撰文： 易汶健 最後更新日期： 2021-06-19 18:00

《亞洲未來式》的英文原作在2019年初面世，作者帕拉格．科納（Parag Khanna）在今年出版的中文版加了幾頁篇幅談新冠疫情和中美貿易戰對亞洲的危與機。他對亞洲的未來非常樂觀，更直言「世界將比以往任何時候都更加以亞洲為中心」。雖然他對亞洲的描述和判斷有部份過於美好，部份更脫離實情，但不少觀點仍然可取。生活在號稱亞洲國際都會的香港，港人閱讀此書自然別具意義。

科納的亞洲優勢論建基於生活經歷、與精英接觸和大量經濟數據。他生於印度，在阿聯酋、美國紐約和德國成長，遊遍歐亞大陸，現居新加坡。他曾在多間大學和智庫組織任職，包括新加坡李光耀公共政策學院高級研究員、美國特種作戰司令部高級地緣政治顧問和布魯金斯學會全球管治研究員，常與各地政商精英聯繫。

世界亞洲化 將成多邊格局

這本書首兩章概述亞洲歷史後，第三至八章詳列世界如何亞洲化。在國際關係上，亞洲化是指由亞洲主理區內安全事務，減少受美國支配。在經濟上，美元和人民幣角色一消一長，例如亞洲國家近年在原油交易嘗試用人民幣計價。科納認為2014和2017年是亞洲的關鍵年，因為「一帶一路」和亞投行成立，證明亞洲國家能夠決定區內事務。他預期世界會進一步亞洲化，最終亞洲、歐洲和美國形成多極格局，互不取代。

亞洲現時住了45億人，經濟水平和社會文化千差萬別，政治上包含民主和威權、社會主義和資本主義政體，要尋找共同特質而且凝聚一起着實不易，但科納在不同章節亦歸納了三個「新亞洲價值」，即混合資本主義、社會保守主義和技術官僚管治。

如今亞洲區域已成長，但遇上中美角力，香港應構想未來定位，並尋找機遇。（李澤彤攝）

新亞洲價值 技術官僚不可缺

他理解的混合資本主義歸納自「四小龍」經濟成果，更貼切的說法是政府主導市場，主動與企業合作投資重點範疇，引領國家成長。至於社會保守主義，是取自民族宗教多元的國家的經驗——政府為免社會衝突而較嚴格規管人民，但同時採取「漸進自由主義」，科納肯定這些國家近年控制與疏導並重、逐漸擴寬言論空間和生活自由的做法，例如在嚴懲假新聞的前提下，讓人民在社交媒體發表意見。

在三個「新亞洲價值」當中，讀者不難發現科納最重視技術官僚，他用了篇幅頗長的第九章加以闡述，並認為具備此種思維的官員將有更大機會落實混合資本主義和社會保守主義價值......

（節錄）

《亞洲未來式：全面崛起、無限商機，翻轉世界的爆發新勢力》；作者：帕拉格．科納（Parag Khanna）；譯者： 吳國卿；出版：聯經出版公司 ；出版時間：2021年2月

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《亞洲遇強愈強 香港把握多少機遇？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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