洪水摧毀模範戰略村　印度在中印中段邊界遭遇重創

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-12 07:30

2月10日，發生在印度北部北阿坎德邦傑莫利縣（Chamoli）一帶的潰壩事件引發的風波還在繼續。包括《印度斯坦時報》在內的主流媒體已指出，此次風波不是天災，是人禍，是新德里當局無視當地地理條件，大舉採石、炸山和挖掘隧道所致。此番潰決的塔波萬（Tapovan）大壩及發電機組在2013年6月就曾因山洪暴發而遭遇重創。

問題也隨之而來，既然涉事地區如此兇險，印度當局為何還要不顧一切，在當地推進大規模基礎設施建設？環顧新德里各大主要媒體，外界很難找到直接回答。

但在《印度時報》2月9日的一篇報道中，觀察家可以發現，傑莫利縣的受災地區中包括6個處於中印邊界一線，有印度陸軍常駐的高海拔村。印方在當地總共佈置了20個類似的村落，維持了3,500人到1,500人的常住居民。這種局面與當地在中印中段邊境的特殊位置分不開。

發生洪水的傑莫利地區是中印中段邊境的對峙區，其中包括中方形成有效控制的烏熱地帶，烏熱地區面積135平方公里，印方2020年11月26日在該地西南印方的十幾個自然村第一次設置4G網絡。由於印方居民點、哨所等均處於河谷地帶，這次洪水也給印方佈置在烏熱西南方的設施造成嚴重損害。（多維新聞@Google Map）

資料顯示，傑莫利地區包含中印中段邊境總面積855平方公里的爭議區，即烏熱、然衝、拉不底地區，其中烏熱地區印方稱「巴拉霍提」（Barahoti）。印軍1956年6月曾短暫控制該地，解放軍後派遣地面部隊等將其奪回。中方還在2016年於當地遣返了一批印度「移民」。在2017年的洞朗對峙發生後，印、中兩國在烏熱一帶的蠶食與反蠶食活動也隨之加劇。

也就在2017年7月31日，印度媒體在該國國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）訪華之前，集中報道了一起「入侵」事件，印度《經濟時報》等媒體指出，一批「印方牧民」在7月25日向前推進後，隨即被小股解放軍部隊勸返。

一場因人禍而加劇的天災，影響了中印中段邊界的局部態勢，點擊看解說

雖然印度軍方稱該事件並非「入侵」，是「中印雙方對實際控制線理解不同」所致，但印方也在2018年後加大了對該地區的投入。到2018年1月，北阿坎德邦地方長官在接受媒體採訪時，即指出當地在2018年有五條「具有重要戰略意義的公路」完工，這五條公路延伸至超過海拔4,000米的中印中段邊界地區。

印方當局還預留了約1,000億印度盧比（約合106億港元）的預算，用於把這五條路和莫迪（Narendra Modi）政府規劃的「巴拉特馬拉」（Bharat mala）高速公路項目形成對接。到2020年，印度還在當地打通了直通中國阿里地區普蘭縣強拉山口的混凝土公路，並引發了和尼泊爾之間的糾紛。

發生在2020年的拉達克中印對峙，以及中方在印控藏南地區的大規模基礎建設，刺激了印度軍界、政界人士，基礎設施有限的北阿坎德邦尤其是中段邊境因此風聲鶴唳。

印度在中印中段邊界的活動一度刺激了尼泊爾，引發了兩國間的一場危機

印度軍事專家曾稱「約有三個旅的解放軍佈置在加勒萬河谷（Galwan Valley）到班公湖的一百多公里的戰線」，有可能攻擊兩百公里外的印度北阿坎德邦地區的軍事目標。儘管解放軍並沒有採取類似行動，但前方的「危險」還是加速了印方修築設施的進度。

的確，新德里方面暫時仍不能在超過4,000米的中印邊界前沿把居民點和哨所全部連成一片，但印方仍在努力改善當地的基礎設施建設。2020年11月26日，莫迪當局在信實集團旗下JIO電信的幫助下，終於將移動網絡敷設到中印邊境一線的至少12個村社，這其中包括一部分本次潰壩的受災地區。此外，印軍工程兵部隊也在當地積極修建軍民兩用便橋等設施，在此次潰壩風波中，就有連接13處村社的5座便橋被沖走。

目前，前往災區的印度空軍已經回傳消息，確認塔波萬大壩已經被徹底摧毀，附近的大橋也被沖走，尚有部分幹道可供通行。對頂住新冠疫情和不利地理條件，仍在中印西段、中段邊境大興土木的莫迪當局來說，這場至少造成150億盧比（約合16億港元）的風波能否令其採取更為理性的措施，外界可能仍需觀測。