【對馬戰鬼】與史實的差別？改篇歷史故事時常都有

2018年的 E3 遊戲展之上，公佈了三款以武士為題材的遊戲，繼《隻狼》與《仁王 2》之後，最後一款的《對馬戰鬼》終於在日前推出。

玩家普遍讚譽本作的美術風格與動作流暢感，但一如過往以歷史為題材的電影或遊戲作品，《對馬戰鬼》被部分玩家批評偏離歷史。《對馬戰鬼》有甚麼地方偏離史實的？這種偏離又真的值得批評嗎？

《對馬戰鬼》遊戲畫面 （https://twitter.com/GameSpot/status/1263230357190647811）

「我們刻意偏離歷史」

《對馬戰鬼》的背景設定於1274年，當時蒙古帝國（元）入侵日本。按維基，當時元軍與屬國高麗從高麗合浦（今大韓民國鎮海灣馬山浦附近）出發，並登陸在日本本土與高麗之間的「對馬島」。玩家扮演一位武士境井仁，在遊戲中抵抗來襲的蒙古和高麗的三萬大軍。

歷史上，這並非蒙古帝國唯一一次侵略日本。除了1274年，1281元軍亦有派兵。這兩次侵略在日本合稱「元寇」或「蒙古襲来」，或依當時的日本年號稱抵禦元軍第一次進攻的戰事為「文永之役」，第二次為「弘安之役」。

遊戲的故事中指主角境井仁的家族挺身而出保護人民，卻慘被殲滅，境井仁為了報仇所以捨棄一直堅守的武士之道，對元軍展開反擊。

《對馬戰鬼》開發商 Sucker Punch 聯合創辦人 Chris Zimmerman（VentureBeat / Dean Takahashi）

但按遊戲開發商 Sucker Punch 聯合創辦人 Chris Zimmerman 在2018年 GameSpot 採訪中說，他雖然想在歷史事件上建立故事，卻不想完整還原整段歷史：

我們將偏離歷史真相，我們只想刻意地做到這一點。

Zimmerman 指自己的團隊在文化顧問的幫助下，準確地表達了當時的日本，由野生動植物、雕像，到語言上的細微差別也有指出來。只是，他的團隊想以一定的歷史自由度去製作一個有趣的遊戲。

在真實的歷史中，以一個原創故事作遊戲，對我們來說最大的挑戰，是確保我們能講述一個與人連繫到的故事。

歷史上並沒此人

遊戲跟歷史之間的分歧，首先是史實之中不存在境井仁這個人。對馬島中沒有境井仁與他叔叔這兩個人，也沒有類似名字的人，這兩個角色都是虛構的。同樣發音的酒井（Saki）氏族的確存在，但後至14世紀才成立，當中也沒有人叫「仁」。現實世界中對馬的「守護代」，是宗氏的當主宗助國，他帶領了80騎對打元軍並陣亡。

漫畫、動畫《元寇合戰記》同樣以對馬抗元的史實為題材，主角朽井迅三郎與多個角色都是虛構的（©2018 たかぎ七彦／KADOKAWA／アンゴルモア元寇合戦記製作委員会）

在日本第一次入侵蒙古期間（1274），是忽必烈汗領導蒙古帝國，遊戲中有提到忽必烈。然而作為對馬守護者的主角，其敵人是成吉思汗的孫子赫通汗，他跟境井仁一樣都是虛構的。

歷史中也沒有一人英雄對抗元軍。元軍在1274年農曆5日進攻對馬，19日進逼今津，接著分三路在今津、鹿原、博多箱崎登陸。20日雙方激戰一天，副帥劉復亨中箭受傷，元軍撤退，當夜遇到大颶風，21日海面只餘下一些破碎木片。根據朝鮮史料《高麗史》、《東國通鑑》，就有「會夜大風雨，戰艦觸巖崖多敗」的記載。

韓國國立中央博物館藏的《東國通鑑》（Wikimedia Commons）

武士道的改變

而另一點是，主角在遊戲「開口埋口」也在提的武士道，尤其是「尊君」、「報恩」，其實是對馬抗元戰役之後才有的產物。

武士道作為日本武士的思想體系，與各地的思想體系一樣，不是一成不變，其核心精神隨時代而有變遷。「武士道」大約起源自12世紀日本鎌倉幕府成立後，吸取自中國儒學、朱子學和佛教外，並結合日本文化如神道教的精神，是武士階級的道德行為準則。武士透過學習劍擊、兵法和讀書，服務於主君；精神上武士輕生死重諾言，重視人的名聲及道德價值多於物質生活。

