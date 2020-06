威廉・洪堡特：語言不是一件死物，而是活的過程

生於德國文化盛世的兄弟

1767年6月22日思想家威廉・洪堡特(Wilhelm von Humboldt)生於德國波茨坦(Potsdam),以語言學見稱的他,是德國文化史上最突出的博學之士。威廉的弟弟亞歷大山・洪堡特(Alexander von Humboldt)亦是一位學者,相較兄長他的興趣較多在於自然科學,亦作為旅行家與探險家成名。

洪堡特兄弟身處德國文化最光輝的時代,經歷狂飇時期、浪漫主義與德國古典哲學(由康德開始的德國觀念論)。威廉廣交當時的文人雅士,跟詩人歌德(Johann Wolfgang von Goethe)及席勒(Friedrich Schiller)等是密友,多年來洪堡特亦跟全世界的知識圈子有書信來往與知識交流。

威廉的興趣極為廣泛,遍及政治學、宗教、美學、教育學、人類學,還有他終生都極為重視的語言學。讓人意外的是,威廉完整並有出版的著作不多,因習慣以書寫來思考與探索各種問題,他留下了大量的手稿,至今仍然有待整理與出版。

縱使生前有偉大的成就,威廉死後在西方思想史上的傳承多有波折,語言學家對他的理解多數都不全面;直至近幾十年,思想界方逐步發掘、回歸到威廉的思想遺產。縱是如此,在重視語言面向的哲學家之中,包括海德格、伽達默爾與哈伯馬斯,都肯定洪堡特於語言哲學上的開創性思想。

語言是建構主客的過程

洪堡特反對兩種傳統的語言觀:載體論與鏡像論。對於前者他不如大部分啟蒙時期的思想家,認為語言是理性的產物與工具;對於後者,他不認為語言只是在指涉所謂的客觀外在世界。這些觀點一個常見的版本,是認為不同的語言只是對於同一客觀世界的不同版本表述,因此我們可以透過人工智能翻譯世界上的各種語言,達到彼此溝通與理解。

洪特堡當時的語言哲學家普遍認為作為符號的字詞,都是獨立於我們心靈存在的一種特殊的客體。但洪堡特指出語言不是一個事物(thing),而是一個活的過程(living process);語言不是既成的產品,而是人類精神面對世界時的活動。

在討論語言時,洪堡特首先分析我們的思想過程,他指這是一種分割(segementation)的過程,思想在創造出被思想的客體,同時主體亦是在這個過程之中建構出自己。當人類動用自己的感性能力做以上的過程,這個過程就是最廣義之下的「語言」(language / Sprache)。洪堡甚至認為人的說話能力,是形成思想的器官(organ)。

結合普遍與經驗的語言學

人類的共通理性結構應該有著同樣的運作,但綜觀世界歷史,人類不只有一種語言,世界上就存在著的上千種不同的語言,這是為甚麼?洪堡特的語言學,如何對於人類語言作一種普遍的認識論解釋,同時兼顧對實際存在的眾多種語言作經驗的、歷史的考察?

為了調和這些矛盾,洪堡特從康德的框架出發,將人類先天具有的思維範疇,視為創造語言所需的「理性的智力本能」。因詞語必定要置於語言系統之中才能被理解,這意味語言首先就是一個有機的整體,而且語言是一次而同時被發明出來的。人如何做到這點?洪堡特認為假如語言的原型並未存在於人的知性中,那麼語言就不可能被(一次而同時)發明出來。

雖然人類語言有著共通的知性、理性起源,然而到了現實與歷史上存在的不同人類文化之中,它們每個均有自己詞語形態與句法等建構方式,塑造出具有差異的文法形式的不同語言,以及世界觀。

洪堡特兄弟(中)、歌德(右)與席勒(左)於德國耶拿(Wikimedia Commons)

語言即世界觀點

洪堡特的前輩歌德說:認識一門外語是通常另一個世界的方法;洪堡特之後的海德格說:語言是存有之居所;伽達默爾則說:語言會打開我們新的世界觀。

說到世界觀,洪堡特正是「世界觀點」(Weltanschit)這概念的奠基者,而我們要將之跟我們一般講的「世界觀」(Weltanschauung)作區別。洪堡特的「世界觀點」出自於某一語言(例如中文),這種語言憑其文法建構出一種獨特的主、客世界,從根本上影響著所有使用這種語言的人。各民族不同的語言形式所形成的語言世界觀,即讓民族之間具有民族差異性。

威廉・洪堡特肖像的郵票(Wikimedia Commons)

而我們更常用的「世界觀」,可以指使用著同一種語言的個人或團體,它們有不同的信念與意識形態,例如我們常講的左派與右派。不論兩者有多大的分歧,它們之間的溝通、理解與鬥爭得以可能,其實是建基於他們正在使用共同的語言,有著同樣的世界觀點,不論在世界觀上有多大的差異,它們的世界觀點都不會被動搖。

如是說,洪堡特認為語言與世界觀點不會對世界在任何的肯定或判斷,卻以某種方式給予我們世界,並容許我們以話言來肯定或判斷世界,建構出不同的世界觀。

