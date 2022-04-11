如何做好國民教育？　中學校長黃晶榕：從地理教育導入

國民教育在香港的推行過程向來並不順利，不僅容易在社會上引起政治爭拗，不少老師對如何正確引導學生認識國情似乎也力不從心。教育局局長楊潤雄日前表示會加大力度支援學校全面開展國民教育，培養學生正確和正面的價值觀，但具體如何做？創知中學校長黃晶榕認為，若要培養學生對家國情懷和國家認同，除了創新課程內容，用中國故事增進認識，老師的身教言教更是關鍵。



「老師更應該做到的是引領學生整全地認識自己的國家，幫助學生建構正確的國民身份。」黃晶榕繼而體悟，若要更好地推動國民教育，應該從地理科而非歷史科導入，因為相對於歷史和政治往往存在着因人而異的爭論空間，地理知識更加客觀、穩定，少有爭議性，能讓人們了解自身所處的人文社會和自然環境、國土之間的聯繫或關係——

黃晶榕與內地學校交流時發現，地理知識的學習過程與愛國主義情操培養是相容的。（黃寶瑩攝）

首先，地理的本質決定了它是一門非常貼近真實生活的學科，像是鄉土情懷等實踐考察活動能夠幫助學生更加了解腳下的土地，對中國香港有着更加生動的感受，更容易與國家產生鄉土之情；其次，地理具有鮮明的地域性，學生可以在課堂上了解不同省市的文化特色和習俗，增強與國家之間的互動性，樹立正確的國情觀；更重要的是，地理同時涵蓋自然和人文，通過了解祖國的地理狀況，可以增強學生對國家和社會認識，培養責任感。

黃晶榕指，香港的課程、教材、教學、考評大多缺乏國家主權意識，導致學生缺乏國家認識和認同。（黃舒慧攝）

詳細內容請閱讀第312期《香港01》電子周報（2022年4月11日）《如何做好國民教育？ 中學校長黃晶榕：老師身教言教尤為關鍵》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。