10月24日，阿里巴巴創始人馬雲在上海第二屆「外灘金融峰會」上的一番犀利講話，在內地金融圈引發不小的震動，其內容似與政府當前在金融方面的政策指向有所背離，並因此受到輿論批評。在阿里巴巴旗下的螞蟻集團即將上市前夕的這場爭論，究竟因何而起？

在約20分鐘的演講中，馬雲針對中國金融這一話題拋出很多格言警句式的論斷，包括「全世界更多在講風險控制，不講發展，很少去想年輕人的機會、發展中國家機會在哪裏」、「《巴塞爾協定》（Basel Capital Accords）像一個老年人俱樂部」、「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」、「今天銀行延續的還是當舖思想」、「好的創新不怕監管，但是，怕昨天的方式去監管」等等。

在阿里巴巴旗下的螞蟻集團即將上市前夕的這場爭論，究竟因何而起？ （路透社）

馬雲發言與監管層背道而馳

同樣在這次金融峰會上，國家副主席王岐山稍早前以遠程視頻的方式致辭時大談金融風險，表示「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走『龐氏騙局』的邪路」，還有一句「守住不發生系統性風險的底線」。在一些人看來，馬雲所說的「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」，似乎有些「針尖對麥芒」的味道。

而且，馬雲在演講中通過多個角度表達對內地金融監管的不滿，例如「管的能力很強，監的能力不夠」、「把風險控制為零才是最大的風險」、「創新一定要付出代價」、「P2P（網上借貸平台）不是互聯網金融」、「今天是這個不許那個不許的文件太多，政策是機制建設，激勵發展」等，似乎與內地政府高層透露出來的加強金融監管的方向背道而馳。

馬雲是中國企業界的風雲人物，其一舉一動都很受關注。（資料圖片／視覺中國）

至昨日（11月2日），中國央行銀行、銀行保險監督管理委員會（簡稱銀保監會）等四部門對螞蟻科技集團股份有限公司（簡稱螞蟻科技）實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。有人推測這是由於馬雲上述的言論，而事實是這樣嗎？詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《批銀行「當舖思想」 螞蟻集團上市前夕 馬雲講話引發風波》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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