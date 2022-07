書展2022｜冼玉儀：研究二十世紀華僑移民史　香港具樞紐歷史地位

【01哲學編按】今年香港書展以「歷史文化・城市書寫」作為年度主題,當中設有「文藝廊」三大專區訴說香港故事,專區之一將重點介紹香港五位歷史文化學者,他們分別是丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳(1905-1975)及鄭寶鴻,大會除會展出他們珍貴手稿、物品及書籍外,亦舉辦年度主題講座系列,讓部份作家與讀者會面。(書展活動詳情見文末)



「01哲學」將會一連五日,分別選錄這五位歷史文化學者的著作,讓讀者認識他們對香港研究所作貢獻。本次選錄香港大學香港人文社會研究所名譽教授,海外華人歷史及香港史專家冼玉儀《穿梭太平洋︰金山夢、華人出洋與香港的形成》,本書以華人出洋前往加州為案例,探討香港在華人移民史中的地位。這次選錄為該書中文版序言,冼玉儀概括她的香港華人移民史研究沿起與歷程,並討論到香港作為移民樞紐的歷史意義。



一百二十年前美國舊金山唐人街 (圖片來源:歷史時空/Facebook)

Pacifc Crossing: California Gold, Chinese Emigration, and the Making of Hong Kong 的中譯本面世,是我事業上的里程碑。多年來,我主要用英文寫作,一直盼望有人將我的書籍和文章翻譯成中文,讓我能跟更多的讀者羣交流。這夢寐以求的事,終於實現,我當然興奮極了。

研究華人出洋史,我走了漫長的路。早在 1980 年,我選了東華醫院的歷史作為我博士論文的主題,幾經曲折才獲得東華三院批准我參考它非常豐富的檔案,使我得以深入認識這機構從 1870 年開始,沒有間斷地為香港服務所作出的巨大貢獻。當時我論文的焦點是香港的華商領袖和殖民地政府的關係,不過,從東華檔案資料中,我發現了很多東華和海外華人機構及個人的通信和其他記錄,反映出他們之間的頻繁和複雜的聯繫。這是我第一次認識到十九世紀華人出洋的歷史,令我耳目一新。我從來沒想到,香港和出洋的華人竟然有那麼密切的關係。Carl T. Smith 和 H. J. Lethbridge有關東華醫院的文章,只論及它在本地的工作,而沒提到它的海外關係,所以最初我對這那些檔案資料,感到有點困惑,不曉得怎麼詮釋這意外的知識,尤其是怎麼把它融入我論文原有的框架裏。擁有這麼多海外關係的東華醫院,究竟是怎麼一回事呢?

一天,我跟來香港做研究的卑斯省大學歷史系教授 Edgar Wickberg 提起這個問題,他是研究菲律賓華僑史的專家。他聽了也很興奮,說像東華醫院這種民間機構的檔案,極為罕有,這類資料,可供學者認真地研究海外華人歷史。他還叮囑我多留意這方面的記錄。那是 1980 年代初的事。我的論文在 1987 年正式完成,1989 年改編成書出版,名為 Power and Charity: The Early History of the Tung Wah Hospital, Hong Kong。2003 年再版,書名改為 Power and Charity: A Chinese MerchantElite in Colonial Hong Kong。書的主題仍是香港政府和華人領袖之間的關係,東華的海外聯繫,當然也涉及到,卻未能全面發揮。但我相信這方面的歷史實在值得再探索,只是要等機會吧。

東華三院(Wikimedia Commons)

1980 年代初,香港出現了移民潮,在坊間,「移民」突然成為了熱門話題,學術界也如是。香港大學地理系的 Ron Skeldon 教授和社會學系黃紹倫教授等進行了一系列的移民研究計劃,其中的項目是出版一本名為Emigration from Hong Kong 的書。我負責的部分是二次世界大戰前的移民情況,分兩章報道。這是難得的機會讓我正面研究華人遷徙的歷史。我參考了很多政府的檔案記錄,整理了大量來往乘客的數據。老實說,我對數字是充滿恐懼的,不過為了完成這個項目,唯有硬着頭皮,拼命的堆砌,沒想到竟然成功建構出重要的數據庫。這兩章後來也成為很多學者引用的參考資料。

這是我第一次探討二十世紀的移民歷史,又再一次擴闊了我的視野。兩章的內容包括了經香港出洋和回鄉的人;他們遷移到世界各地:東南亞、南北美洲、日本、澳洲和紐西蘭、太平洋和印度洋的島嶼,甚至南非都有,人數之多和地理範圍之廣都是出乎意料的。

