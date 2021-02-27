撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-02-27 15:00

在紛擾亂世之中，每日打開Facebook、Instagram等社交媒體，總會見到有朋友在分享勵志格言、每日精句、心靈雞湯。在急劇轉變的社會環境，夾雜着新冠疫情的衝擊，要活出自己的人生，悟出適合自己的人生哲學，談何容易？ 在新冠疫情期間，人們除了對疫情本身的恐懼外，亦因封城令，以及失去親友、工作等而心靈受創，斯多噶學說恰恰成為面對大流行的靈丹妙藥。

承接上文：矽谷精英迷上古希臘斯多噶哲學 億萬富翁為何趨之若鶩？

斯多噶學派推崇的「依照自然而生活」，就是依照理性而行，使自然與人通為一。（Getty Images）

台灣近年興起斯多噶哲學風潮，有關學說的理論及實踐被集結成書及翻譯為中文，例如自稱為《沉思錄》實踐版的《善用悲觀的力量》、《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的》及《斯多噶生活哲學55個練習：古希臘智慧，教你自信與情緒復原力》等。

由「英倫才子」艾倫．狄波頓（Alain de Botton）創立，希望透過哲學、文學、心理學等角度探討各類人生課題的「人生學校」（The School of Life），其台北分校亦舉辦「掌握心理主控權，增強情緒免疫力」課程，並運用了斯多噶學派常用的「做最壞的打算」（Premeditated Pessimism）作重要課題，嘗試帶出以主動的態度去面對一些可能發生的「壞事」，從而建立面對生活的抗逆力。

至於香港，網絡上間中亦有文章講述斯多噶哲學，更有網民在社交媒體設立「香港斯多亞學派哲學研究Hong Kong Stoicism」專頁，但暫時粉絲不多，反映相關風潮未在港盛行。

美國克瑞頓大學文學院教授William Stephens就認為：「很多人認為斯多噶主義只是面對黑暗時代的哲學……但經千年累積的智慧，斯多噶主義令人明白危機只是一些大家未能預測、但被認為是『不好』的事情。」當前新冠肺炎疫情看似暫不可控，但Stephens就指出，人類面對瘟疫、大流行的歷史源遠流長，仍然能從中不斷演進及克服，相信新冠肺炎疫情亦一樣，仰賴斯多噶的精神，人們能夠整理自己的思緒，探索前路。

如何在大流行中調節、抗疫之餘又能建立「抗逆」力，殊不容易，人們最害怕的，固然是死亡。斯多噶哲學希望人們明白死亡的意義，了解這個每人均須面對的終極結局，從而不再以懼怕或逃避的態度對待之。

或者，經歷了那個分崩離析的2020年，我們也需要讀點斯多噶哲學。

如何在大流行中抗疫之餘，又能建立「抗逆」力，殊不容易。（美聯社）

上文節選於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《茫然人生的燈塔？矽谷精英迷上古希臘斯多噶哲學》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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