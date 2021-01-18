梅德韋傑夫：大選後美國進入2.0時代　國際社會已付出過高代價

俄羅斯塔斯社（TASS）2021年1月16日刊布由俄羅斯前總理、前總統、現任俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）題為《美國2.0：選後時代》（America 2.0. After the election）的專欄文章，重點分析目前困擾美國的國內外不穩定局勢，並陳述俄羅斯之立場。

梅德韋傑夫指出，許多美國領導人在不同時期都承認，包括他個人在內，美國的制度確實不完美，「但我們已經習慣了，而且對我們很方便」。問題在於，隨着美國成為一個不可預測的合作伙伴，世界其它地區發現，與這樣一個國家合作愈來愈「不方便」。這種不可預測性使其他國家、區域協會和軍事政治組織感到關切。如果美國政界認識到這一責任，那將是件好事。

文章分析，人們普遍認為，全球最大的經濟體對其他國家的政治和社會發展具有重大影響。它們定期經歷的危機影響全球經濟，從而對區域和國家經濟以及對這種影響敏感的國家的政治制度產生影響。然而，人們常常忽視的一點是，某些政治事件，如選舉，也可能在其它國家引發嚴重危機。在對基本的全球進程有直接影響的國家受到關注時尤其如此。

事實上，美國投票制度的優缺點可以被視為一個純粹的國內問題。但有一個問題。該國的選舉，特別是在權力從一個政治力量轉移到另一個政治力量的情況下，可能引發全球經濟發展的重大變化，嚴重影響到現有的國際法和全球安全體制。

梅德韋傑夫指出，美俄關係在未來幾年可能會保持極度冷淡。圖為2020年1月15日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和梅德韋傑夫在莫斯科舉行的內閣會議前散步。（AP）

除此之外，梅德韋傑夫認為，美國選舉團制度還有一個重大的缺點，在這個制度下，選民有權根據自己的意願，為他們承諾代表的候選人以外的人投票，但有時這種選擇也不會產生任何嚴重後果。由此，美國公民也質疑他們的國家是否符合民主的主要標準，即國家是否有能力確保公平和透明地表達人民的普遍意願。

這是美國必須處理的一個緊迫問題。國家的分裂，不同價值取向的人之間的斷層，反映了共和黨與民主黨之間的選舉選擇。在保守派美國人和那些倡導改變傳統主義態度的人之間，在「遵紀守法」的美國人和那些支持積極街頭抗議的人之間，在高科技行業就業者和那些被排除在科技革命之外的人之間，存在明顯「價值分歧」。此外，選舉競爭暴露了聯邦政府與州政府和地方政府之間的緊張關係。針對聯邦政府越權使用武力鎮壓暴亂的指控，暴露了美國聯邦制的裂痕，而中央政府（無論屬於哪個黨派）傾向於儘可能地掩蓋這種裂痕。

文章分析，華盛頓以前用於其他國家民主化的手段適得其反。在美國肆虐了幾個月的冷戰達到了高潮。儘管全世界都在譴責對國會大廈的襲擊，焦急等待接下來會發生什麼，但目前尚不清楚共和黨和民主黨應如何找到共同立場。社會兩極分化不斷加劇。被遺忘已久的麥卡錫主義精神再次瀰漫在空氣中。沒有人能回答這個問題：是否有一個人和一種永恒的價值能夠團結這個國家。陳舊的投票制度預先決定了一系列事件，其所造成局勢可能導致新的暴力和動亂浪潮。另一方面，美國的政治制度在幾個世紀的歷程中證明了它的靈活性，「我相信這一次它也能應付」。

梅德韋傑夫認為，美國選舉團制度存在重大缺點。點擊大圖查看美國2020年大選的投票計票瞬間：

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還有一個更關鍵的問題，在美國過時的選舉制度的背景下，已經被提上了議事日程的高度。梅德韋傑夫強調了社交網絡和新媒體在公共政治中所扮演的前所未有的角色，相應地，擁有這些平台的私營IT公司也扮演着同樣的角色。美國傳統媒體的活動受法律監管，並受《第一修正案》的限制，雖然歷來總是站在某一候選人一邊，不過也認為有必要報道競選對手在選舉期間和選舉後的競選活動中所作的聲明。然而，社交媒體不受任何特殊規定的限制，而是基於用戶協議。「是他們發動了這場沒有規則的媒體戰爭」。而這場戰爭是針對一個人的。

在計票過程中，特朗普（Donald Trump）在他擁有8,500多萬粉絲的Twitter上的發言被標記為可能具有誤導性，後來甚至被隱藏起來。發生在國會大廈的事件導致特朗普在所有社交媒體上的賬號被前所未有地永久停用，他在社交媒體上的粉絲總數約為2億。值得注意的是，那些導致特朗普賬戶被停發的帖子，其語氣與他之前幾周的敘述沒有太大不同。接下來，他們在各種平台上阻止了特朗普的數萬名支持者，這些平台曾被視為全面討論的論壇。

