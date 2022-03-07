周報獨家精選｜八成院舍有人「中招」 安老院改革刻不容緩

第五波新冠疫情對香港的打擊沉重而嚴峻，美國約翰霍普金斯大學統計顯示，香港染疫死亡率已飆升至發達經濟體中最高，而長者為最受影響群體。今日（6日）最新數字顯示，本港逾八成院舍有院友染疫，對於大部分未有打針的長者來說非常危險。

其實，長者防疫抗疫風險並非突然出現，院舍當前面對的「困獸鬥」慘況其實早就在之前的疫情裏已浮現，但未獲及時處理。在危急存亡之際，是時候全民動員，為曾為香港發展流血流汗的老友記出一分力。與此同時，我城安老政策，尤其是久為人詬病的安老院服務積弊，也已無所遁形，必然需要改革。

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新一波新冠疫情嚴峻，安老院舍的爆發情況令人憂慮。

韓正關注港疫情 當務之急解決兩個問題

香港第五波新冠疫情未見回落迹象，每日新增數萬宗確診，醫療系統超負荷，市面亦出現搶購物資潮。中央對香港疫情非常關心，連日來在不同場合談及，主管港澳事務的國務院副總理韓正周日（6日）會見港區全國政協委員時，強調中央堅決支持特區抗疫，中央援港措施是有求必應、照單全收。

近日亦有消息指，分管國家醫療衞生事務的國務院副總理孫春蘭，連日來在北京就香港抗疫工作發出指示。綜合近日形勢，目前香港疫情有兩大問題急需注意和解決。

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韓正日前會見港區全國政協委員時強調中央堅決支持特區抗疫。（新華社）

發展是第一要務 政府工作報告五大要點

中國國務院總理李克強上周四（3月5日）在政府工作報告中通過大量數據指出，2022年經濟社會發展任務重、挑戰多，需要付出艱苦努力才能實現。且從整篇報告看，對於國防、外交等領域表述平平，更多着力於中國內部的經濟發展。

李克強在2022年中國政府工作報告中七次提及「減稅」。對於2021年遭遇嚴密監管而轉冷的房地產行業，「房住不炒」再次寫進了報告。2022年中國宏觀政策將繼續穩地價、穩房價、穩預期，「因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。」

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李克強在中國政府工作報告中多次提及「減稅」。

核災邊緣擦身而過 俄烏衝突惡性循環難斷

上周五（3月4日）清晨，在已落入俄軍控制的烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）西北約100公里的歐洲最大核電廠扎波羅熱（Zaporizhzhia）傳出起火消息，一度引來另一次「切爾諾貝爾」的焦慮。最終，火勢並沒有波及核電廠的六個核反應堆，只破壞了位於廠房邊緣的訓練中心。在衝突過後，俄軍奪得扎波羅熱的控制權，並容許核電廠的烏克蘭籍技術人員繼續工作。核電廠當時尚在發電的三個反應堆中的兩個已因此被停運，另一個則以較低產能繼續運作。國際原子能機構（IAEA）其後確認核電廠核心設備沒有受影響，輻射水平亦屬正常。歐洲至此才避過了另一次核災難。

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馬里烏波爾的一個防空洞。照片攝於2月27日。（美聯社）

西方對靶制裁俄羅斯的真正目的和後果

2月下旬，美國總統拜登批評俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動的真正目的是重建蘇聯，並宣布對俄羅斯實施新一輪「對靶制裁」，包括凍結俄國政府官員在美國的所有資產和向他們施加入境禁令等措施。英國、加拿大和歐盟也相繼宣布對俄羅斯總統普京、外長拉夫羅夫、國防部長紹伊古及軍方參謀總長格拉西莫夫等個人實施對靶制裁措施。

本文探討全球近十年在外交事務上實施制裁的發展，研判今次美國及西方國家制裁俄羅斯的真正目的和後果。

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拜登政府加強對靶制裁俄羅斯主要是源自內政需要，以對選民有所交待，維繫國民的自由主義身份認同。（Getty Images）

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