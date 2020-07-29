齊澤克新書《電線大腦中的黑格爾》：後人類時代存在個體經驗嗎？

幾個月前，齊澤克（Slavoj Žižek）對於新冠病毒的見解被批評或取笑，他的新作《電線大腦中的黑格爾》（Hegel in A Wired Brain）在日前面世了。這書的寫成時間比近月的另外兩本《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》與《A Left that Dares to Speak Its Name: 34 Untimely Interventions》更早，早在兩書出版之前已經接受預購。就如齊澤克現今被冷落的狀態，此書至今還沒引起過什麼討論，甚至沒有被注意到。

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紀念黑格爾的年度「理論書」

齊澤克最近幾年的著作，在理論質量與受注目的程度都不如從前的《意識形態的崇高客體》（The Sublime Object of Ideology）或《比無更少》（Less than Nothing），但一年至少出版一本「認真的理論書」（相對其餘理論性較輕的書）的習慣，依然未改（去年是《Sex and the Failed Absolute》）。

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今年適逢黑格爾冥誕250週年，齊澤克再度以黑格爾為題，交出《在電線腦中的黑格爾》。齊澤克老是重複自己的文字或說話，已是公認的事實，他本人也承認這是出於他論述不清的缺憾與一種停不下來的衝動，因此要不斷重複以不同的方式訴說同樣的事情。然而，齊澤克每次都會根據現實情況而有更新自己的論述，這次新書的主題除了（再次是）黑格爾外，就是未來的「電線大腦」（wired brain）科技。

從黑格爾到電線大腦

齊澤克這個從來不用社交媒體、只用一根手指頭在老舊的手提電腦上快速打字的老頭，似乎跟科技不太沾得上邊，這次他卻終於討論到後人類時代，當中他關於兩個尚未實現的技術。

第一是電線大腦（wired brain），即我們的心靈運作與數碼機器之間的直接連結，它容許我們只用思想就可以影響到物質世界的現實，也容許數碼機器控制我的思想。而另一技術是「奇點」（Singularity），在機器的幫助下，我們將可以直接與他人分享思想與經驗，而形成一個全世界所有人共享的心靈經驗領域，我的思想將會直接融入一體的思想領域。

齊澤克《電線大腦中的黑格爾》（Hegel in A Wired Brain）（Bloomsbury）

針對這兩項技術，齊澤克提出的問題是：電線大腦的現象，會怎樣影響我們對於作為自由的人類個體的自我經驗，同時影響自由的人類個體本身的意義？若我們真的正在進入後人類的時代（post-human era），那我們會怎樣重新感知作為人類（being-human）的本質？

黑格爾：《法哲學演講錄》導論

齊澤克認為現在是最適合思考這些問題的時候，他引用黑格爾《法哲學原理》中的名言：「密涅瓦的貓頭鷹要等到黃昏到來才會起飛」哲學作為有關世界的思想，要直到現實結束其形成過程並完成其自身之後，才會出現，因此無論如何哲學總是來得太遲。即使上述兩項技術還未成真，但我們已經開始感受到它們會為人類習以為常的主體經驗帶來威脅，而正是這時候，我們才感受到「作為人類」這現象最本質性的意義。

黑格爾：自由必須以異化為前提

綜合兩者，齊澤克指本書不是關於黑格爾本身，也不是關於電線大腦與人工智能本身，而是以黑格爾的觀點來審視尚未到來、但仍然被設想出來的電線大腦與奇點世界，將會引發出怎樣的哲學、宗教、科學與政治問題。

齊澤克新書《大流行病！》：疫情下的居家生活指南

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