文章進一步分析，對美國來說，就像對世界其他地方一樣，這種程度的企業審查確實是一種非同尋常的現象。這就產生了一個問題：那些根據自己的意願和自己的規則，但實際上是在他們的政治偏好的引導下，剝奪國家總統與數百萬觀眾交流的機會的最高法官是誰？不管特朗普是好是壞，他都是美國人，而且是一位得到近一半美國人信任的官員。因此，事實證明，幾家位於加州的科技公司對權力有一種慾望，認為可以利用新聞和事實來迎合自己的政治偏好。「這不過是公然的審查」！

2021年1月6日的美國國會暴亂致5人死亡，社會兩極分化不斷加劇（點擊查看大圖）：

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但是，即使特朗普永遠離開政治圈，科技巨頭們消滅了他的數據痕迹，思想上仍然存在巨大的分化。這是美國過時的選舉制度造成的另一個問題，它將迫使不同國家的政府採取行動，防止本國出現同樣的情況。

鑑於美國在國際關係結構中的特殊地位，這一切使我們試圖猜測選舉對「古典」世界政治和經濟的影響。十分清楚的是，選舉直接影響全球發展的趨勢。其它所有事情，帶着某些保留意見，都可以被視為美國自身的內部事務。然而，外部影響是我們共同的問題。梅德韋傑夫指出，即將上任的拜登（Joe Biden）政府的經濟政策是更大的興趣點。

美國退出《巴黎協定》，並有望重新加入該協定，是政治動盪最明顯也是最近的例子之一。現在，經濟活動的基礎發生了結構性變化。新的經濟秩序正在形成。各州和個別公司正在重塑它們的碳中和模式，從一些國家的供應商到另一些國家的消費者，對它們的商業鏈進行嚴格評估。全球投資者正在重新考慮他們的策略。國際組織正在制定明顯適用於全球的新的報吿標準。最後，聯合國秘書長最近呼籲所有國家重新考慮稅收策略，在提高碳排放稅的同時削減所得稅。所有這些因素都具有全球性的重要性。而美國的處境，或者更確切地說，美國的掙扎，顯然會造成新的全球失衡。儘管每個人在一段時間後都會適應它們，因為正如德萊塞（T. Dreiser）所寫的那樣，「你必須接受事物本來的樣子，並充分利用它們」。

特朗普在支持者集會上發表講話：我愛你們。極具煽動性（點擊查看大圖）：

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與盟國，特別是北約（NATO）盟國建立關係，是直接影響國際發展軌迹的另一個基本因素。主要由奧巴馬（Barack Obama）政府關鍵人物組成的拜登政府已經向歐洲夥伴保證，北約將恢復全面合作。預計美國將放棄有關歐洲對北約的資金貢獻少得不成比例，以及軍事預算失衡的說法。特朗普政府已多次提出這些說法。時間將證明，美歐盟友的信任將在多大程度上得到恢復。但很明顯，人們不會忽視美國外交政策在相對較短時間內的反覆。

甚至在與中國的互動問題上，兩位候選人也設法採取了大體對立的立場。儘管雙方都認為中國是美國的主要競爭對手。作為競選活動的一部分，與特朗普的承諾和行動相比，拜登對中國的言論要和平得多。然而，如果形勢需要，特朗普政府施加的貿易限制可能在新的情況下繼續存在。《傑克遜—瓦尼克》修正案和其他制裁法律的經驗表明，這種限制可以持續很長時間，即使實施限制的理由已經不存在。

在美俄關係問題上，梅德韋傑夫認為美國極有可能繼續奉行反俄政策。他指出，近年來，無論誰執掌白宮，華盛頓和莫斯科之間的關係一直在走下坡路。

拜登截至目前還沒有對俄羅斯發表過任何正面評論。相反，他的言辭總是公開的不友好、嚴厲，甚至咄咄逼人。他一再表示，「俄羅斯是美國最大的威脅，因為它破壞了我們的安全和同盟」。此外，民主黨團隊還包括持類似觀點的政治家，他們對改善莫斯科和華盛頓之間的關係毫無興趣。

拜登已經確定的內閣部分提名人選（點擊圖集查看）：

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相反，梅德韋傑夫指出，俄羅斯願意與任何一位美國總統合作，願意恢復廣泛領域的合作。然而，俄羅斯很難期待美國新政府採取任何對等的措施。他認為，美俄關係在未來幾年可能會保持極度冷淡。

文章最後總結指出，美國在國際舞台上進一步行動的不可預測性，是美國社會所面臨的嚴重社會動盪的結果，甚至對其盟友和夥伴也是一種毒害。這種內部和外部的不穩定很大程度上是由於一種自18世紀至今都沒有發生重大變化的笨拙的、無望的過時的投票制度導致。而且，上次選舉並非美國一直引以為傲的思想政治競爭，而是兩派仇恨陣營之間的對抗。

我們不希望美國出現問題。還有一些實際的原因：這些問題會造成一波又一波的不穩定，也會波及我們。美國的問題只能由美國人自己解決，也只能由國家的良好治理來解決。美國開國元勛之一傑斐遜（Thomas Jefferson）曾正確地指出「政府的全部藝術在於誠實的藝術」。任何選舉都是對這種誠實最重要的考驗。當然，只有美國人自己才能決定是否放下國家私心，進行投票制度改革，進而進行政治生活的改革。到目前為止，在這方面還沒有實質性的進展。也沒有任何想要改變的迹象。國際社會已經為美國不願改變的態度付出了過高的代價。