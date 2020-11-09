11月9日：霧月政變、水晶之夜與柏林圍牆倒塌的一天

11月9日是歐洲的多事之日：1799年法國，拿破崙發動了「霧月政變」；1923年德國，納粹黨發動「啤酒館政變」；1938年，納粹對猶太人有組織的迫害開始，史稱「水晶之夜」（Kristallnacht，Kristall是德語是水晶的意思，然而水晶在這裡是指被敲碎的玻璃窗。）到1989年，柏林圍牆正式倒塌。以上事件有兩次是涉及納粹主義，所以我們希望在這話題之上，展開今天的【在與時】。

François Bouchot《霧月政變中的拿破崙・波拿馬》（Napoleon Bonaparte in the coup d'état of 18 Brumaire in Saint-Cloud）（Wikimedia Commons）

談起納粹，我們會先想到希特拉及其黨羽對猶太人的殘暴惡行。而納粹發展的歷史裡，「啤酒館政變」到「水晶之夜」這15年間可能較少被人提及，納粹黨員於那時一度成為階下囚，最後又如何發展成極權統治的政黨？

納粹發展：階下囚到德國最大黨

納粹黨成立於第一次世界大戰德國戰敗後。因為《凡爾賽條約》第231條，迫使德國接受戰爭所有責任，需要割讓土地、賠款。但當時的威瑪共和政府（Weimarer Republik）無力賠償，引致德國失業率高企，通脹問題十分嚴重。1923年尾，德國貨幣（Reichsmark，RM，馬克）已由1922年的六百七十馬克，竟然升到六千萬馬克兌一美元。

《凡爾賽條約》（Wikimedia Commons）

不難猜想，納粹利用混亂時勢，宣揚民族及種族主義，並得到急速發展。其後，雖然納粹黨被定義成違法黨，但仍作為地下組織繼續發展。1921年時，黨員只有三千餘人，兩年後已發展到三萬多人。

1923年11月8日晚，德國慕尼黑政界及名流於貝格勃勞凱勒啤酒館（Bürgerbräukeller）舉辦宴會，希特拉認為時機已經成熟，決定發動政變。然而軍力不及失敗收場，而一眾納粹黨員也被捕入獄。由於當時的法官同意希特拉的政治理念，因此只判希特拉監禁五年，而實則上，九個月後他就被釋放了。

啤酒館政變中試圖奪權的納粹黨員（Wikimedia Commons）

出獄後的希特拉決定不再採用武力方式，而以合法途徑奪取政權。啤酒館政變後，總理換屆，1923至1929年間，他帶領下的德國，經濟出現復甦跡象，反對聲音因而減弱，納粹黨同時積極活動。1929年，新總理病逝，加上美國股市經歷大蕭條後崩潰，導致數百萬德國人失業，經濟比之前更差。於是希特拉抓住時機，大規模宣傳納粹主義，承諾可重振經濟，平息國亂。在1932年7月德國大選，納粹以37.4%的選票成為國會最大黨。

而在幾年間，納粹力排眾議，通過修改憲法，取消其他政黨資格。1933年後，大選均被納粹黨控制，令國家成為了實存的一黨專制。而當時社會仍存反對派聲音，尤其是共產主義及猶太教會人士。在權力穩定之後，納粹就開始將爪牙伸向猶太人。

水晶之夜

1933年起，納粹德國就頒佈了一系列的反猶太律法，如禁止出任公職、禁止和德國人結婚等。大批猶太人因受迫害，而逃難到其它國家。當時猶太政治家魏茨曼（Chaim Azriel Weizmann）在1936年寫道：「世界分成了兩部份：猶太人不能生活的及猶太人不能進入的」。

水晶之夜後損壞的猶太人店鋪（Wikimedia Commons）

1938年2月，猶太復國組織領導（The Zionist leadership）的文件寫道：「根據一個秘密消息，德國不久之後將會（對猶太人）展開一個有組織、大規模而戲劇性的大屠殺」。所言非虛，完成文件後的半年，德國發生了「水晶之夜」，一場由納粹政府所策劃的陰謀正式展開。11月9日晚，德國境內200多座猶太教堂、7千多間商店、29間百貨公司被破壞及打劫，窗戶均被打碎。這晚導致了數以千計的猶太人傷亡。這晚之後，大屠殺展開可怕的序幕，數以十萬計的猶太人被一批一批送入集中營。

然而，11月9日的今日，德國是慶祝柏林圍牆倒塌的公眾假期，但對經歷過那段黑暗時期的猶太人或他們的後裔而言，這是無法從記憶中磨滅的、哀痛的一天。現今資本主義消費社會，用盡所有方法要我們只活在當下，讓我們普遍傾向去歷史化。到底這個世界曾經發生過甚麼事，因而促成人類走到現在這個境況呢？若我們想要理解到我們的存有是怎樣建構出來的，這就要從一點一點的了解歷史事件（Event）開始。

1989年11月10日，勃蘭登堡門附近的柏林圍牆（Wikimedia Commons）

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