撰文：特約撰稿人
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香港群山中，以動物瑞獸賦名的山嶺眾多，當中屬禽鳥者亦為數不少。略舉數例，便有元朗的雞公嶺、清水灣的釣魚翁、大嶼山的鳳凰山，以及西貢的雞公山和鷓鴣山等。九龍半島一帶，則有飛鵝山。「飛鵝」一名，故令人困惑，其英語出處也耐人尋味。二十世紀初，英軍繪製的地圖曾標記此峰為「Chapmangliyang」。到底是以人物命名、以中譯英還是回譯，無可稽考。作為九龍群峰中海拔最高的山峰，現時飛鵝山被賦名「Kowloon Peak」（九龍峰），卻也合適。
撰文︰羅榮輝
飛鵝山名曰飛禽，意謂展翅，不過，橫豎觀之，皆不像飛鵝。朝北仰望山嶼，兩側企壁急瀉，呈三角之狀，倒像飛「蛾」匍伏。（資料圖片／林振華攝）
攀遊飛鵝山的路線甚多。除了於頂峰交會的東、南、西、北四脊路線以外，尚有棧道和險徑橫越鵝肚、急攀登頂。
樓宇建高了，景物轉變了，曾經的那個香港，也好像不再熟悉了。（資料圖片）
細數兩岸山峰，除了獅子山外，大多是依靠山巔的建築物來辨認，而非觀察個別山峰的山容輪廓。同時也悵然發現，現今多個山頭已被現代的建築物牢牢佔據。來日以原始山容面貌示人的山嶺，只怕愈見稀少。俯瞰下方的市區，高樓與森林的接壤處呈一弧線緊靠彼此。是包容自然生態的國際都會，被群山環抱；還是都市發展正向山進逼擴張，與之緊張並存？
上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《夏攀飛鵝西脊》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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