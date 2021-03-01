「特朗普」只是插曲：為什麼說伊朗核協議乃歷史必然？

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-03-01 14:23

自拜登（Joe Biden）就職起，美國便持續修復前朝留下的政治傷痕，包括重返世界衛生組織（WHO）與巴黎氣候協議，接着凍結特朗普（Donald Trump）批准的對沙特、阿聯酋軍售，甚至宣布不再支持沙特介入也門內戰。然除卻前般舉措，仍有一事令美國裹足不前，那便是重返伊朗核協議（JCPOA）。

多維新聞曾於2015年7月《伊朗核協議開啟中東變局》一篇文章中分析指出，伊朗核協議實則是中東舊秩序之崩潰的產物。事實上回顧過往，核協議確是源於兩大脈絡共同交織的結果。

其一，奧巴馬（Barack Obama）決意調轉美國戰略重心，撤出中東重返亞洲。其二，伊朗自1979年伊斯蘭革命起，便與西方交惡多年，美國屢屢帶頭施加制裁，卻仍難阻伊朗崛起，故欲轉換策略，降低對峙敵意。

在此脈絡下，核協議於2015年應運而生，中途雖有特朗普於2018年的單邊退出，如今終又伴隨拜登上台，再成國際焦點。

2015年9月9日，美國茶黨支持者在國會山廣場舉行示威集會，抗議奧巴馬當局簽署伊核協議的決定。（Getty Images）

然有別於巴黎氣候協議，核協議的重返顯然複雜許多：伊朗自拜登就任起，便屢有軍演、提高濃縮鈾純度等強硬舉措，意在要求美國先行解除對伊制裁、無條件重返核協議，更於2月23日起中止履行《不擴散核武器條約》附加議定書；美國則欲與伊朗再行談判，追加續約條款、納入阿拉伯國家為新成員等新條件，雙方至今難有共識。

但歸根結柢，核協議於2015年創發時，便是美國針對伊朗崛起的戰略校正，亦是其對此中東變局的默許。縱有特朗普的半途改道，伊朗的地緣外擴亦未有片刻停留；在美國有意撤出中東的戰略前提下，核協議更是安放美伊互動的關鍵。拜登眼下縱有沙特與國內保守派的壓力灼心，卻終要繼續這場未完的棋局。

2018年6月8日，伊朗民眾在德黑蘭某處焚燒身穿美以國旗的時任美國總統特朗普的紙人模型，以抗議後者單方面退出伊核協議的決定。（Getty Images）

白色革命的經濟遺產

回顧當代伊朗的崛起之路，兩大事件堪為關鍵：巴列維王朝的白色革命、美國介入中東的無心插柳。

首先，白色革命雖令巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）政權傾覆，卻讓伊朗走上了現代化的征途。冷戰初始際，伊朗尚是農民佔75%人口的傳統國家，其中絕大多數為無地農民，全國更有70%的人口集中在農村，城市化、官僚化與工業化程度明顯低落。

然在白色革命推動的土改進程下，92%的無地農民成了自耕農，農村結構大幅變動，佃農被解放入自由勞動市場，成為工人階級，餵養了伊朗的工業化進程。自1959年至1970年代，巴列維推動第三、四、五個經濟發展計劃，以石油收入的積累投資工業，建立完整工業體系，並帶動經濟成長。在此期間，伊朗的國民生產總值由38億美元飆升至107億美元，軍事現代化、軍火工業進程亦突飛猛進。

1955年3月12日，前伊朗國王巴列維。（Getty Images）

雖說經濟的高速成長導致工農受剝削情事加劇，催發了1979年由宗教勢力帶領的反巴列維革命，但繼之而來的神權政府仍在此經濟基礎上耕耘伊朗，並在驅逐英美跨國企業後重整體系，出台諸多福利政策調和階級矛盾，更逐步邁入核科技領域。

然以石油為經濟主心骨的結構未變，伊朗的階級不平等態勢仍在加劇，加之以革命後的資本外逃、西方制裁，伊朗經濟漸失過往輝煌。但即便如此，得益於厚實的工業體系與科研基礎，伊朗至今仍是中東的科技大國，只待市場與資本到來。

