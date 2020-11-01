米開朗基羅：《創世紀》中的「創造亞當」　雕塑大師的一人傑作

許多宗教都有「創世」之說：中國神話有盤古開天闢地；希臘神話相信世界由卡俄斯（Chaos）生下一眾創造神而開始運轉；而世界最大宗教基督宗教（Christianity）則相信世界由上帝耶和華創造，《舊約聖經》首卷〈創世紀〉記載了耶和華創造自然及人類，初代人類亞當和夏娃被逐出伊甸園（Eden）的故事。

1512年的今天，米開朗基羅（Michelangelo）終於完成耗費四年製作、於西斯汀禮拜堂天花（Sistine Chapel ceiling）的濕壁畫，成為留名青史的曠世鉅作。

西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）中米開朗基羅所繪的《創世紀》與《最後的審判》濕壁畫（Wikimedia Commons）

雕塑家的一人傑作

這幅巨型的拱頂裝飾畫，面積十分龐大，平面達480平方米。更令人難以置信的是畫作竟憑一人之力完成！米開朗基羅一直擅長的是雕塑，但在1508年卻被教皇邀請作壁畫。根本沒有實際壁畫經驗的米開朗基羅，認定是對手布拉曼特（Donato Bramante）想藉此打擊他的名譽。所以米開朗基羅十分認真，視這單委託為一場名聲保衛戰。據說當時他把自己困在教堂內，由構圖、搭建鷹架到為灰泥上色都不許助手協助，也不容外界探視。

Daniele da Volterra 繪但未完成的《米開朗基羅像》（Wikimedia Commons）

由於當時油畫技術尚未成熟，所以畫家只能採用一種古老的「濕壁畫」（fresco）畫法——將乾顏料粉末塗抹在濕灰泥中，以確保顏料能滲入灰泥中，以保持色彩持久。可是因為灰泥的凝固時間很難控制，畫家需要快速工作，而且不能隨時塗改，一旦出錯，只能鏟除再畫（後人發現大洪水的部份曾因發霉而被鏟去重畫）。濕壁畫是非常難於操控的方法，除了畫功外，畫家還需要精準細密的計算。加上禮拜堂拱型天花的設計，其實並不太適合繪製壁畫，但米開朗基羅竟然完成了這個艱鉅的任務！當時，他每日都站在近20米的高台上，仰首而畫，因長期仰視的姿勢及常被灰泥淋臉，讓他眼睛及頸椎都患上疾病。《創世紀》可算是米開朗基羅賭上生命與名譽的偉大作品。

《創世紀》天花濕壁畫平面圖（Wikimedia Commons）

成為典範的「創造亞當」形像

《創世紀》由九幅中心幅畫及旁邊的數十幅邊畫、角落畫組合而成。當中最為我們熟悉的部分是「創造亞當」（The Creation of Adam）──上帝與亞當互相伸手快要觸碰到對方指尖的一刻的定格畫面。不少電影和廣告都喜歡用來發揮，網絡上也能見到很多以這幅畫的「二次創作」。而畫中上帝及亞當的手指為何沒有連在一起、上帝與亞當的表情，及動作中的對比也成為人們紛紛討論的話題。

米開朗基羅與人文主義

這幅壁畫是文藝復興時期極重要的作品。文藝復興時期的人文主義重新提升與強調人的價值，我們在米開朗基羅的《創世紀》中，明顯可以看到這種思想的體現。米氏筆下的上帝，跟畫人類的畫法相近，上帝的形象也不再是抽離的神聖聖體，而是有血有肉、清晰五官的形象，與人類是一樣的。由於米開朗基羅是一名雕塑家，所以對身體的立體線條很有研究，在壁畫中也運用了高超的技巧，以呈現雕像的實體感。

米開朗基羅《利比亞女先知練習》（Studies for The Libyan Sibyl）（Wikimedia Commons）

目前，這幅名畫仍完好地保存在為於梵蒂岡的西斯汀教堂。2014年時教堂更斥資約二千萬港元翻新，安裝七千盞 LED 燈，以科技重現畫作五百年前的原色。雖然隔壁就座落了建築規模宏偉、全世界最大的的聖彼得大教堂，但西斯汀教堂知名度卻毫不遜色，正正是因為這幅舉世聞名的《創世紀》。

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1536年，米開朗基羅再次受邀在教堂的直牆繪畫巨幅《最後的審判》，這是另一段故事了。

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