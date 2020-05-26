哲學為了教育（十一）那些我們沒有學過杜威所教的｜曾瑞明

這系列來到最後兩篇。若說哲學問題不離於人，我們實在有需要認識教育哲學家怎樣在生活中實踐他的思想，生活又怎樣孕育他的思想。這在狂風暴雨的香港教育現場，或許是能令我們站穩自己的工夫。

哲學為了教育（十）全球化不是飛來飛去，有事就一走了之｜曾瑞明

這麼多教育哲學家，應該挑誰來說？我只能說最影響我自己的。這又是另一層次了，哲學家若不是玩概念遊戲的話，他會實實在在地影響一個教師。

若說最人畜無害、人盡皆知、個個稱頌的教育哲學家，首選美國的杜威（John Dewey）了；什麼「邊做邊學」（learning by doing），可說是活動教育始祖似的。然而杜威的教育觀其實非常激進，絕不如我們想像的溫文爾雅，也不是放在師訓活動可任意放在投影片的符號。

杜威：實用主義教育哲學

一生都是思想的人

歷史學家 Jay Martin 在杜威的傳記中說：杜威一生都是思想，但杜威絕不是一個思想機器，而是投注了自己的情感在內。他不是我們想像的那種為了教育奮不顧身的「教育家」；對於杜威來說，他的快樂來源是其家庭，教育，只是他眾多面向的其中一面。他關心政治，也曾參與美國全國有色人種協進會（National Association for the Advancement of Colored People），去推動種族和諧、消除種族仇視和種族歧視。他也關心美學、宗教、道德理論和種問題。杜威亦曾是美國心理學協會的會長，後再成為美國哲學學會的會長。他可以算是真正的通識人！他的一生，就是他如何在社會不同層面「受教育」的一生——其傳記故名《杜威的教育》（The Education of John Dewey）。我們一手去教育他人前，先學習杜威如何開放自己去「受教育」。

Jay Martin《杜威的教育》（The Education of John Dewey）（Columbia University Press）

杜威亦經歷過內戰和民權運動。美國在鍍金時代後，迎來一系列的社會問題，在各方面都尋求改變。杜威正是的進步主義（progressivism）的先鋒。他相信教育來自經驗，教師一定要讓學生做，他們才能學。這樣說好像沒有什麼了不起，但別忘記還有其他教育模式，例如古典主義（classicism）就強調學生要從典藉中學習，我們也曾有好一陣子強調學生要學習各種學科知識，但很多時候是一大堆事實而已。強調實踐中學習的確是一大突破，不要靠教科書，訴諸真實環境，不也是現今人人皆曉的經驗式學習原理嗎？然而，這「經驗」必須聯繫真實的社會，而非在課室叫學生做做手工就是「邊做邊學」。

（Unsplash: Shubham Sharan@shubhamsharan）

那些我們沒有學杜威的

看杜威的經典之作《民主與教育》（Democracy and Education）就看到他對職業教育的重視，那是對應過去教育視作入大學的預備的回應。教育是要照顧所有人的，不是製造失敗者，然後送一些「精英」入大學的過程。這點，我們到今天也沒有跟著杜威做。

杜威《民主與教育》（Democracy and Education）（Free Press）

杜威又認為教育是成長（growth），成長為了什麼？不為什麼，成長就是為了能成長。這點很奇怪，因為我們會認為教育是有一個目的，但是杜威深受達爾文演化學說的影響（他就著有《達爾文對哲學影響》（The Influence of Darwin on Philosophy）一書），他認為我們是隨環境不斷改變的，我們不是身處柏拉圖描述的那個恒常不變的世界。人只能不斷與環境互動，去回應環境的挑戰，才能生存下去。但人不同其他動物，他更是帶著自己的思想和經驗去跟環境互動的。環境不斷在變，我們怎能說教育有一個特定的目的？

（Unsplash: redcharlie@redcharlie）

杜威的想法，比如今「為未來以教」的更激進，因為我們心中的未來其實只是科技主導的世界。杜威設想的未來，可以是一個核爆後回到原始部落社會的未來——那我們要學的是如何用石頭做工具了。杜威這種看法，也成就了實用主義思潮，是後實用主義羅蒂（Richard Rorty）心目的英雄。對未來的確常懷希望，但絕不會有終點或者烏托邦，更不會是極權對社會的精心設計。若以為教育一定帶著一個目的的，不會是杜威心目中的教育。

羅蒂：沒有語言就沒有真理

提杜威的，往往卻不說杜威的教育跟民主社會密切相關，就似特首引曼德拉卻不提他是人權鬥士。今天，一些同工對民主抗拒，認為會造成青年人的妄自尊大，高舉個人主義，這憂慮不無合理之處。但如果看杜威的理論，我們或會得到很大的啓發。杜威的民主，不是代議政制一人一票找代議士一了百了式的民主，他的民主觀是參與式的，學校、組織都可以實現民主。在民主生活裏，人們要充份溝通，能夠分享對方的經驗。這不但是民主的學習，也是群育！

今天我們面對「十問九唔應」、師生不信任的情況，當然可直接歸咎於年輕人不懂溝通；但作為教育工作者，或許要反思是否未有刺激他們對自己經驗的敏感，對身邊的人信任，有一個好的言談情景？我們是否在重重行政羅網中容許師生參與更多的決策？杜威雖不是一個潮流名字，但為何他說的仍是「常新」的呢？

【來稿不代表01哲學立場】

延伸閱讀——試卷風波核心不在美化日軍與否 「民族大義不能討論」才是問題

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