中方轟炸機數量增加一倍　中俄聯合巡航的戰略意義

中俄兩國空軍12月22日實施第二次聯合戰略巡航。上一次中俄空軍聯合戰略巡航是2019年7月，當時中國官方說中俄在東北亞地區組織首次聯合空中戰略巡航。而此次中國國防部則稱中俄在亞太地區組織第二次聯合戰略巡航。雖然兩次巡航的地點都是在日本海、東海有關空域，但表述從東北亞擴展到亞太，似乎預示着中俄聯合戰略巡航的範圍會進一步擴大，並不會侷限於東北亞。

這是中俄合作更進一步加強的象徵。在當前的國際格局之下，中俄進一步加強軍事關係是必然選擇。



伴隨着中美貿易戰、科技戰而來的，還有中美在亞太地區的軍事競賽白熱化。過去數年中國劃定東海防空識別區，推進南海填海造陸，戰機軍機頻繁西出太平洋，軍事實力大增。美國緊接着加強了同亞太各國的軍事聯繫。

中俄領導人都非常重視雙邊戰略合作關係。圖為2019年11月，中國國家主席習近平，俄羅斯總統普京出席金磚領導人峰會。（AP）

美國對盟友的軍事承諾有突破性進展。駐日美軍指揮官施耐德（Kevin Schneider）10月27日再次強調了美國會派兵助日本「保衛」釣魚島。2019年3月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問菲律賓期間，罕見表示如果菲律賓在南海遭到攻擊，美國作為盟友將提供保護。 與奧巴馬（Barack Obama）政府時期在對日本和菲律賓防衛保護上的猶豫不決不同，特朗普（Donald Trump）政府對盟友的防衛保護都非常直接和明確。美國對台軍售次數在特朗普上台後也在增加，在過去不到四年的時間裏，美國政府已經9次對台軍售，而其前任奧巴馬政府7年內對台軍售次數為3次。

此外，美日印澳亞洲小北約的建設頗有成效。一般而言，美國密切與盟友或夥伴國的防務合作需簽署三大基礎防務合作協議，即《後勤交流備忘錄協定》（LEMOA）、《通信兼容和安全協議》（COMCASA）和《基礎交換與合作協議》（BECA）。2016年，美印簽署《後勤交流備忘錄》，兩年後，兩國簽署《通信兼容和安全協議》。2020年10月27日美國國務卿蓬佩奧、時任防長埃斯珀（Mark Esper）訪問印度與印度簽署了《地理空間合作基本交流和合作協議》，至此美印全部簽署了這三大協議，軍事關係升級為準盟友。

美國、印度、日本三個國家長年舉辦的多國聯合軍演「馬拉巴爾」（Malabar）2020年納入澳洲，系13年來的首次。作為美日印澳合作順利推進的成果，美國國家安全委員會（NSC）12月21日宣布將「功績勛章」（Legion of Merit）同時授予日本前首相安倍晉三、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。



在美國快速推進亞太軍事存在之際，中俄很難不提升關係水平。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）2020年10月以在線方式參加國際智庫瓦爾代俱樂部年會，他說「我們不需要（建立軍事同盟），但是理論上，是可以想象的……未來兩國之間的軍事關係可能會更加密切，時間將表明它如何發展，但我們不排除……」。

解放軍近年來實力大增：

以往普京談到中俄關系時曾多次否定結盟一說，2019年在瓦爾代演講時，他直接說，「至於聯盟，我們目前與中國沒有建立軍事聯盟，我們也不打算建立」。從不打算建立軍事聯盟到現在的「可以想象」，細微的變化引發了無數的猜測。



中俄關系持續靠近的說法在中方一側也已經公開化。中國外交部副部長樂玉成2019年11月訪問俄羅斯時在莫斯科記者會上也曾公開表示，發展中俄關係上不封頂不設限。



亞太日漸成為全球經濟重心，各方紛紛將戰略重心調整到亞太，目前的競爭態勢實際上處於你方唱罷我方登場的不斷升級狀態。未見分曉之際，各陣營正加強力量整合，中俄空軍聯合戰略巡航機制化、戰略巡航範圍擴大，則是題中之義。而這場較量遠未結束。



中美矛盾已經成為當今世界最主要的矛盾，此次戰略巡航，中方出動的轟炸機數量和去年相比增加一倍，從2架轟炸機調整到4架轟炸機，俄羅斯出動的軍機數量未變，均為2架軍機。中方日漸增加的軍機數量，中國官方口徑中日漸擴大的戰略巡航範圍，都預示着中俄軍事合作關係日漸提升的同時，內部關係也會迎來重調。無法否認，美國目標轉向中國的同時，俄羅斯的戰略壓力有所降低。過去的中俄戰略合作，俄羅斯仰賴中國，現在的中俄合作，中國更需要俄羅斯的支持。