【美學筆記】柏拉圖（三）：畫家繪畫的，是模仿再模仿的世界

前兩篇文章初步解釋過，柏拉圖認為藝術荼毒年輕心靈的原因，也講過他在對話錄《伊安篇》對詩人和史詩吟誦者的批評。從中我們可以得知，在柏拉圖的哲學體系裡，詩歌創作和演繹不算是專業技藝（technê），像荷馬這種大詩人的作品也不過是靠「繆斯女神的啟發」（帶貶義成分）而來，當中不但大量地描述了天神的邪惡性格，對於戰爭的描述也不是基於自身的行軍經驗。於柏拉圖看來，這類詩歌不但不能做到道德教化，其內容說不上是真正的知識（就如荷馬史詩吟誦者伊安也得承認，對於駕戰車這種技能，荷馬對之的理解不會及上一個在戰場上駕過戰車的軍人。因此，柏拉圖便總結，如詩歌這類能對人類心靈起作用的藝術，只會迷惑人心，荼毒心靈。

【美學筆記】柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？｜于千

繪畫就是專業技藝了嗎？

柏拉圖之所以如此說，是他視知識和真理為最高的價值，貶抑一切無助於習得知識的活動。到了《理想國》的第十卷，這個中心思想也得以完完整整地展現出來，使它成為了柏拉圖批評藝術最重要的文本。

我們之前已經探討過，在柏拉圖的語境之下，所謂「專業技藝」的意思。在《伊安篇》裡，蘇格拉底質疑史詩吟誦的專業技藝地位。為了向伊安解釋「專業技藝」的意思，蘇格拉底曾提出過，一個畫家假如真的有專業技藝，他並不會只能畫某一物品而不懂畫其他；也不會只能評論一幅畫的好，而不能評另一幅畫的差。在文本中，蘇格拉底彷彿認同繪畫藝術是一種如醫學般，能按普遍原則操作的專業技藝；這或許使讀者誤會，以為柏拉圖認為詩歌不是專業技藝，而繪畫卻是。

【美學筆記】柏拉圖（二）：詩人只靠繆斯，沒有技術可言｜于千

事實上，柏拉圖在《伊安篇》裡以繪畫為例，只是好讓伊安能夠把握到論證的重點，而到了《理想國》第十卷，柏拉圖便正式論及到繪畫，以之跟詩歌作為類比，說明詩跟畫都不過是事物的模仿，迷惑人心，不應在理想國中存在。為甚麼不能是模仿？為甚麼模仿是迷惑人心的？這類問題的答案都應歸因到柏拉圖的理型論。必須先概述一下。

理型論的兩個世界

所謂理型論（theory of Forms），是一種假設世界分為兩層世界觀的主張。根據理型論，人活在的物理世界並非唯一的世界，也不是真理所處的世界。在這個物理世界之上，還有一個不能被一般感官所覺察的理型世界。理型世界是事物本相的所在，也是萬物的根據。舉個例說，我們所看到的一匹馬，是由理型世界中馬的理型而來這個馬的理型就是馬的真像。因此，想要理解到馬的本質（獲得關於馬的知識），就必須要往馬的理型去找尋，而不能單看物理世界中個別的﹑不完美的馬匹。

【無睡意哲學】柏拉圖：理型與洞穴 - EP10

理型論所引申的知識論問題，本身就非常複雜，不能在此深究。不過，知道了理型論的大概，也就足夠初步了解柏拉圖在《理想國》第十卷中對模仿詩人（imitative poet）的批評。

柏拉圖的理論及邏輯也很簡明。他要我們想像：詩人也就像繪畫的人，兩者都是世界事物的模仿者——只是，詩人以語言仿製世界；畫家則用圖像。以一張桌子為例，桌子的本相在最高的理型世界；一個工匠按桌子的理型製造出一張單獨的桌子，是為理型世界的模仿；而畫家的則以物理世界的桌子為仿製對象，故桌子的畫是模仿的模仿。

不完美的貓是對完美的貓的模仿，女孩畫的貓是模仿的模仿⋯⋯（網上圖片）

柏拉圖繼而說，工匠所製成的桌子雖不是桌子的理型本身，但卻是以理型世界中的桌子作為目標。在這方面，工匠最少是誠實地作出了嘗試，也遵循了習得知識的正確途徑。相反，一個畫家的仿製品從一開始就與理型世界的事物相隔兩層，故不能作為真理的反映，也與知識無關。情況就如，詩人描寫戰爭場景，卻不如真正的戰士對戰爭的理解。

古希臘的模仿觀念

在柏拉圖的整個論證裡，「模仿」（mimêsis）是其中的關鍵所在。又或許說，要不是假設詩人和畫家的藝術是一種模仿，柏拉圖的整套論證便不能成立。至於藝術為甚麼是模仿，似乎是關乎當時傳統的問題。詩和戲劇是一種模仿，是當時古希臘人的日常認知；而認為模仿戲劇中的行為模仿不一定能反映真理，似乎是受喜劇家阿里斯托芬（Aristophanes）的影響而來。

其實，以模仿作為理解世界及探究知識的方法，在柏拉圖之前的赫拉克利特（Heraclitus） 和巴門尼德（Parmenides）早有過很多的討論。赫拉克利特認為世界的一切皆處於一種流變的狀態，說過很多人都或許聽過的：「人不能兩次踏進同一條河流。」既然一切皆流，知識的獲得也沒所謂模仿不模仿。巴門尼德則不認同赫拉克利特，他認為一切皆一，在一種意義之下，萬物都「模仿」了真理中的某部分。

【無睡意哲學】前蘇格拉底：自然時期 - EP08

柏拉圖自然是更傾向於接受巴門尼德的說法。事實上，他就曾批評赫拉克利特，認為要是接受一切皆流，便沒所謂知識可言。

模仿是柏拉圖的知識論，以至其美學的關鍵所在。透過確立模仿說，柏拉圖試圖把知識論上的宣稱進一步推展至政治的面向，不但指控詩人（及我們理解的「藝術家」）為模仿者的模仿者，還宣稱藝術作品的觀眾也會模仿藝術作品中的失實或不道德的舉動，從而到最後要把藝術家都驅逐出理想國。

對於柏拉圖的美學見解，他最著名的學生亞里士多德自然是不敢苟同。亞里士多德的反駁相當精采。想要反對老師，他可以選擇完全不接受模仿於知識論上的地位；然而他並沒有：他先是接受了相當程度的模仿論，繼而重塑藝術模仿於知識論上的作用⋯⋯

_________________

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的世界。

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app