全球化下，各地互通有無，許多地方都不必完全依賴本地生產糧食，只要靠進口食物就可保供應充足，例如香港就主要靠進口食物，市面供應從不匱乏，內地的雞、泰國的米、巴西的牛肉……大家都可盡情享用世界各地的珍饈百味。

一直以來，全球糧食的總供應量足夠全人類餬口有餘。不過，有謂不患寡而患不均，有些地方的糧食充裕至瀉，甚而帶來食物浪費及肥胖、超重等問題，而貧窮國度的人則恐三餐不繼，還因營養不良導致種種疾病。

有些地方的糧食充裕至瀉，甚而帶來食物浪費及肥胖、超重等問題。（資料圖片）

美國疾病控制及預防中心今年2月發表的報告顯示，2017至2018年美國成人的肥胖率（prevalence of obesity）高達42%，即差不多每兩人就有一人癡肥，歐洲則介乎20%至30%。另一邊廂，聯合國轄下糧食及農業組織（FAO）早前發表《世界糧食安全和營養狀況2020》報告（下稱《報告》），指出疫情令全球飢餓情況進一步惡化。截至2019年疫情來襲前，全球有近6.9億人處於飢餓狀態，佔全球人口的8.9%，至於面對嚴重食物供應不穩，即至少有一日無進食過的人口，比例亦達9.7%。

疫情令營養不良人口大增

《報告》指出，一頓營養豐富的飲食（healthy diet），平均比營養足夠的（nutrient adequate diet）貴60%，比能量足夠的（energy sufficient diet）更加貴500%。

短期內，疫情將進一步令8,300萬至1.32億人捱餓。（Getty Images）

新冠肺炎疫情的爆發，令情況雪上加霜。多國經濟陷入衰退、失業人數飆升，無疑令窮人更難負擔食物開支，其中，中低收入國家由於財政狀況不允許，無法推出刺激經濟和保障民生的措施，預料其糧食安全問題將顯著加劇。此外，多國校園因疫情而關門，令不少貧苦學生無法依賴學校午膳，尤其是學校午膳的營養價值一般較高及較豐富，不論非洲抑或美國皆然。

《報告》預料，短期內，疫情將進一步令8,300萬至1.32億人捱餓，也就是說，我們離2030年「零飢餓」的目標愈來愈遠， 若這個趨勢不改，2030年的營養不良人口將增至8.4億人。

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《 當提升自給率成多國國策 「糧食自主」乃國際大疑難》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】管理公共衞生危機的必修課 勿讓民粹主導抗疫

與張超雄對話 如何改善智障人士的生活？

三大問題致良好政策一團糟 青年宿舍無法令青年安居

45年後中印邊境再「響槍」 莫迪政府「玩火」 轉移內部矛盾

【香港角度】疫下的金融科技發展

白羅斯、烏克蘭與俄羅斯瓜葛不清 東斯拉夫人同床異夢

當提升自給率成多國國策 「糧食自主」乃國際大疑難

AI寫作見「人性」 真正智能指日可待？