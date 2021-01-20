拜登新政｜強硬派料掌監管機構　華爾街惡夢重臨？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-01-20 18:38

1月18日，拜登團隊正式公布兩大金融監管機構掌門人提名，分別為將領導證券交易委員會（SEC）的根斯勒（Gary Gensler），以及消費者金融保護局（CFPB）新局長喬普拉（Rohit Chopra），兩人皆為不憚於與華爾街對抗、主張加強規管的進步派，這體現了新政府監管資本、引導資本惠及而非剝削工薪階級的決心。

或因民主黨意外贏下佐治亞州兩席參議員補選而獲得參院控制權，拜登團隊終於擺脫中庸的選人風格，響應進步派呼聲，提名了兩位讓華爾街後背發涼、共和黨或齊聲反對的金融監管者。負責揭露政府和華爾街間利益輸送的「旋轉門項目」（Revolving Door Project）的主管豪瑟（Jeff Hauser）形容，那些因兩黨鬆於監管、靠矇騙民眾發了大財的金融機構或個人，正緊張與律師討論對策。那麼，根斯勒和喬普拉過去究竟有何等功績，讓華爾街如此聞風喪膽？

嚴厲執法聲名在外

先看根斯勒其人，他雖曾在高盛公司工作18年並位至金融部門共同負責人，但他投身政界後未為老東家謀福利，而是成了強硬監管者，並利用其豐富經驗對華爾街狠手整治。尤其是在金融海嘯後，他在2009年至2014年擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席期間，幫助起草了自大蕭條以後最嚴厲監管金融體系的《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act），並成功爭取到更嚴苛版本的沃爾克規則（Volker rule）——該規則旨在阻止銀行使用儲戶的錢進行高風險投機行為，避免政府再不得不使用納稅人的錢為其兜底，是《多德-弗蘭克法案》的核心。

根斯勒同時強力整改了野蠻生長的場外衍生品交易市場，設立了逾60條規管標準，並成立「掉期交易機構」（Swap Execution Facility）電子平台，使衍生品交易市場與股票和期貨市場一樣價格透明化，大大提高了投資者知情度，同時能有效實時監控衍生品市場，避免其無序擴張、重演2008年危機。

他還以執法強硬聞名，CFTC本只對一些小魚小蝦開罰單，甚至一度可能被合併至證監會，但他上任後敢於對大銀行下刀，包括嚴查倫敦銀行同業拆借利率（Libor）操縱案，最終開出了17億美元的天價罰金，以及設定了不易被操縱的利率制定機制，使原本不起眼的CFTC名聲大噪。曾有共事者形容，根斯勒是奧巴馬政府最嚴格的監管者，有這樣一位洞悉華爾街門道、經驗豐富、殺伐果決的監管者掌管證監會，難怪華爾街會瑟瑟發抖了。

另一位將執掌消費者金融保護局（CFPB）的喬普拉也是「惡名」在外，他是左翼參議員沃倫（Elizabeth Warren）的門徒，在沃倫於金融危機後成立CFPB後便入職擔任學生貸款投訴專員，他常在公共場合言辭激烈地批評學生貸款公司的掠奪行為，並為違法放貸公司的受害者提供了追償工具。

喬普拉在2018年被任命至共和黨主導的聯邦貿易委員會（FTC）後，開始推動從嚴處罰違法公司，並多次抨擊FTC裁決過輕。例如FTC與Facebook於2019年就「劍橋分析」醜聞達成50億美元的和解金，喬普拉曾炮轟這讓Facebook交完罰金就可一走了之，沒能對該公司收割用戶數據的商業模式進行實質限制，也未能解決該公司侵犯用戶私隱的核心問題。在喬普拉有望領導CFPB之際，大公司們重溫這席話後可能會後背發涼。

消費者權利倡議者利特（Mike Litt）如此形容喬普拉：「他在擔任公職期間，使用了一切可用的政策工具來保護民眾不受大公司侵害，他是CFPB局長的合適人選。」

進步派此前熱傳沃倫或接任財長一職，雖然她最終只能繼續擔任參議員，不過包括喬普拉在內的數位沃倫親信也得到拜登重用。（GettyImages）

或加強環保及政治獻金規管

那麼，根斯勒和喬普拉走馬上任之後，會先在哪些方面開刀呢？首先無疑是扭轉特朗普政府期間放鬆的規管措施，加強對投資者和消費者的保護。以證監會為例，特朗普任命的主席克萊頓（Jay Clayton）放鬆了對於公司審計獨立性的規管，取消了對沖基金按季披露所持股權的規定，並消除了部分沃克爾規則的限制，以便為銀行釋放400億美元的流動性，而嚴格的沃克爾規則正是根斯勒當年的主要成就之一，他上任後想必會先收緊這些規管。

另外，在2014年卸任CFTC主席後進入麻省理工學院（MIT）教書、對加密貨幣有諸多研究的根斯勒，應也會針對比特幣等出台更多規管。

CFPB也是急需整改，該機構在過去四年執法鬆懈，成了「沒牙齒的老虎」，在其局長卡蘭寧格爾 (Kathy Kraninger)罰款力度最強的2019年，只與企業達成了7.83億美元的和解金，去年甚至對13家涉及欺騙行為的放貸公司和銀行僅罰款10美元以下，這遠遠不及CFPB在2015年一共讓違法企業吐出60億美元賠償消費者的成績。卡蘭寧格爾甚至從去年起允許工資日放貸者（payday lender）在不確認借貸者是否能承受高利貸的情況下放貸，大大削弱了對借貸者的保護。從主管學生貸款起就着力保障貸款人利益的喬普拉，無疑會對放貸者和追債公司等推出嚴厲規管政策。

除了加強規管和嚴厲執法外，兩人很可能會還配合民主黨其他方面的政策主張。例如在環保方面，證監會可以要求企業在放貸給化石燃料行業、以及水濱房產開發商等可能造成環境污染的項目時，必須予以公開披露，便於輿論監督和消費者抵制。同理，證監會也可在政治支出、員工組成和福利方面強制企業披露，要求企業在政治捐款方面公開透明，以及倒逼公司平衡員工構成的多樣性。

喬普拉則可能會在學生貸款問題上配合黨內進步派，近來不管是左翼進步派的沃倫和桑德斯（Bernie Sanders），還是建制派的參院民主黨第一號人物舒默（Chuck Schumer）,都呼籲拜登給每位借貸者一筆勾銷5萬美元的學貸，舒默還指出此舉可以通過簽署行政令完成，不過拜登此前則只承諾取消1萬美元的學貸。曾在CFPB擔任律師的莫蘭（Eamonn Moran）認為，學貸問題應該是新局長心中頭等大事。

整體而言，從根斯勒和喬普拉的提名來看，拜登政府深刻意識到約束資本的重要性。資本猶如一條洶湧的河流，可以通過水力發電而造福民眾，也可能洪水氾濫造成巨大傷害。白宮決心防止資本作惡的做法讓人叫好，不過踏出這步之後，如何將加強監管塑造成社會共識，將公司文化從對股東負責模式引至對利益相關者負責模式等等，以引導資本惠及而非剝削普通民眾，則還有很長一段路要走。