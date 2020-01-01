【零售寒冬】香港零售業怎麼了？　結構性挑戰大解構（下）

其實，只要稍稍拆解近五千億元的零售數字，不難得出一個結論——本港零售業向奢侈品傾斜。2009年「一簽多行」措施出台，為本港零售業另一個標誌性事件，那年珠寶鐘錶、服裝、百貨公司類的零售額達1,089億元，佔比挨近40%；到了2013年零售業高峰，有關零售額已升至1,981億元，佔比高達47%，如果計及藥物和化妝品的零售額，比例更升至54.83%（圖一）。過去半年，本港示威活動不斷，自9月起內地入境團已開始錄得九成跌幅，話語權較大的高端消費客群更激減，像今年10月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售額僅39.16億元，按月跌幅達到42.9%，返回2009年水位。

承接上文︰【零售寒冬】香港零售業怎麼了？ 結構性挑戰大解構（上）

徐家健指，珠寶、化妝店不斷擴充難言「不健康」，因對商家及GDP是好事，有錢確實要賺。（黃寶瑩攝）

對於奢侈品及化妝品撑起本港零售業的現象，徐家健認為，情況未必可以持續，但難斷言是不健康，「雖然珠寶店、化妝店不停擴充對本地消費者或屬『災難』，但對商家及GDP是好事，有錢的確要賺，營商主要視乎當時的商機及潮流。」

旺市追逐零售大餅 利潤不升反跌

過去，本港零售業迎來長時間上升周期，許多企業選擇在旺市中不斷擴充，「有錢賺咗先」，只是零售大餅愈做愈大，企業盈利能力又是否水漲船高？以自由行得益者、本地化妝品龍頭莎莎（0178）為例，2003年該公司於港澳地區只有34家分店，到2014年已增至109家。店舖多了，營業額也上升，由2003財年的14.28億元大升至2014財年的71.22億元，經營利潤為9.83億元，經營利潤率達13.8%。其後數年，莎莎減慢開店步伐，但截至今年3月底，港澳分店數目也有118間，只是營業額已無突破，經營利潤亦大減，例如2019財年，港澳生意額超過70億元，但經營利潤降至5.12億元，經營利潤率只有7.2%， 反映保住收入，利潤卻被租金及員工薪金等成本蠶食（圖二）。

由2016年起，莎莎港澳地區業務經營利潤率持續受壓，2019年上半年經營利潤率只有7.2%。

旺市「搶攻」的策略，近日也為本港不少零售商帶來痛楚。中期業績「見紅」的莎莎已宣布，未來一年將會關閉30間以旺區為主的分店，更明言至少減租五成才考慮續租。另外，周大福（1929）第三財季初段港澳同店銷售大跌38%，下財年料最多關閉16間分店，而Prada（1913）本地最大的銅鑼灣旗艦店明年6月將不會續租，目前每月租金高達900萬元。

零售行業「小休」 需迎整合時期

畢馬威中國香港區消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明認為，業界現在「不能夠一味縮」，反而要迎整合的時期，掌握及分析數據，針對性整合零售點分布。「零售行業的周期已步入『小休』時間，是重新準備的時機，業界應檢視過往問題，不能墨守成規。」

畢馬威中國香港區消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明稱，業界不能墨守成規，應趁現在「小休」檢視過往的問題。（余俊亮攝）

她續稱，本地零售商需想辦法提升人均消費、客戶忠誠度及購物體驗。一方面透過科技為商戶及顧客建立關係，整合線上線下連繫，以及在付款方式注入更多科技元素。「舉個例，一家服裝品牌可透過數據記錄高消費力客群的消費習慣，分析其喜好等資訊，讓前線員工掌握客戶的品味，令顧客感受到獨有的待遇及體驗。」目前，這類轉型升級，較多見於奢侈品或時裝品牌上，皆因它們更為重視高消費客群的忠誠度。

突出例子有英國高級百貨店Harvey Nichols，其位於金鐘太古廣場的亞洲旗艦店翻新後於9月底重開，面積減少一半，但就採用全新零售模式，由於實體店與網店的貨品少於一成重覆，舖內因而設有Online Style Lounge專區，讓造型師協助顧客網上購物，並根據他們的品味、需要及喜好，推薦最貼身、合適的產品。

Harvey Nichols太古廣場店，設有Online Style Lounge專區，利用科技為顧客推薦最貼身、合適的產品。﹙官方圖片﹚

另一方面是人才培訓，透過科技減省前線員工貨倉存貨、供應鏈等低技術、重複類的工作，讓前線員工可投入更多高增值服務，集中提升客戶連繫等體驗。面對零售業較難吸引人才入行，葉嘉明建議業界應變得更靈活，盡力配合科技發展，令員工不限於銷售層面，且包括客戶體驗及售後服務等，為零售業帶來更專業的形象。

專家呼籲業界轉型，林慶麟亦認為，香港零售市場或會重新定位，如減少開設實體店，只保留1至2間旗鑑店作廣告推廣之用，其餘集中於網上銷售。這名鐘錶界老行尊對前景依然樂觀：「奢侈品（行業）係唔會死，世界上有太多錢流動，依然有會有人嚟買。抗爭終有一日會完結，到時旅客就會返嚟，即使中港兩地價格收窄，香港購物選擇多、地點集中、又有信譽，有一定競爭力！」

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《零售業飛來橫禍 轉型尋出路》，網上標題為編輯重擬。

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