1979年1月，伊朗軍人參加伊斯蘭革命遊行。（Getty Images）

被美國拆解的地緣防線

此外，由地緣視角觀之，伊朗長年受阿富汗與伊拉克的東西牽制，更曾與伊拉克爆發長達8年的兩伊戰爭。但這般阻礙最終在美國的金戈鐵馬下崩塌：2001年與2003年，美國相繼入侵阿富汗與伊拉克，推翻塔利班與侯賽因（Saddam Hussein）政權，此舉既擴增美國的勢力範圍，亦在無意中成就伊朗的地緣野望。

彼時哈梅內伊（Ali Khamenei）已接任為最高領導人，論威望其不如革命領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini），故須借軍功鞏固執政基礎、同時強化與革命衛隊的聯繫。因此在阿富汗與伊拉克盡皆變天后，伊朗除支持原有的黎巴嫩真主黨外，又相繼扶持伊拉克什葉民兵、介入敘利亞內戰、支持北也門的胡塞武裝組織（Houthi movement）。憑藉現代化的軍事體系、自成體系的軍火工業，伊朗拓寬了美國鑿下的戰略縫隙，逐步成長為中東的地緣雄獅。

在此脈絡下，美國對伊朗十八般武藝盡出，從經濟制裁、病毒襲擊離心機、暗殺核科學家、轟炸民兵到狙殺高級將領，皆難阻伊朗的擴張腳步，後者如今已在伊拉克、敘利亞建立穩定的軍事存在，核科技更始終是其發展核心之一，美國的強壓顯然未竟其功。如此挫折，恰逢「撤出中東、重返亞洲」的戰略轉向、伊朗温和派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）上台，美國遂改以核協議這般温和舉措，校正美伊關係，降低對伊制裁幅度、減緩打擊力道，好從中東泥淖抽身。

2020年1月7日，伊朗克爾曼市哀悼者參加了悼念伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼的遊行。（AP）

核協議背後的地緣焦慮

然而美國此舉遭到海灣阿拉伯盟友的質疑，其中沙特反應尤其焦慮。畢竟過往伊拉克強大時，沙特與伊朗雖有教派衝突，卻不至上升為地緣對峙；但如今隔離柵欄已被美國親手焚燬，出籠的波斯雄獅實令沙特如坐鍼氈。

以也門內戰為例，伊朗所支持的胡塞武裝組織為報復沙特介入，屢屢跨界空襲，不僅曾炸燬煉油設施，致使沙國一日減產將近50%的原油量，更曾俘虜大批沙特軍人，令其臉上無光。

故伴隨伊朗崛起相生的，便是海灣地區甚囂塵上的「伊朗威脅論」。而在美國當年的核協議規劃中，其並未要求伊朗完全廢核，而是僅要求其降低濃縮鈾純度，維持在民用水平，同時附有落日條款。此般條文看在沙特眼中，不啻是鼓勵伊朗明修棧道、暗度陳倉，在做成「中東朝鮮」前韜光養晦。故沙特自始便不樂見核協議簽訂，特朗普的單邊退出更令其士氣大振，美沙關係由此來到近年巔峰。

特朗普執政期間，美沙關係迎來蜜月期。2019年9月18日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問沙特。（Reuters）

拜登的擺盪與校正

但由當今政局觀之，上述發展不過黃粱一夢。如今拜登入主白宮，美國雖不至與伊朗一夕親好，卻也難再同過往般偏惠沙特；而對美國來說，美沙同盟奠定了石油美元的宰制地位，伊朗核協議又賦予自己回防亞洲的空間，拜登位處兩端需求間，只能在光譜上來回擺盪，求取均衡的共識點。

故其於2月25日發動對敘利亞親伊朗民兵的空襲，又於2月27日授權公布沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害調查報吿，顯然有意在沙伊間來回敲打，同時亦不吝惜釋出善意，包括持續展現與伊朗的談判意願，提議開放阿拉伯世界新成員加入等，顯然有意雙邊安撫。

核協議既折射了伊朗的崛起，亦反映後美國時代的中東地緣焦慮。眼下僵局或將持續，但各方的腳步仍在前行，美國的重返堪為特朗普時期的終結，亦將成地緣變局再臨的新起點。