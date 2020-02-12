【PISA放榜．上】排名連年下跌 評分皆輸澳門　挽救或靠教改

三年一度的學生能力國際評估計劃（PISA）2018年結果去年底出爐，香港在閱讀及數學能力方面繼續不敵內地及新加坡，並跌出三甲，科學表現更只維持第九名而已，反觀昔日被香港大幅拋離的澳門，在上述三方面全都位列全球第三。回想香港自2002年參加PISA時，數學位列第一、科學排名第三、閱讀則為第六，特區政府曾雀躍表示教育改革方向正確、學生水平高於國際；時移勢易，香港排名不復當年，教改衍生的問題亦層出不窮。我們好奇香港排名下跌的原因何在、澳門反敗為勝的秘訣又是什麼？同時也值得思考的是，排名的升跌和高低到底反映了什麼問題？我們的教育究竟是值得自豪，還是應該響警號？

不少學校近年積極響應政府呼籲，向學生提供各式各樣的STEM課程。（資料圖片／鄭子峰攝）

經濟合作暨發展組織（OECD）籌劃的PISA，自2000年起每三年以統一考卷對全球15歲學生進行一次學習水平測試，至2018年已有60萬名學生代表79個國家和地區參加。香港自2002年開始參加PISA，是首個參與評測的華人地區，當時成績亦相當卓越—在43個國家和地區中，香港的數學能力位列全球第一、科學能力排名第三、閱讀能力則為第六；時任教育統籌局局長李國章曾雀躍表示，評測證明香港自2000年起推行的教育改革方向正確。

在往後多年的檢測中，香港表現起伏不大，不時位列三甲；但至2015年，科學能力竟由2012年的第二名大幅下跌至第九名；到去年底公布的2018年評測結果，不但閱讀及科學均失落三甲之外，科學更是停滯不前，只維持排第九。反觀2003年開始參與評測、向來被香港大幅拋離的澳門，雖然曾經在閱讀、數學及科學三方面分別排名第十五名、第九名及第七名，但往後表現節節上升，如今全部反超香港、打入全球三強，僅次內地和新加坡。

資料來源：香港中文大學教育數據研究中心

PISA三年一考 評比全球學生現實解難能力

負責港區PISA研究的香港中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰認為，澳門表現持續改善並超越香港，絕對是一個警號：「世界不會停頓來等你，99%香港人也不會想到澳門會超越你。」他解釋，PISA的評測結果之所以值得重視，源於它考核的不是學生從課堂中學了什麼，而是學生能否把課堂所學融入生活所需、是否具備一名成年人應當擁有的解難能力。

因此，有別於一般考核學生學業能力的測試，PISA的考卷由各國研究部門按照生活解難原則共同出題。在閱讀方面，學生閱讀不同類型的、從生活中較常接觸的文章體裁（網誌、新聞稿、讀書報告）後，需要完成一系列習作，當中要求他們對文章有深入了解和詮釋；以今次評測的試題為例，其中一篇文章名為《復活節島》，要求考生分析各個持份者對「文明衝突」意見不一的原因。

數學方面，除了普通算術運算及思考分析之外，也會考核學生能否在生活中靈活應用不同數學概念，包括機會率的改變及增長、空間及形狀、量化推論、不肯定及互相依賴關係等等；今屆就有條情景題問及，當車輛拐彎時，乘客會隨哪一個方向擺動，藉此檢驗考生是否具備詮釋數學的能力。至於科學評估，學生需要運用科學概念和實證，判斷自然世界的發展規律，並將有關結論用有效的方法與人溝通。

另外，PISA每次評核都會圍繞一個重點範疇，以檢測考生是否擁有未來人才必備的核心技能。例如，自2015年加入的「合作解難能力」考核，就用以檢測考生與他人合作的表現；至2018年，則沿用OECD所發布的「全球勝任力」框架，以檢測學生是否具備「知識」、「認知技能」、「社會技能和態度」以及「價值」等四個維度所構成的「全球勝任力」。侯傑泰說，有關評核旨在了解學生在全球化的趨勢下，能否在不同的環境中，與不同文化背景的人友好共處，「並從別人的Perspectives （視角）來做事。」

侯傑泰認為，政府要盡快改革教育，提升科學能力。（高仲明攝）

可惜，香港的表現愈來愈不濟。侯傑泰表示，他難以理解學生為何「閱讀能力」和「數學能力」尚可名列前茅，但「科學能力」慘遭滑鐵盧。他以三項鐵人競賽作比喻，「如果游泳、長跑、自行車，你只是游水好差，那便要問自己住在哪裏？如果你是住沙漠，那麼你不擅游泳才不要緊。」但香港從來都不是「沙漠」，在全球化下恐怕再也沒有哪裏是「沙漠」。

在他看來，「科學能力」是發展知識型經濟及高增值產業的關鍵，倘若學生普遍在有關方面表現欠奉，將來香港可能會欠缺高端人才，甚至出現發展危機。「如果你天生游泳乏力，你可以說自己欠了一邊腳掌，不能撥水，就只能夠認命。」侯傑泰不忿也不解的是，本港科學表現曾經在首三屆PISA評測位列三甲，近年當局更大力度推行STEM（即科學、科技、工程和數學）教育，為何科學成績反而「節節敗退」，甚至被澳門大幅拋離？

有學校向教育局申請資助，於校內設立STEM工作室，鼓勵學生動起手來學習。（資料圖片／曾梓洋攝）

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上文節錄自第200期《香港01》周報（2020年02月10日）《排名連年下跌 跑輸澳門 港生「科學表現」能否敗部復活》。

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