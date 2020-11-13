【專訪】荷索新片《火球》：隕石塑造人類文明　自然聯繫靈魂

訪問、整理｜胡雅雯

是「天才」、是「瘋子」、是「空想家」、亦是「電影史上最後一位偉大的幻術師」，現年78歲的電影導演、紀錄片大師韋納・荷索（Werner Herzog），用電影向人們演繹著他傳奇而剽悍的人生。他與法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）等人，一道成就了七十年代德國新浪潮，其個人成就也成為德國電影整體成就的重要標誌之一。他的電影《天譴》（Aguirre, der Zorn Gottes）啟發了哥普拉（Francis Coppola），拍攝《現代啟示錄》（Apocalypse Now），亦將楊德昌領向導演之路。同時，荷索亦以獨具風格與思想的紀錄片蜚聲國際影壇。今次，他與地質學家克萊夫帶著最新的紀錄片《天上火球：光年之年的的訪客》（Fireball: Visitors from Darker Worlds，下稱《火球》），接受01哲學訪問。該片9月入圍多倫多國際電影節（TIFF），並於11月13日登陸 Apple TV+。

《天上火球：光年之年的的訪客》預告片：

《火球》保持荷索一貫對自然與獨特事物的著迷，聚焦隕石和彗星。片中，荷索與劍橋大學地理系的火山學教授克萊夫・奧本海默（Clive Oppenheimer）周遊世界尋找不同時期墜落於地球的隕石，找尋自然與我們靈魂之間的聯繫。那麼，是什麼吸引荷索拍攝這部紀錄片？隕石這一外來之「物」如何塑造了人類的社群與文化，又如何使物質與文明、科學與哲學交織一處？

左：火山學教授克萊夫・奧本海默（Clive Oppenheimer）；右：導演韋納・荷索（Werner Herzog）（© 2020 Apple）

01哲學：荷索先生，為了拍攝紀錄片，您的足跡遍佈七大洲，穿越森林，踏足極地，拍攝過火山噴發——這一次您將關注點放在隕石，這一宇宙之物上。對於人類來說，隕石無疑是外來之物，那麼，是什麼吸引您拍攝了這部紀錄片？

荷索：克萊夫為我帶來了這一想法，我們之前曾一起拍攝關於火山的紀錄片。我聽到他的想法後，立刻就知道這是一個很棒的主題，而且非常有電影感（cinematic）。隕石聽起來只是一種太空塵埃，但它可以令我們研究我們文化的豐富性，不僅是整個穆斯林世界，超過十億人口，崇尚黑石（the Black Stone of Mecca，有可能是隕石），理解其含義，研究「它們是否為我們的星球帶來生命？」的問題。我們可以通過隕石，展望我們的未來與其中之美（beauty）。因此，我知道這是一個很棒的主題，它立即成為我電影的主題。

回顧導演事迹——Werner Herzog 荷索導演天才瘋子集一身：我很早就明白我的宿命

克萊夫：三年前，我訪問了韓國極地研究所，他們收集了一個很棒的隕石。人類對隕石的崇拜及其在不同文化中的共鳴，令我立即想打電話給韋納。它是我們此前一部紀錄片《進入地獄》（Into the Inferno）的接續，這部電影的主題是地球科學，但同時也探討了所有神話和人類學與科學的聯繫。

01哲學：影片中， 克萊夫講到，研究員需要理性（rational）與詩性（poetic）、想像（imaginative）與知性（intellectual）這幾種看似對立的知識，將它們動態地結合，方能研究隕石學。這似乎呼應了隕石作為自然物（nature）的創生之力，由此形塑了我們人類的文明。您是否認同這種自然第一性呢？您又如何看待這種物質論（materialism）？

克萊夫：我想我不會優先化（prioritize）它，但我的確對此著迷。我是說，對於這個話題，我們兩個都認為，自然與文化如此糾纏。 因此，當然，科學家們正在研究隕石，以探索早期太陽系或太陽系誕生之前，那裡有什麼？或通過隕石理解生命的起源，因為那裡存在非常複雜的有機分子，如隕石上的糖和甘露糖苷（mannosides）。另一方面，隕石的人文意義（human significance）也是巨大的，它對我們人類頗具意義。我們看到，在世界上許多文化中，隕石、石頭在神殿中被崇敬，這種雙重性令人著迷。

