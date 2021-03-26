撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-26 22:15

經歷了擾攘一年的修例風波，再到蔓延全球而至今未止的新冠疫情，香港人已疲於奔命，2021年也悄悄到來，並迎來了香港開埠180周年。在這悠長的歷史中，這個南方小島的發展和演變還是有一個分水嶺：二戰之後。戰爭給人類帶來災難，卻也成為重建的契機。這些年來，島城經歷過無數的風雨和波浪，幾經沉浮和動盪，最終回歸平靜和安穩，乃至繁華昌盛。 我們或我們的前輩們是如何走過來呢？透過六位生於不同年代的香港人的故事及其記憶中的人和事，讓我們回望艱難謀生的四十年代、貧窮苦幹的五十年代、抓住機遇的六十年代、奮發起飛的七十年代、富足享樂的八十年代、樂觀追夢的九十年代。 最後由1988年出生的大專副學士講師Lawrence，分享在九十年代度過的童年點滴。

九十年代重要事件：

1990年 全國人大頒布《香港基本法》。

1992年 彭定康出任港督。鄧小平發表「南巡講話」，深化改革開放政策。

1993年 中環蘭桂坊發生人群互相踐踏慘劇，造成21人死。

1997年 前行政局議員兼商人董建華當選首任行政長官。京九直通車首次開行。

1998年 赤鱲角機場開幕。「亞洲金融風暴」導致港府入市干預。

香港人面對主權移交，上一代忙於思考移民問題，年輕一代則深陷於「借來的時間、借來的地方」的虛幻中。（Getty Images）

Lawrence對殖民地歷史特別感興趣，雖然只在九歲前經歷短暫的英治時光，但印象卻無比深刻。畢業後出來工作，他開始蒐集有關香港歷史文化的資料，一點點追回兒時遺失的片段。

他記得，小時候跟家人去郵局，很喜歡那殖民地特色建築。最遺憾是沒法親身一睹中環舊郵政總局，他曾聽長輩講述這幢精緻的古建築。他有位叔公以前住在囍帖街（利東街），每次去探望他都要行四層唐樓。在他心目中，叔公的生活不富有，但很開心，平時與貓耍樂、跟街坊閒話家常。

回憶中的九十年代，整個社會充滿樂觀主義，青年朝氣勃勃。每年暑假電視都會播放《太陽計劃》，歌手們穿着白T恤牛仔褲在陽光下演唱，暑假尾聲還有《兒歌金曲頒獎典禮》。童年愛看港產片，周星馳的《逃學威龍》、《國產凌凌漆》，天馬行空的電影為他帶來許多樂趣。

1988年出生的Lawrence感慨，喜歡的唐樓都變成倒模的高樓大廈，愛逛的小街都充斥自由行，愛遊玩的公園處處見禁令。（曹民偉攝）

九十年代面對主權移交，有些親戚移民，他的家人卻決定留下來。記得回歸那晚，他看着時鐘倒數，天真地想多吸兩口殖民地時代的空氣，彷彿預視了往後日子，一切將截然不同……（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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