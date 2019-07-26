杜啟峻三個字，對骨科的罕見病患者而言，是名醫，是救世主。但說到底，醫生也只是普通人，有屬於自己的生活，玻璃骨權威的背後，有一個家庭作為歇腳的地方。 （此文章為罕見病系列報道五）

承接上文：

【罕見病】不再「罕見」？ 醫療平台突破界限



走進杜啟峻的家，寬闊的飯廳及客廳，只見幾件古色古香的擺設，樸素得令人有點驚訝。或許杜啟峻已將全副心力投放在家庭及病人身上，對於其他事情也不太在意。杜太太更笑言，杜啟峻最怕煩一些小問題，去哪裏、吃什麼全由她決定。

杜啟峻經常中港兩地走，陪伴家人的時間不多，杜太太早已習以為常。她邊笑邊想當年，兩人在香港大學宿舍偉倫堂認識，同樣喜愛打壁球。因為在宿舍共同生活，杜太太當時已清楚他這條路不易行，讀醫需要花很長時間，「他與我拍拖時，劈頭第一句便說，他很難像其他人一樣投放那麼多時間在我身上。如果激嬲我，他也沒有太多時間去氹。」

杜啟峻醫生（左二）花大量時間照顧病人，家人毫無怨言，他亦盡量做到工作與家庭平衡。（黃寶瑩攝）

過家門而不入

杜啟峻科研範圍主要是骨肉發育不良，不時會與家人分享工作及病人的佚事。杜太太是文科出生，杜啟峻唯有用顯淺、較易明的角度解釋，也令家人較易進入自己的世界。

說起家人，杜啟峻有兩名兒子，澤曦讀中三，澤暉讀小六。兩人很懂事，沒有埋怨爸爸經常不在家。杜啟峻為了替病人做手術，參與國際會議，曾試過兩星期未回家。醫生同事更笑他一心為了工作，根本沒有時間去兒子的運動日、家長日。杜啟峻也只能淡然回應，為了醫治病人，別無他法。

香港大學深圳醫院當初仍未上軌道，所有關於玻璃骨的手術也只能靠杜啟峻，由於骨折病人愈快醫治愈好，大多數個案都在一星期內處理，最多也只能延至一個月內。杜啟峻每逢星期一、二及五均是手術日，患者較多的日子，更要加開星期三及四。由於小兒骨科的病患大多是求學階段，暑假成為最忙碌的日子，他甚至試過星期一至五，每天朝八晚六做手術，還要兼顧門診工作。

香港大學深圳醫院。（資料圖片）

有玻璃骨病人骨折後需要在六小時內進行手術，杜啟峻晚上放工後收到電話，即使剛回到家門前，也只能夠過門不入，立即跑回港深醫院進行手術，手術後已經是翌日早上五時，之後又有當天預約的手術，一連工作兩日而未曾休息。「2014年的時候一定不能準時回家，當時需要接近三小時做一條骨，折骨後再套釘進去，之後再折下一節，身旁的人也只能拉下扒（用手術儀器將切口拉開，再讓外科醫生操刀），而其他的部份，全部由自己獨力完成。」他憶述其中一宗手術，當時負責兩條大髀骨及兩條小腿骨，手術由早上八時直到晚上十二時。由於手術時間長、併發症高，還要為患者打石膏，故最後留在深切治療部陪伴病童，整夜留守在醫院。

這樣忙碌的情況持續到2017年，直至港深醫院的醫生熟習了玻璃骨手術，建立起可以信賴的團隊，當杜啟峻不在的時候，其他同事也有能力操作較為複雜的手術，其忙碌情況才稍作好轉。

不眠天賦技能

問及為何能夠撐過那一段工時長的非人生活，杜啟峻自言手術成功後滿有成功感，最重要的是來自病人家屬的一句感謝。在旁的杜太太也大讚老公「捨己為人」，若然力所能及，便會盡量幫助別人。

一天只有廿四小時，相比起工作及家庭，睡眠在杜啟峻的眼中並不重要。每天準時早上六時，便有專車由他位於港島的家出發，駛往港深醫院。因此，杜啟峻習慣凌晨十二時睡覺，早上五時起床，每天只有不足四分之一的時間休息。作為枕邊人的杜太太最能體會，夜半時杜啟峻經常接到來自醫院的召喚，直言丈夫即使睡覺也會「好醒瞓」，經常好像沒有睡覺似的。

杜啟峻笑言這種「不眠」是天賦技能，在讀書時期已經如是，並非刻意鍛煉出來。對家人而言，杜啟峻是工作家庭並行，盡量在兩者之間取得平衡。杜太太回想2014年去阿拉斯加旅遊，杜啟峻日間與家人遊玩，晚上編寫計劃書。旅途上他仍不斷尋找網絡連線，以提交計劃書及回覆電郵。

杜啟峻直言醫生並不是大家想像中的筍工，也有很多與醫生同等待遇的工種，甚至比醫生更「搵錢」。（黃寶瑩攝）

帶着家人義診

作為醫生爸爸，也會想有一個做醫生的兒子嗎？杜啟峻聽畢笑了笑，直言醫生並不是大家想像中的筍工，也有很多與醫生同等待遇的工種，如資訊科技、財經等範疇，這類工作甚至比醫生更「搵錢」。

大兒子澤曦雖然沒有受爸爸影響立志當醫生，但因為爸爸的工作，能理解罕見病患難以過正常人生活，以及當中所承受的痛苦。杜啟峻經常帶同家人出席濟南、深圳的義診及病人組織聚會，當中令澤曦最深印象的是兩名玻璃骨患者互相扶持，並結為夫婦。正因為親身聽到病人的分享，令他不會用歧視的目光看待病患者。

澤曦、澤暉有一年聖誕節去大口環根德公爵夫人兒童醫院做義工，聯同醫生與家屬一起派飯予病人及長者。杜啟峻笑言兒子日後成長有自己的生活，帶同兒子參與活動，是希望給予一個幫助別人的童年回憶，「明白到幸福並不是絕對及與生俱來的」。

關於罕見病系列報道：【罕見病】「木頭人」難彎腰 竭力融入生活

【罕見病】「瓷娃娃」骨脆弱 盼能如常走路

【罕見病】不再「罕見」？ 醫療平台突破界限

【罕見病】「小個子」想長高 忍痛撐過難關

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《骨骼罕見病患：別把我當異類》專題報道中的《醫者言傳身教 家人同展關懷》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。