明朗，翁德建卻不認為要逃離香港，在外地創業或發展。他強調年輕人是香港未來的主人翁，「生於斯長於斯，這裏是我出生長大的地方，不會因為香港環境變差而離開、逃避。每個地方都有難以接受之處，香港政治上令很多人失望，但另一方面仍有很多人關心香港，希望參與香港演變的過程，而不是想離開。青年想參與香港的發展，而政府要做的，不是將青年人放在自己的對立面，而是接納青年的意見及訴求，令他們對香港仍抱有希望。」

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上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《聽四代人之苦 解民生困局》專題報道中的《青年志難伸 在初創窄縫中逆流》。

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