【訃聞】孔漢思｜以宗教達世界和平　批評天主教會最尖銳的神學家

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-04-07 21:49

瑞士出生、活躍於德國的神學家孔漢思（Hans Küng）4月6日於睡夢中逝世，享年九十三歲。孔漢思終生為宗教之間的和平奮鬥，他是天主教會最嚴厲的異見者，他是世界上最有名的神學家之一。

孔漢思（Hans Küng）（© Marijan Murat/dpa）

拒絕「教宗無謬誤」教條

早年大膽地拒絕「教宗無誤」（papal infallibility）教條──教宗身為基督宗教的最高使徒，在公告或定義關於道德與信仰的教理時不能錯誤，教宗擁有最高權威的地位，他的公告將由全教會執行。

在十九世紀末期以後，孔漢思是第一位公開不承認「教宗無謬誤」的天主教神學家。此外，孔漢思於女性能否擔任神職、神職人員獨身以及信徒避孕等神學問題上，都與教廷持不同意見，致使跟羅馬天主教會的關係緊張，自1979年起，他被梵蒂岡吊銷了天主教神學教學執照。

「教宗無誤」教條於庇護九世（Pope Pius IX）在任期間正式頒佈為天主教教義（Wikimedia Commons）

然而孔漢思於德國找到容身之所，他年僅32歲就任德國圖賓根大學（Eberhard Karls University of Tübingen）的天主教神學教授一職，是大學創校以來最年輕獲得此教席的人。

世界和平有賴宗教之間的和平

「沒有宗教之間的和平，就不會有國家之間的和平。沒有宗教之間的對話，就不會有宗教之間的和平。沒有共同於世界的倫理標準，就不會有宗教之間的對話。沒有一種全球的倫理，地球就不會存活。」──孔漢思

1993年，孔漢思與同行聯合發表《全球倫理宣言》（Towards a Global Ethic: An Initial Declaration），並成立全球倫理基金會（Global Ethic Foundation／德文：Stiftung Weltethos），擔任主席。

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孔漢思認為面對當代的政治、科技與社會，必須要有一門共同於人類的全球倫理，方能處理整個世界的倫理問題，而這關乎全人類。從神學出發，孔漢思投身於宗教改革，支持普世教會合一運動（ecumenism），主張不再區分眾多基督宗教的教會與教派，將天主教、新教等合而為一。

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孔漢思終生希望跟天主教達成和解，2005年他曾跟當時的教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）會面，然而這本願至他離世都未能實現，成為遺憾。