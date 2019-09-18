移民這個詞語，對香港人來說不陌生。在香港的近代史上，經歷過好幾次移民潮，較大型的三次是六七暴動後、六四事件後及九七回歸前，尤其在六四之後的幾年，對中央的不信任與回歸的不安情緒達到高峰，近30萬香港人遠走。三次移民潮，都與政局相連，時代愈不穩，愈是人心思變，對土地的歸屬眷戀容易被恐懼不安掩蓋。 6月反修例運動爆發後，不少人再起移民念頭。與近年不時將這兩個字掛在嘴邊不同，以往大家講移民，都有對大環境的不滿，但往往滲入其他因素，譬如個人追求、下一代教育等。但今日再講移民，許多人直指政府，帶着憤怒與絕望，有着誓要出走的決絕。 去與留，不是容易的決定，是對土地、對根的探尋，也是對身份認同的叩問。特首指摘一群對社會沒有貢獻的人在摧毀香港，今期專題的受訪者卻說一個行之有效的政府很重要，離開是對政府不滿的投射，留下來的人則說不要靠政府，靠自己吧。緣何要走，為何留下，我們聽聽他們怎麼說。

今年一月，中大香港亞太研究所的民調顯示，市民對香港宜居的平均評分是62.1分，34%受訪市民打算移民或移居外地。調查亦發現，年齡及教育程度影響移民意願，年輕人打算移民的比例較高，而具大學以上學歷的亦比中小學高。移民目的地方面，最多人選加拿大、澳洲及台灣，移民的因素不外乎社會撕裂嚴重、居住環境擠迫、不滿意香港的政治制度，可見政治氛圍與移民關係密切。

1997年回歸前夕，香港掀起移民潮，多人選擇移民到英美、加拿大或澳洲等國家。（網上圖片）

移民伴隨巨變

自反修例運動以來，渴望移民的港人增加，多家移民公司表示，收到的移民查詢激增，坊間的移民講座場場爆滿。從Google Trends可以看到更具體的趨勢變化，以0分代表熱度資料不足，50分代表熱度為一半，100分代表熱度達到最高，2018年9月至2019年4月，「移民」一詞在Google的搜尋熱度大約介乎15-25，6月9日起，搜尋熱度攀升至92，至8月11日該星期，熱度升至100。數字顯示，6月至今港人移民態度的轉變主要源自幾件事，包括6月9日的100萬人遊行及6月12日的金鐘衝突，7月21日的元朗襲擊，及8月11日深水埗及東區遊行後多區爆發警民衝突。這次專題的受訪者亦表示，612及721是誘發他們離開的主要原因。

到底這次移民潮意味着什麼？今時今日的移民與八九十年代的移民有何不同？

翻查歷史，香港過往的移民潮都伴隨着巨變，如前途談判、八九民運等，根據香港統計處數字，1980年至1995年間，約有60萬香港人移民，移民地點主要是加拿大、美國、澳洲、新西蘭、英國等，而這次的移民潮雖然不乏「傳統」移民目的地，但更多亞洲地方，如台灣、日本、馬來西亞、泰國都被追捧。馬來西亞政府今年已接納251宗港人移居申請，比去年全年批出的申請多30%；至今年六月，獲台灣內政移民署批出定居許可的港人有605人，比去年同期升27%。

有學者指，最想離開的，往往是認同香港本土文化最深的人。（資料圖片）（資料圖片／黃寶瑩攝）

有移民公司負責人指，過去兩三次的移民潮大多是基於對回歸局勢的憂慮，為自己及家人留後路，不少人在得到居留權後會回流，但現在離開的人反而較多是一去不回的心態。中大新聞與傳播學院院長李立峯的看法是，過去某些地區的法令寬鬆，許多人根本沒有住在當地。有些人一家人移民，父母會回香港工作，經常飛來飛去，他們未必是怕九七回歸，而是為了保障下一代。他指，當下有移民想法的人確實增加，但半年、一年後有多少人會移民是未知之數。

中大新聞與傳播學院退休教育馬傑偉談到移民者的心態，指現在最想離開的，往往是認同香港本土文化最深的人，而愈是認同本土價值的香港人，愈覺痛苦，為了排解失望與抑鬱情緒，只會決絕地離開。

三個月的反修例運動，戰火從立法會蔓延至社區，有情侶直言他們無法接受這樣的無政府狀態，決意離開，詳情請看：

【移民．二】對政府失去信心 情侶計劃遠走新加坡

上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《移民？去留之間的掙扎》，網上標題為編輯重擬。

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