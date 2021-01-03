展望2021｜三大關鍵詞：台灣正面對怎樣的國際變局

回顧2020年的全球脈動，既有危機存續，亦有塵埃落定，更有蓬勃生機。

3月11日，世界衛生組織（WHO）正式宣布新冠疫情「大流行」，截至12月30日，全球感染人數已突破8,000萬，死亡人數則高達178.9萬。如今疫苗雖已上路，卻受各國政經角力牽制，亦要面對COVAX的緩不濟急，加上病毒出現變種，疫戰如今仍有長路漫漫要走。

而在疫情肆虐下，全球經歷了高強度的經濟與社會動盪，封禁與紓困成為各國政府的首要矛盾與掙扎，各地亦先後爆發大規模示威，從歐洲的反封鎖大遊行、美國的BLM運動、拉美的反腐反飢餓騷亂，到印度的反農業改革示威，各國固有的種族、經濟與治理痼疾，在疫情的刀口威逼前，顯得格外蒼白脆弱。

2020年12月22日，印度孟買，不同農民組織的成員在抗議新農業法時高喊反政府口號。印度農業部長納倫德拉·辛格·托馬爾（Narendra Singh Tomar）星期二重申了莫迪總理上星期提出的建議，即印度政府願意解決數萬名農民的擔憂。這些農民堵塞了主要公路，抗議新的農業改革法。（AP）

外交場域上，各地亦是磨擦不斷。首先是疫情蔓延後，世界爆發了新一波反華情緒，特朗普（Donald Trump）更是連續出擊，將中美兩國推至新冷戰邊緣，從閉館逐使到台海緊張，兩大國的對峙競合令歐亞接連震顫；在此脈絡下，中澳關係在2020年下旬驟降，面對依賴中國市場又持續高調反華的澳洲，中國祭出貿易制裁，雙方更在11月底爆發外交衝突。

此外，儘管疫情重挫全球化，卻無阻區域化進程。11月15日，東盟10國同中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭正式簽署了區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP），建立了參與人口最多、成員結構最多元的自貿區，象徵了東亞區域整合的力道。此議一出，亦帶動中日韓FTA、中歐投資協議加速進展，其中中歐投資協議於12月30日完成談判，將在未來大為影響一帶一路與歐盟的互動對接，成為連接歐亞的新契機。

而在國際板塊震盪下，位處東亞的台灣，亦因己身政治脈動，於跌宕起伏的2020年裏，煉化出了殊異樣貌。

中國國家主席習近平12月30日晚在北京同德國總理默克爾、法國總統馬克龍、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視頻會晤，並在會後宣布中歐投資協議完成談判。（Reuters）

新冷戰：台海和平動盪不已

於台灣主流民意而言，2020年因有疫情與「台美交好」加成，讓台灣迎來了罕見的國際曝光度，當為光榮之年；然由現實視角觀之，台灣也正火中取栗而不自知，回顧2020年的台海震盪，「新冷戰」應為總結局勢的第一關鍵詞。

在應對疫情上，台灣防疫成效顯著，且未爆發大規模示威，但在疫時外交上，則顯然是被美國挑起的新冷戰激情所迷。當全球齊聲譴責中國散播病毒時，台灣立即跟上，甚至表現得更為激進，不僅在疫初的1月24日高調宣布禁止口罩出口，更缺席從日韓、巴基斯坦到朝鮮的對中醫療援助，甚至對滯留武漢的台胞加以拒斥。直至今日，台灣媒體仍堅持使用「武漢肺炎」一詞，堅持不用世衛公布的「新冠肺炎」正稱，更槓上世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom），令其在記者會上公開點名「台灣網軍」。

5月18日，在瑞士日內瓦世界衛生組織總部，世衛組織總幹事譚德塞在第73屆世界衛生大會視頻會議上發表講話。（世界衛生組織）

而在台美關係上，於特朗普與白宮保守派政治精英而言，壓制中國是美國的長期戰略，但會在短時間內招式盡出，更多是為11月的總統大選盤算。但台灣作為「美國與世界缺一不可的重要盟邦」，不僅在解放軍軍機頻繁繞台下，接受美國對台軍售，更對民眾頻頻內宣，釋放「台美可能建交」的相關訊號，連刺蝟島這般危險提案，都討論得煞有介事。縱使不久後納卡戰爭爆發，台灣社會亦少有「珍惜和平」的相關呼籲，反而出現了「充實無人機」的奇詭鼓吹。

平心而論，中美兩國雖在2020年劇烈交惡，但雙方亦在商業、社會、經濟、政治等領域高度互賴，縱要一戰，也難以各自國土為戰場，反是台灣極有可能雀屏中選，並因兩國的擦槍走火蒙受池魚之殃。眼下特朗普雖已敗選，卻無改台灣身為中美地緣前線的現實，台海和平仍需三方費心維繫。