帶著生機的隕石坑（© 2020 Apple）

01哲學：我們留意到，近年荷索導演以及您二位共同合作的紀錄片，都描繪了人類的精神景觀（spiritual landscape），叩問「人的條件」（the human condition），您二位是否同意這種解讀？在《火球》這部紀錄片中，您們又是如何處理這一問題的？

荷索：我想我們不得不回顧我極早前拍攝的電影。你知道，我拍攝第一部電影的時候只有19歲，恐怕你的父母可能還未出生。但我那時已經對於理解「人的條件」感到好奇。然而，我同樣對於人類的新發現（discoveries）以及它們如何在人類靈魂中被思考（reflected）深感興趣。所以這是非常自然的視角，它自然地展現在我的電影中。我們不必以此看待我此前全部的影片，但這的確是我對於影片拍攝的一種關鍵的選擇，它存在於我所拍的一系列電影鏈中。

克萊夫走訪地球，訪問各國的天體科學家（© 2020 Apple）

克萊夫：這部影片的確講述人的條件、人的想象力（imagination）。為什麼世界上有如此多的不同的文化？人們是否認為天堂存在，並且上帝居於其中？這些問題在人類歷史中有著深深的共鳴（resonance）。夜空（night sky）是如此的重要，星星、月亮以及星球的位置決定了季節、潮汐⋯⋯它們對農業和航海都非常重要。所以，我認為，某種程度上來說，這種好奇是自然的。另一件令我思考的事是，現在大多數人生活在城市中，我們已經與自然失去聯絡（disconnect）。我不知道你上一次在香港看到銀河（the milky way）是什麼時候？

01哲學：我想從來沒有看過⋯⋯（眾人笑）

01哲學：我們曾經訪問過日本動畫導演新海誠，在談到他的電影《你的名字。》，新海誠以隕石為意象，將彗星撞擊地球的過程比作精子進入卵子的過程——既是衝擊，但也帶來了新的生命。荷索導演，您是否同意這種生物性的隱喻（biological metaphor）？

荷索：有一種觀念叫為泛種論（panspermia），它認為生命可產生於其他星球，這是一個很好的意象和可能性，但我們還沒有證據證實。這想象了一些其他的生命形態（life forms），甚至是在我們星球以外的，這並不意外，但目前這些只是詩性意象（poetry）和猜測（speculation）的。

（© 2020 Apple）

01哲學：這是您們兩位共同合作的第二部紀錄片，您們如何評價一起合作的過程？未來是否有新的合作計劃？

荷索：是的，我們一起拍攝了兩部電影，第一次合作是拍攝火山，這是第二次。十四年前（2006年），我們在北極相遇，克萊夫參與我電影的一部分，然後我們成為了朋友。我們已經在構想完成一套三部曲，雖還沒有開始第三部影片的拍攝，不過大家可以拭目以待。

克萊夫：我們在一起危電影拍攝帶來了非常不同的技能。我很樂意去思考創造一種科學紀錄片的新形式。我們不打算在影片中說教，也不打算編寫對話或故事腳本。但我們很清楚我們在做什麼。我認為，我們可以用這種方法做更多的事。

《火球》兩位導演（© 2020 Apple）

01哲學：全球的疫情對您們有什麼影響嗎？

荷索：現在拿着攝錄機去走訪不同的人這件事變得不是很明智了，我們要有責任心。我相信可以再拍電影的一天很快會重臨。

克萊夫：我們在去年聖誕節前就完成了拍攝，一月開始剪接，我們很慶幸電影在全球封城之前就做好了。

《火球》拍攝現場（© 2020 Apple）

《火球》以一種新奇幽默的方式講述宇宙科學，為了觀察隕石對人類社群與文化的塑造，荷索與克萊夫走訪了澳洲原住民、瑪雅天文學家、巴布亞部落長老，以及痴迷於收集微隕石的挪威著名爵士音樂家喬恩・拉爾森（Jon Larsen）。荷索也不忘在片中展現其「德式幽默」：當一位地質科學家詩意地說「我們都是融合於遙遠的宇宙歷史中的星塵（stardust）」時，荷索表示，「我不是星塵，我是巴伐利亞人。」

在《火球》中，你可以發現整個宇宙及其與人類自身的關係，它如何與人類靈魂相接，在差異與共鳴中，一齊匯成獨特的人類文明。

《天上火球：光年之年的的訪客》（Fireball: Visitors from Darker Worlds）（© 2020 Apple）

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