瘟疫不只關乎醫療衞生，還會改變生活習慣和文化，這種改變看似瑣細，實則影響深遠。經歷2003年沙士（SARS）和今年的新冠肺炎兩輪疫情，相信港人都深切感到，我們的飲食文化改變了不少。 撰文：方蘅

試回想，2003年沙士前，如果有人說沒有公筷不衞生，一定被嗤之以鼻，視為異類。可是一場沙士令全港市民都開始習慣用公筷，到了新冠疫情爆發，公筷文化更普及化。

韓國的疫情一度大爆發，關鍵就在於當地流行共食制。疫情初期，台灣版《Elle》曾刊文描述，韓國人吃飯，桌上擺滿小菜，中間則是大醬湯。用餐時，爸爸要先喝一口湯，確定味道後，全家人才可以開始用餐，喝湯時用自己的湯匙直接放入口，更會沾上全桌人的口水。隨着疫症爆發，人們愈發質疑這種共食文化。

韓劇《一起吃飯吧》劇照。（網上圖片）

公筷盛行，分餐獨食更衞生

專家實驗顯示，如果使用公筷，碟子的細菌含量只有沒用公筷情況下的0.4%。新冠肺炎疫情肆虐下，內地也推廣使用公筷，全國各地的政府部門都打出標語：「你和文明飲食的距離，差一雙公筷。」內地一些餐館為響應政府的號召，還為使用公筷的顧客提供折扣優惠，杭州百多家餐飲名店更組成「公筷聯盟」。

從傳染病學的角度看，中國、韓國的共食制，確實不及日本和西方的分餐制安全。其實，唐朝前的三千年裏，中國都實行分餐制，南唐的《韓熙載夜宴圖》（公元10世紀）中，朝中大臣宴請賓客時，就是分餐而食的。據聞，甚至不愛洗澡、從不刷牙的毛澤東，也曾受到父親和妻子的影響，一度使用公筷。

專家實驗顯示，如果使用公筷，碟子的細菌含量只有沒用公筷情況下的0.4%。（資料圖片/新華社）

中國的共食制有一個特徵，就是用餐者互相為對方夾菜。其實，許多香港人都喜歡自己來，只是礙於習俗，才為人夾菜。一旦有什麼風潮提倡一下，或許互相夾菜的習俗也會改變？

防疫到了極致，甚至可以獨食。香港的限聚令收緊時，餐廳限二人一枱，而最安全的，當然還是獨食。說起獨食，日本的「一人食」餐廳已經流行了好幾年，所謂「一人食」餐廳，採用半間隔式的餐桌設計，當中隔板巧妙地把顧客分隔開，不必交談，不用對望，不必擔心和陌生人共桌，這種形式正好可以防範飛沫傳染。相信「一人食」的理念可適合世界各地，因為這些年流行一個人去旅行、一個人吃飯，都表現出現代人追求獨立，不願遷就人的心態。

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上文節錄自第225期《香港01》周報（2020年8月3日）《顛覆共食制 養生另有道 疫情重塑飲食文化》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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