但現時對「武士道」的認識，則來自於家傳戶曉的新渡戶稻造《武士道》(1900) 一書，當中闡述的是明治時期的武士道，而當時有著如此背景：幕府末年，美國培里「黑船」艦隊叩關，開啟日本對外簽訂不平等條約的時代；外侮凌辱，幕府權威日墜。

新渡戸稲造著、岬龍一郎譯《いま、拠って立つべき“日本の精神” 武士道》（PHP 研究所）

為主君盡忠，為恩義復仇，以及守衛國家等價值被重新高舉。新渡戶稻造在書中便這樣寫：

常識卻授予武士以復仇制度來作為一種倫理的公正法庭，使那些按照普通法律沒法審判的事件，可以在這裡起訴。47個武士【按：指赤穗47浪人】的主公被判為死罪。他並沒有可以上訴的上級法院。他的忠義家臣們就訴之於當時僅有的唯一最高法院──復仇。而他們卻根據普通法律被定了罪。但是，民眾的本能卻作出了另一個判決，因此，他們的名字，同他們在泉岳寺（位於現今東京）的墳墓，至今猶永保其常青和芬芳。

明治時期的武士道是先有外國念頭，然後才產生日本近代性國民思想。為了回應外力威脅，建構一個以天皇為中心的國家，促使民族精神高揚，維護日本獨立地位的鞏固。明治之前的武士道，由武士與藩主關的私人關係，轉為明治時代皇和士兵的公關係，武士道也轉化為「軍人精神」。【註】

所以，《對馬戰鬼》中的主角，可說是13世紀的人，已有著19世紀末的思想與見解，這是明顯的時代錯置（anachronism）。

改篇歷史故事時時有

網上有聲音指此遊戲改篇歷史有問題，但其實改篇歷史，在故事中真假夾雜的情況時時有。為人熟悉的香港武俠小說家金庸，正是當中的佼佼者。

經典遊戲《金庸群俠傳》就更有趣了，它是在改篇歷史的小說作品之上再創作的改篇遊戲，遊戲主角原本不屬於金庸 universe（河洛工作室）

在類型文學之中，有一種作品稱作歷史小說／歷史虛構作品（historical fiction）。從這名稱之中，已經透露出一種吊詭：難道歷史與虛構（fiction）不是截然二分的對立？歷史講求詳實，而虛構的意思則是「不屬於現實」。

一般的虛構作品（尤其是電影）都會註明「本故事純屬虛構，如有雷同，實屬巧合」，但歷史虛構作品呢？它會開宗明義就稱自己建基於歷史中的某時某地，在創作故事時，它要務求做到忠於那時那地的文化與社會環境。大文豪大仲馬、雨果、巴爾扎克與托爾斯泰，都是以歷史小說聞名的文學家。

雨果：悲慘世界，一本為了激起慈善精神而寫的書

若要為歷史小說再作次分類，就要視乎作品多大程度忠於史實。架空歷史小說（alternative history）以真實的歷史為藍本，但卻有一個或多個事件與史實不同，故事就建基在一個歷史中的「what if」而展開。這類作品之中一個頗熱門的題材，是「若美蘇冷戰最後是蘇聯勝出，世界將會怎樣？」相當一部分的虛構作品之中，主角都是虛構的、不存在於史實之中，例如在華語圈子中一直頗流行的穿越劇，但也可以是《對馬戰鬼》這種加入虛構人物的作品。

遊戲世界之中當然也不乏這類作品，其中之一是不斷延伸歷史時空背景的《刺客教條系列》，下一部將會到維京時代（Assassin's Creed Valhalla / Ubisoft）

再者，道出歷史真理（historical truth）本來是歷史著作的使命。史家除了要根據史料，對該段時期與事件作最忠實的還原之外（這種還原能在多大程度上達到，則是史學理論家之間一直爭論的問題），另一個重要任務，就是要為歷史事實之間提出合理的因果解釋。

遊戲與小說等虛構作品，顯然並不以史家的工作為己任，它們所做的是借助歷史背景，構造出一個「what if」的世界。批評這些作品「不夠忠實歷史」，其實不是很必要的。

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