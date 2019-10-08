會員人數大減、影響日漸衰落的工會，忽然成為鎂光燈下的焦點。美國前總統奧巴馬有份投資的紀錄片《美國工廠》（American Factory）叫好叫座，除了聚焦中美兩地的文化差異，籌組工會一役更是壓軸高潮，相關爭議使人再次反思工會的優劣。 正當影片熱播、熱議之際，全美最大工會美國汽車工人聯合會（UAW）宣布，由於通用汽車（General Motors）未能滿足勞方要求，旗下近五萬名工人將開展無限期全國性大罷工，踏入第三個星期（9月16日起計），工人仍未有復工迹象。到底，工會將延續江河日下勢頭，加速衰敗？抑或會被重新發現價值，重拾光彩？ 撰文︰李道

《美國工廠》旨在反思中美之間的競爭優劣，尤其為何大量美國職位流到中國手裏。片裏講述的，乃中國玻璃製造商福耀集團遠赴美國投資，讓通用汽車旗下一家倒閉工廠重獲新生的真人真事經歷。

紀錄片《美國工廠》聚焦中美兩地的文化差異與籌組工會一役。（《美國工廠》劇照）

截至去年，這家投資額高達10億美元的福耀玻璃廠，為當地創造逾2,000個工作機會，較通用汽車時期的一倍有多，惟員工薪酬卻比之前低—工人在紀錄片中透露，由2008年每小時29美元（約227港元）減半至2018年的起始14美元（約110港元）—究竟新工廠是有利員工，抑或是無良黑心企業？已為觀眾留下思考空間。

此外，美國員工不明白中國員工為何如斯勤奮、可忍受長時間的機械化工作；而中國員工則不明白美國員工為何總是不知足，包括工資比他們高、工時比他們短也不高興，以至不明白為何要搞工會「鬧事」—兩地之間的文化和勞資思維各異，亦為影片一大核心。

其中，兩地人員怎樣看待工會，以及工會到底應否存在，也是紀錄片希望帶出的訊息。美方人員普遍認為，成立工會有助維護工人權益，尤其當他們有感利益漸受侵犯；而中方人員則不以為然，來自福建的老闆曹德旺更擔心工會會影響工作和企業效益，揚言工會進來就撤資關廠，還聘請顧問遊說員工反對工會。

中美兩地人員怎樣看待工會，以及工會到底應否存在，也是紀錄片帶出的訊息。（《美國工廠》劇照）

三大車廠出現勞資衝突

紀錄片今年8月在美首播，旋即引起各界關注。不知是湊巧抑或有心安排上映時間，四年一度的美國車廠勞資談判在紀錄片播出不久後展開，而通用汽車則再次扮演重要角色。

UAW代表全美三大車廠—通用汽車、福特汽車和快意佳士拿（FCA）—總共近15萬名員工。作為行業龍頭，談判桌上的焦點自然落在通用汽車之上，而UAW今次罷工便主要針對通用汽車。

受累傳統汽車銷售放緩，勞動成本和關稅成本又不斷上升，通用汽車原計劃透過重組削減成本、增加臨時工比例等，從而調撥資源到電動車和無人車的開發生產。畢竟，汽車業的未來發展趨勢放在電動車及無人車之上，去年，美國相關銷售量便大增80%。

不過，身為傳統老大的通用汽車卻錯失機遇，被後起之秀嚴重拋離。以累積銷售量計，截至今年第一季度，特斯拉（Tesla Inc）的38萬輛數字，幾乎倍高於通用；以最新車款看，特斯拉的Model 3更佔全美電動車銷量的六成之多，涉約2.4萬輛，反之，通用汽車則十大不入，成績比日本的過江龍本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）還要遜色。可見，通用汽車必須急起直追，故計劃到2023年前推出20款新電動車型，而去年底則關閉了四間美國舊廠房。

UAW今次罷工便主要針對通用汽車。（VGC）

不問可知，以上新措施難免招致工會不滿，因為關閉廠房意味工人丟掉飯碗，更莫說自2010年見頂，車廠工人的人工在扣除通脹後不增反減了16%。UAW今次號召的大罷工，規模之巨既不容小覤，持續時間之久還創下1970年以來的新紀錄。有分析指，通用汽車每日料損失5,000萬至1億美元。

工會不單要求通用汽車重啟相關工廠，還要求改善醫保福利、薪酬待遇、臨時工制度，以及職業保障等，讓員工分享公司更多利潤，包括目前時薪低至15美元（約117港元）的臨時工可獲更大保證被聘為長工；2007年後新入職者亦要跟其他「老臣子」看齊，一樣可最多加至時薪約30美元（約235港元）才封頂，並一樣可享退休金福利，從而扭轉目前不平等的「三級制」、「同工不同酬」的合約架構。

工會八十年代由盛轉衰

追本溯源，始自十八世紀的工業革命既發明了工廠與僱傭勞動；同一道理，工業革命還催生了現代化的「工會」。

工業化、城市化走得最前的英國，起初將工會列為非法組織，並反對集體談判權，此外還鎮壓罷工。然而，隨着勞動人手的經濟影響力愈來愈高，即使小部份礦工罷工亦足以令全國經濟停擺，由機械到火車都無法運作，天秤開始向工人方面傾斜，愈來愈多工會應運而生。1867年，英國皇家工會終於承認工會有利勞資雙方利益，並於1872年正式將工會合法化。

產業轉型、工廠自動化削減工會議價能力。（VGC）

根據英國國家統計局及英倫銀行的資料，當年英國工會化的比率尚不足10%，惟到1920已升至近40%，在上世紀八十年代初的最高峰期更超過50%，亦即每兩人裏就有一人是工會成員，全國工會人數一度高達1,300萬。

然而，八十年代亦是工會發展的轉捩點。根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，除了英國之外，其餘的工業大國例如意大利、德國、加拿大、法國以至日本等，均於此時開始出現「去工會化」現象，工會成員比率拾級而下。

時至今日，英國的工會化比率已降至20%左右，較歷史高位足足跌了一半；而OECD的中位數，亦從八十年代最高逾50%，降至現在約18%。目前工會化比率仍維持高水平的地方，只剩北歐的瑞典、芬蘭、丹麥，比率介乎60%至70%，不過亦較高位大減十多個百分點。

美國「去工會化」較早出現，但美國諮詢公司蓋洛普（Gallup）的民調顯示，當地民眾對工會的支持度，在六十年代初仍高近70%，惟到七十年代末卻大降至50%左右；即使支持度比反對度高，說明美國人民普遍認同工會，不過，美國工會化的數字卻一直偏低，早於八十年代已僅約20%，現在則更少至10%左右。若撇除政府公務員，美國私營企業的工會成員比例，更從五十年代最多的35%，降至現時只有6%。

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上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《從《美國工廠》到「通用大罷工」 工會影響力江河日下？》。

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