華人出洋漸漸成為新的研究領域,內容愈來愈豐富。我慶幸可以將以前分別探索過而似乎毫無聯繫的概念和內容連結起來:例如父權制和保護婦女的問題、香港中文報紙的演變、殖民地的統治模式、慈善活動、同鄉組織等研究,放在一塊看,融會貫通,再加以發揮,可以拼出嶄新的圖像。最重要的是,我領會到,香港不單是一個世界性的貨物轉口港,更是一個「人」的轉口港;又領會到香港作為移民樞紐的歷史地位,更領會到人的穿梭往來對香港社會、經濟、政治發展的深遠影響。我打算進一步研究這引人入勝的課題。

書目:穿梭太平洋︰金山夢、華人出洋與香港的形成

作者:冼玉儀

出版社:中華書局



1999 年,我獲得香港大學教育資助委員會轄下的研究資助局撥款研究「香港與華人出洋」的計劃。內容以十九世紀香港到加州的往來為主線,集中探討令香港成為「人的轉口港」的歷史因素以及這特點怎樣帶動香港貿易、船務、財經、慈善各方面的發展。拿着研究費用,我到了不同的海外檔案館及圖書館,廣泛搜羅史料。每一個檔案館和圖書館都讓我大開眼界,其中最關鍵的檔案,包括存放在劍橋大學圖書館的怡和公司檔案;加州柏克萊大學 Ethnic Studies Department(民族研究系圖書館)的加州華人資料特藏(特別是麥禮謙特藏)和 Bancroft Library 的三藩市海關檔案;哈佛大學商學院 Baker Library 所藏的 Heard Family Papers 等。那些館藏,汗牛充棟,我知道窮我餘生,都沒法看完,只能望洋輕嘆。唯有每到一個地方時,便拼命地翻看資料,拼命地抄寫,分秒必爭,我往往感到透不過氣來。儘管如此,發現琳琅滿目的資料時那份興奮心情,真的難以形容!不論大大小小的資料,都同樣珍貴。小如一張貨單、一封家書、一份報章裏的廣告,大如加州昌後堂的運柩錄和香港繼善堂的徵信錄(它門反映了這兩個番禺人的組織怎樣合作將客死異鄉的先友骨骸,遠隔重洋,排除萬難,運回唐山,原籍安葬的可歌可泣的善舉 )。每一件大的、小的資料,都是一條可以打開窗戶的鑰匙,讓我看到新大陸。

這些多元的材料,有助我構想當事人的處境。當然他們是過埠的人,這不在話下。但我們更需要意會到,他們是有血有肉的人,是有恐懼、有慾望、有虛榮、有惻隱之心、要面對生老病死的芸芸眾生。出洋的華人有很多面相,他們既是消費者,也是勞動者;是乘客也有的是嫖客;有組織同鄉會館以便保護梓里的善長,也有因而受惠的普通會員;他們可能是把辛辛苦苦賺來的血汗錢寄回家鄉養妻活兒的苦力,也可能是匯錢回鄉買田買地的富商;是運籌帷幄的金山莊老闆,又可能是唐餐館裏洗碗碟的工人。有的衣錦還鄉,也有潦倒金山街頭,在異鄉老死的華僑。

(資料圖片)

從香港駛往加州的船載滿了白米、糖、醬油、藥材、熟鴉片、衣服鞋襪,以及拜神用的金銀衣紙,供應他們各方面的需要。連粵劇戲班的演員都是由香港出發,橫渡太平洋來娛樂他們。從三藩市返唐山的船則載着麪粉、花旗蔘、水銀、金磚、金沙、金元和最受中國人歡迎的墨西哥銀元。當然這種出入口貿易不是單由華人經營,在很多層面,都有不同國籍的人參與其中;但華人的消費模式和營商模式大大影響了香港和加州之間的船務和貿易,還促進了各式各樣網絡的出現。

當我們了解到出洋華人的多面性,就更容易看到華人出洋過程的複雜性,和香港所扮演的多元角色,檔案資料看得愈多,那幅圖畫就愈有深度,更五花八門,更引人入勝。

我體會到,要真正研究香港,絕對不能止步於這一塊一千一百多平方公里內的範圍,而要討究它與世界各地的聯繫和它在境外所發揮的力量。無論是研究出入口貿易、金融市場、殖民地歷史、工業發展、華人出洋等等,亦復如是。香港和境內境外各地之間,建立了數不盡的聯繫和網絡,千絲萬縷。不能不承認,香港和華人出洋的歷史是中國近代史和世界史的重要一環。