於特朗普與白宮保守派政治精英而言，壓制中國是美國的長期戰略，但會在短時間內招式盡出，更多是為11月的總統大選盤算。（AP）

脱鈎：掉隊亞洲時代

而在新冷戰的衝突風險外，台灣亦身處亞洲的崛起浪潮中，「脱鈎」當為第二關鍵詞。

放眼世界，美國雖在外交場域呼風喚雨，卻已難如舊冷戰時代般，動員盟友共同圍剿中國。究其原因，一來是美國的持續衰弱，二來是中國與全球的高度互賴，終令各國明瞭徹底禁絕中國的不可行，故而各國多僅部分配合美國行動，而未完全陷入新冷戰的對峙思維中，最明顯案例，便是澳洲簽署RCEP。

8月18日，中國商務部宣布對原產於澳洲的葡萄酒進行反傾銷調查。 （Reuters）

RCEP由東盟（ASEAN）提倡成立，象徵東亞主導的區域整合力道，其雖以中國作為主要市場與經濟引擎，卻與純然的「脱美入中」不同。在疫情打擊全球經貿、特朗普敗選的背景下，RCEP反映了各國不願「過度選邊」的心態折射，故即便澳洲近期高舉反華旗幟，卻總要在市場與經貿的需求前務實一回，12月30日完成談判的中歐投資協議亦是此理。疫情雖催化新冷戰力道，卻也促成區域整合及對接，往復之間，某些陳年分歧終得消弭。

此外RCEP的簽署亦側寫了「亞洲時代」的呼之欲出。由治理視角觀之，亞洲的防疫表現普遍勝過歐美，如此發展直接導致了兩重結果，一是亞洲的社會生產力率先自疫情陰霾中解放，二是亞洲市場提前恢復運轉，故能促成政治精英推動RCEP等區域化進程，中日韓FTA亦在此波整合下有所進展。根據英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）於12月26日發佈的年度報吿顯示，有鑑於中美復甦的鮮明對比，中國預計將於2028年超越美國，成為全球最大經濟體。

如此描述，比CEBR原本預估的2033年提早了5年。身為東亞最大經濟引擎，中國的成長將在未來引領亞洲時代前進。然而從RCEP進程到CPTPP，台灣皆未參與，可謂是在經貿與產業鏈上，同亞洲時代「脱鈎」而行。

2020年11月15日，東盟十國以及中國、韓國、日本、澳洲、新西蘭等國家領導人以視頻形式參加RCEP簽署儀式。（新華社）

束縛：務實與民粹的鬥爭

而會有此發展，則與第三關鍵詞「束縛」有關。不論是RCEP或CPTPP，台灣的缺席原因在於兩岸交惡；究其原由，便是反中的民粹政治襲奪了務實空間，致使台灣自縛手腳，最終遭區域整合進程排除。

2020年初，蔡英文以破紀錄的817萬票當選台灣總統，除令韓國瑜象徵的韓流勢力迅速泡沫化外，亦再次證明反中民粹在台灣選舉上的無往不利。這般票數扣除民進黨基本盤，吸納了反修例騷亂下，於台灣政壇化育的「撐香港」激情。此後疫情迅速爆發，這般集體意識又被急速轉移至防疫場域，催生出激進的反中言行，並在新冷戰脈絡下再次發酵，不僅令台海和平搖搖欲墜，也註定台灣難以參加RCEP等中國在內的區域整合談判。

然而這般困境並未引起台灣社會警惕，政府一來持續渲染中國疫情與威脅，從封禁童書、關閉中天至槓上《亞洲週刊》，「紅色滲透」一次次被翻炒；二來頻頻誇大台灣國際地位，從大力宣傳美國官員過場式來台、胡亂詮釋法國《觀點周刊》（Le Point）的「台灣名列世界五強論」，到高調喝購澳洲紅酒，總有群體能因此虛名高潮；三來持續對未來的區域參與畫大餅，例如開放美豬換取台美特殊經貿協議、開放日本核食爭取加入CPTPP等。

香港《亞洲週刊》最新一期（2021年第1期）封面批評台灣綠營搞「民主獨裁」，並將蔡英文p上皇帝裝，諷刺其如同「民選皇帝」般專斷獨行。（Facebook@《亞洲週刊》）

而就結果觀之，含有萊克多巴胺的美豬什麼都沒換到，日本核食雖未開放，卻自始至終皆非打開CPTPP之門的金鑰匙。但民眾對於政府如此政績，仍在年底的《遠見雜誌》「2020政經表現滿意度調查」中，給出了54.6%的高滿意度，超越蔡英文第一任期。如此民意展現，無疑將為台灣民粹政治灌入更多的動能，也令台灣進一步與區域乃至全球進程脱節。

2020年，台灣贏了疫戰，卻輸掉區域整合契機，更一度受台海衝突的烏雲籠罩。面對國際格局變動，台灣以萬葉民粹障目，甘願在衝突邊緣嬉戲、放任機會平白流失，也不願自一枕黃粱夢中甦醒，務實面對多邊整合、亞洲崛起的世界態勢。2021年，中美對峙未必會因拜登（Joe Biden）上任而暫緩，區域整合進程卻將持續遞進，台灣會否步上鐵鏽帶後塵，有賴精英與民眾務實抉擇。