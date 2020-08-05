傳染病流行，最安全的做法就是在家避疫，減少外出，自然增加在家用餐的時間。今年4月，全球性測量和數據資料分析公司AC尼爾森（AC Nielsen）調查疫情下亞洲人的消費行為，發現約77%的香港消費者更常在家用餐，約46%的香港消費者偏好買外賣，平均次數由每星期3.31次升至4.3次。

承接上文：【新冠肺炎】不要再幫人夾餸！ 疫情重塑飲食文化

現時，許多餐飲集團都與外賣平台合作，或自建線上網購系統，藉以開拓客源。虛擬餐廳亦趨興旺，它們沒有實體店舖，只存在於外賣平台，收入卻可能更勝實體店舖。其實，疫前各地外賣平台本快速增長，疫下只會加強此趨勢，外賣平台foodpanda母公司德商Delivery Hero表示，今年全球第一季訂單較去年同期增加一倍，營收達5.15億歐元，年增92%，其中亞洲地區營收達2.01億歐元，年增198%。

上班族要改變在車上吃早餐的習慣了。（資料圖片）

少去餐廳，勿在公共交通上進食

美國雜誌《紐約客》所描述的「隔開的桌子，質地細密的餐巾紙，安靜的音樂，白色的瓷器餐具，精細編排的服務，法國風味的高級美食」，這種排場可能成為絕響，又或變得稀罕。事實上，米芝蓮餐廳已適應疫下潮流，開始做外賣求存，從前人均逾千元一餐的消費，現在可能變成數百元的套餐，只是少了往日講究的用餐環境。

除了在餐廳用餐，在公共交通上用餐本來極為尋常。但是，在疫情下，為避免除下口罩受到感染，人們都避免在公共交通上進食，有些搭飛機回港的乘客不再像以往那樣，在機上吃喝。一些鐵路運輸、長途巴士等交通工具上，人們也盡量不吃不喝，又或找出最保險的吃喝方法。

近年人們對人造肉的需求大增。（資料圖片）

講究食材，更追求健康養生

疫情下，人們避疫在家，減少了運動，難免容易發胖，這是注重形象的都市人所不能容。同時，肥胖也加重染疫後致死的風險，不可不防。要有效控制，唯有控制飲食。人們因而依從專家建議，以低熱量的食物，即瓜果蔬菜等植物類食物取代高熱量（脂肪較高）食品。植物性食品，如人造肉、植物素肉等的需求增加，醞釀多時的「以昆蟲作糧食」風氣也大行其道。另外，覆熱即食、冷凍產品也成為疫下的熱門消費選擇。

飲食次序也受到影響，比如以往很多人都習慣飯後才吃水果，但現在可能改為飯前吃。專家認為，人的腦下垂體負責傳遞食物到達胃部的飽肚感，如果飯前20分鐘吃低熱量、纖維量多的水果，又或用餐時先喝湯，可以增加飽肚感，其後才吃飯和肉，就可避免因過飽而引致肥胖。

人們出於避疫防疫，在飲食習慣上作出了很多改變，至於能否持久，則要視乎疫情持續多久（資料圖片／李澤彤攝）

就地取材，縮減「食品里程」

飲食文化本身就是人類適應生活環境以自我保護而產生。先人找尋合適食材，避免食物因長途運輸而腐爛，或透過風乾與燻製來延長食用期限，以及將食物加熱變熟後才食用，降低招惹寄生蟲、細菌和病毒的機率，都是因自我保護而形成各種飲食習慣。甚至中國人自古燒水烹茶，歐洲人喝啤酒避免飲生水等傳統，也是出於同樣的考量。

當下新冠疫情對全球的飲食文化帶來衝擊自是無可避免，人們出於避疫防疫，在飲食習慣上作出了很多改變，至於能否持久，則要視乎疫情持續多久，以及疫後的生活環境。

上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《顛覆共食制 養生另有道 疫情重塑飲食文化》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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