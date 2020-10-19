近幾個月來，中國大陸軍事演習緊鑼密鼓，軍機軍艦接連上場，就算是台灣民間也隱約察覺情勢變了，不同於十年、五年，甚至是三年前。10月11日，也即台灣「雙十」節翌日，中國大陸突然公開了一次針對台灣間諜情報機關的反間諜行動「迅雷－2020」，使得波譎雲詭的台海局勢又添一層飄忽不定的陰雲。

據了解，北京國安部門曾於10月10日晚間先行通知公務單位，要求相關人員注意中央電視台有關報道並予以學習，包括10月11日《新聞聯播》、10月11至13日《焦點訪談》、《海峽兩岸》，以及《環球時報》連刊與近期的《人民日報》都有系列文章。北京大動作宣傳顯然意有所指，這場「迅雷－2020」行動，背後究竟有幾重用意？

央視在10月11日播放李孟居認罪視頻。（央視截圖）

「諜影重重」始於2018年

在探討北京的用意前，先看一下這些「台諜案」的詳細資料。

據大陸官媒報道，其國家安全機關開展「迅雷－2020」專項行動的目的是「為了打擊台獨分裂勢力的囂張氣焰」，結果是「破獲涉嫌資助港獨、刺探情報、挑撥中國與其他國家外交關係等行為的數百起間諜竊密案件」。

首先，央視《焦點訪談》欄目在10月11日採用了「視頻認罪」的形式濃墨重彩地介紹了一宗案件，其主角是台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居。李孟居被指為「台灣聯合國協進會」的理事，而該組織又被中共認為是「台獨組織」。

李孟居去年8月從香港進入深圳後被捕。（影片截圖）

報道稱，李孟居在2019年8月「赴香港執行所謂反送中加油行動，並潛入深圳打探部隊集結情況，拍攝大量視頻圖片向台獨組織發送報告」，「非法拍攝的照片、視頻為『秘密級』軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全」。

而後，《焦點訪談》在10月12、13日又接連報道了兩次台灣間諜案。大陸官媒連績三天播出台諜案，自然引起台灣注意。有關其他諜案的詳情及台灣社會對事件的反應。請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《「勿謂言之不預也」 北京全面針對台獨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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