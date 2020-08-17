亞里士多德哲學入饌？古希臘式的五道元素風味

適逢亞里士多德2400年誕辰紀念，希臘的文創與旅遊業曾推出「亞里士多德菜單」（the Aristotle Ｍenu），開創一套文化美食深度遊。

亞里士多德：無與倫比、史上最多才最淵博的天才

古希臘式的食玩風味

菜單由希臘的美食學（gastronomy）教授喬爾戈斯・帕利西迪斯（Giorgos Palisidis）構思。教授來自希臘東北部的哈爾基季基（Chalkidiki，亞里士多德出生地斯塔基拉（Stageira）所在地），與亞里士多德可說是同鄉，他就以當地的傳統菜式與食材泡製「亞里士多德菜單」，並以古希臘常用的器皿陶罐盛裝菜餚，望能更還原古早的風味。

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教授特別應用了亞里士多德的「元素說」，其核心概念是在傳統四元素（火、水、土、氣）之上加入了第五項──乙太（英文：ether / aether）。菜單圍繞這五元素，發展出五款相應的菜式，更延伸至五種旅遊體驗。五款菜式分別為：

「火」之菜餚：混合意大利雜菜湯做法的菜式，加入了葡萄乾、橄欖、海鮮與米粒麵 「水」之菜餚：以苦菜配上山羊芝士、杏果與醋的菜式 「土」之菜餚：用利姆諾斯葡萄酒（Lemnos wine）、玫瑰花瓣與可食用花朵製成的菜式 「氣」之菜餚：以雉肉、搗碎小麥、瑪拉格西亞葡萄酒（Malagousia wine）、無花果乾和翠玉瓜做成的的菜式 「乙太」之菜餚：加入木梨與各種水果，以葡萄酒燉煮的菜式（Greek Reporter）

至於旅遊體驗方面，「亞里士多德菜單」與哈爾基季基酒店協會合作，如此對應五種元素：「火」是當地美食體驗；「水」是深入當地的古老海域；「土」是帶旅客認識葡萄酒、齊普羅酒（Tsipouro）與橄欖油體驗；「氣」則是參觀當地的美麗景觀。至於第五元素「乙太」，就是來到斯塔基拉，即亞里士多德的出生地與主題公園一遊，完成整個文化美食之旅。

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「乙太」與亞里士多德元素說

說到第五元素「乙太」，這詞如今最常見於「乙太網絡」（ethernet），其實它本身較難應用到任何菜式或體驗。亞里士多德以乙太為第一元素，它原本指稱比空氣更輕、存在於天體（星球）之間的一種看不見、摸不著的物質。亞里士多德的時代尚未發現引力，作為星球之間的作用力量，因此他提出乙太，作為一種自身不會有質變或量變，並以環狀運動的物質，推動著星球按著環狀的軌跡運動。後來隨著科學發展，科學家相信乙太是在無空氣的太空之中幫助傳導的中介物，使作為波的光得以運動。

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乙太是古時的科學範式概念，雖然可以自成一套理論，並具備一定的解釋力，但最終亦被推翻，隨著十九世紀的邁克生—莫雷實驗（Michelson–Morley experiment）與往後的實驗，結果是沒有證據顯示存在乙太這種物質。

說到底，為何對應乙太的菜餚是木梨、水果與葡萄酒呢？這就有些難以理解了。

另外，有學者提出亞里士多德的原字是「ardor」，是後來的羅馬哲學家西塞羅（Cicero）將「ardor」譯為「aether」，但這並不是亞里士多德本人用的詞，留待另文再考究下去吧。

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哲學 ⨯ 旅遊業與文化產業

亞里士多德雖然在《論天》（On the Heavens）中描述了乙太的性質與其跟天體之間的關係，然而相比亞里士多德的實體論與四因說，元素說（尤其是傳統的火、水、土、氣）始終並非他的形而上學的重點，但若從餐飲與旅遊的角度來看，卻算是最具體、最可以表現出來的一環。

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近年經濟不景的希臘憑著自身的文化遺產，旅遊業蒸蒸日上，成為貢獻18%國內生產總值（GPD）的重要產業，每年吸引三千多萬名旅客前來，支撐國內近一百萬個職位。地方旅遊業對於自身歷史遺產的挪用，為事物與體驗添加一重符號的意義，是慣常的做法。「亞里士多德菜單」這構想可見心思，亦有助喚起遊客對古典哲學的一點關注，我們不能太苛求當中概念必要準確。可惜的是，並不是很多國家或城市如希臘那樣，具備深厚的文化資本開辦哲學旅遊與哲學文創。大家有機會遊歷希臘時，亦不妨感受一下亞里士多德式的地中海風味。

參考報道與資料：

Greek Reporter, “The Aristotle Menu: Eat Like an Ancient Greek Philosopher”.

David E. Hahm, ‘The Fifth Element in Aristotle's De Philosophia: A Critical Re-Examination’, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 102 (1982), pp. 60-74.

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