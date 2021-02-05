拜登政府「十分小心」　堅持一中政策「模糊」

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-02-05 07:30

由於美國總統拜登（Joe Biden）上台後遲遲未與中國國家主席習近平通話，其亞洲幕僚團隊也沒有急於接洽中國，導致美國官方任何形式和程度的對華表態都會受到格外關注。2月3日，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在回答有關拜登政府對台政策的提問時強調，美國支持「一中政策」（One China Policy）的立場沒有改變。

普萊斯回答這一問題時曾說，自己用詞要「十分謹慎」（very careful）。但其實他對台灣問題並不生疏。早在1月23日，普萊斯就曾發布聲明，敦促中國大陸停止對台在軍事、經濟和外交上的施壓，並與台灣「民選代表們」舉行有意義的對話。聲明還特意強調了美國的「一中政策」，即美中三個聯合公報、《台灣關係法》（TRA）以及美國對台六項保證。

由此可以看出拜登政府考慮對華議題時的謹慎態度。想當初前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年訪華在上海發表演講後回答有關台灣議題的提問時，只提到了中美三個聯合公報，未提美國親台勢力和台灣方面想要聽到的TRA和美國對台六項保證，結果在美台引發爭議。後來，白宮和國務院方面不得不做出澄清，強調美國的「一中政策」，保持了戰略上的模糊態度。

2011年8月18日，時任中國國家副主席習近平為到訪的時任美國副總統拜登舉行歡迎儀式。（Getty）

自中美建交以來，在美國國會報吿中，美國立場是不承認（doesn't recognize）台灣獨立，美國的外交立場也是不支持（doesn't support）台灣獨立。即便是打台灣牌的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）領導的國務院，也曾在2018年發布聲明，明確提到「不支持」台灣獨立。

2021年1月21日，拜登宣誓就職後對白宮橢圓形辦公室陳設風格進行初步的調整。而最受關注的莫過於他對美國對華外交政策的調整。（AP）

但是，在「不支持、不承認台灣獨立」的基礎上，美國又堅持「台灣地位未定論」。從中美建交以來，美國官方還沒有正式文件界定台灣的準確地位。美國一邊強調自己的「一中政策」，同時又避免靠向北京所強調的「一中原則」（One China Principle）。美國對台灣、對中國大陸都保持了一定的戰略模糊空間。

為了保險起見，美國政府保持戰略模糊的前提下一直敦促兩岸雙方通過協商解決分歧。這也是前總統尼克遜（Richard Nixon）政府1971年時和中國協商後的立場。在和時任中國國務院總理周恩來的談判中，時任國安顧問基辛格（Henry Kissinger）實際上也沒有完全拋棄台灣。

根據美國對華外交史專家唐耐心（Nancy Bernkopf Tucker）後來的解讀，尼克遜的做法就是要將解決兩岸爭端的責任轉移到北京和台北肩上，與此同時，通過明確拒絕支持任何一方的立場，美國也可以避免損害最終的談判結果。

現在，拜登政府重回傳統立場，就是繼續保持美國「一中政策」的模糊性，並和特朗普（Donald Trump）執政後期美國對台戰略逐漸「清晰化」劃清界限。這種模糊性也能反映拜登對華決策的成熟與「樂觀」。

從中美建交以來，美國執政者戰略上一直保持了對台灣地位、一中政策的模糊立場，這有助於美國在對華博弈中掌握一定的進退空間。在美國看來，這是一種優勢。尤其在拜登政府尚未出台亞洲或印太戰略的情況下，美國最好的選擇就是保持這一優勢。