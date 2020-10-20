杜威：實用主義始創人之一；教育本質是生活、成長、重組及改造

今天是約翰・杜威（John Dewey）生日，他可能是美國二十世紀上半葉最傑出的知識分子，亦是實用主義早期的始創人之一。

實用主義（pragmatism）實用主義起源於1870年代的美國，由最初的一場哲學運動，發展至今日已成為一門具影響力的思想體系。實用主義認為當時的哲學仍然處於一種認識論的張力之中，一邊是理性主義，另一邊是英國經驗主義，雖康德曾以巨大的努力在兩者之間作綜合，但實用主義者不滿康德對於「知識必然要是確定的」這要求，而想要提出另一種出路。

德國觀念論（上）：康德

實用主義反對以理性追尋哲學的最終原則，而主張從實踐出發，凡事先想其實踐的效果。另一實用主義始創人皮爾士（Charles Sanders Peirce）曾提出實用主義的格言：「考慮一下你概念之中的對象的實際效果。那麼，你對這些效果的概念，就是你對這對象的全部概念了。」

約翰・杜威（John Dewey）（Encyclopædia Britannica, Inc.）

實用主義教育哲學

實用主義哲學家將這套思想應用到社會的各個面向，其中之一是教育的領域。杜威本人就是一位實用主義教育哲學家，他認為「教育本質是生活、成長、重組及改造」。他主張教育與生活結合，不論是在學校、家庭或社會中的生活實踐，都是一個教育的過程，教育不能脫離生活；教育即是成長，指的是教育的過程中牽涉到人與環境兩者之間相互配合的關係，人透過不斷適應環境，並一邊對之投入創造，一邊成長；而經驗的累積過程亦要經過不斷的更新及修正，因此教育即重組及改造。

實用主義式的教育理念，認為知識不應該是抽象的理論學習，而要伸展到技能及生活實踐。簡言之，實用主義主張不再作紙上談兵的教育論，而將整個人生視為一種教育過程。

杜威撰寫過多部教育哲學著作，最重要的一部為《經驗與教育》（Experience and Education）（Southern Illinois University Press）

實用主義在中國的影響

胡適是我們很熟悉帶領新文化運動的代表人物，他也受到杜威的影響。胡適曾經到哥倫比亞大學留學，他當時的教授正是杜威。胡適回中國後，用力推廣杜威的哲學觀。1919年，杜威更被邀請至中國演講，令實用主義影響到中國許多學者，比如蔡元培、梁漱溟、陶行知等，使這套理論植入民心，受社會推崇。不難發現，我們今日使用的教科書，其編寫方式不會單純羅列一套套的理論過程，而是配合生活的知識，使學生結合知識與生活實踐的情境，例如數學教科書上的應用題，也可以說是實用主義運動的結果。

延伸閱讀——哲學為了教育（十一）那些我們沒有學過杜威所教的｜曾瑞明

師承杜威的胡適

或許我們會感到驚訝，這些於今天的角度來看都是理所當然的教育法，竟然是由上世紀才興起的一場思想運動演變而來。其實有更多我們今日視為必然的定律，也曾經一度被視為抽象的「哲學理論」而不被應用。只是因為今日大家對某個答案感到滿足而全然接受，卻忽視了它們經歷奠定與改革的過程。今日哲學的訓練讓我們在這種全然接受中保持警覺及批判性，因為不知哪天我們的安逸而滿意的答案也可能遭到動搖，甚或推翻。

胡適：五四領袖、 北大校長、 民國哲人

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