米蘭・昆德拉「欣然」接受捷克卡夫卡獎　他為何被剝奪捷克國籍？

米蘭・昆德拉（Milan Kundera）去年重獲捷克國籍，日前更獲頒捷克文學界的最高榮譽——卡夫卡獎（The Franz Kafka Prize）。可是昆德拉一開始為何會被剝奪捷克國籍的呢？

1929年愚人節，米蘭・昆德拉（Milan Kundera）在捷克斯洛伐克出生，但我們很少會把他定義為「捷克作家」，而是「法國作家」，抑或是「以捷克語書寫的法國作家」、「流亡作家」。這類定義的歷史因素，出於昆德拉作品寫到蘇聯共產黨的原故，他在故鄉捷克長期被禁，亦是政權討厭的人物。昆德拉在1975年逃亡到巴黎，並於此定居，很長一段時間也沒有回到故鄉去。他的作品通常都直接在法國出版，包括我們常見的《生命中不能承受之輕》（The Unbearable Lightness of Being）。

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最初，昆德拉的《玩笑》（The Joke）在捷克出版，讓他獲得了巨大的名氣，成為捷克文壇的明日之星。豈料1968年當蘇聯軍隊進入捷克斯洛伐克後，他的作品因諷刺共產政權而全面被禁，他本人也被打為「持異見分子作家」，遭開除黨籍（他原本也是共產黨員），更被大學革職。他和妻子輾轉到達法國，繼續生活，他本人卻在1979年因《笑忘書》（The Book of Laughter and Forgetting）裡「侮辱捷克共產黨領袖」的情節，進一步被剝奪了捷克國籍。

1981年，無國籍的昆德拉獲得法國國籍，而1988年出版的《不朽》（Immortality）是昆德拉最後一部以捷克語寫的作品，此後都以法語寫作。

2019年昆德拉終於重獲捷克國籍，結束四十年的流亡狀態。日前昆德拉獲得捷克文學界的最高榮譽——法蘭茲・卡夫卡獎（The Franz Kafka Prize）。此獎創立於2001年，由卡夫卡學會與（Franz Kafka Society）布拉格市政府聯合主辦與贊助，屬於國際文學獎，近二十年間日本的村上春樹、中國的閻連科及加拿大籍作家瑪格麗特・愛特伍（Margaret Atwood，《使女的故事》作者）都曾獲獎。

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大會指昆德拉憑著對於捷克文化的超卓貢獻，以及於歐洲與世界文化之中不容忽視的地位而獲獎。在收到得獎賀電時，昆德拉表示自己「欣然」接受獎項，尤其因他本人欣賞卡夫卡。

回顧01哲學的米蘭・昆德拉《不朽》專輯：

參考報道：衛報

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