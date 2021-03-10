七傷拳對上漫長絞殺　拜登對台回歸美式傳統

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-03-10 12:45

自美國改朝換代以來，台灣政府便竭力甩脱「川粉之島」（特朗普名字台譯「川普」）形象，盼能爭取拜登（Joe Biden）這位新美國隊長的恩澤，或令政府有本錢遂行大內宣。究其心之所向，無非期盼美國多幾次對台灣的口惠實不至，抑或在鎂光燈前提升對中國的怒氣值。

然而拜登畢竟不是特朗普（Donald Trump）。3月8日，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於記者會上表示，美國對台立場明確不變，將信守美中三個聯合公報、《與台灣關係法》和對台六項保證的長期承諾。而在此前，中國外長王毅方於3月7日的兩會記者會上強調，「中方敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」，並呼籲拜登徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法。兩場記者會看似毫無關聯，實是一次中美的隔空對話。

與特朗普的極端、粗暴、無底線相比，拜登政府的對華立場雖未必有變，卻顯然在操作兩岸議題上更具專業性，也更加回歸美國傳統：有度的親台，精緻的反華。究其背後原因，既有拜登與團隊風格之故，亦與美國的現行困境相關。在此脈絡下，曾在兩岸激起千呎浪的「特式親台」，短期應難再現——雖然即將退休的美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前表示美國應重新審視對台的傳統「戰略性模糊」。

白宮發言人普薩基。（Reuters）

對華手段「特規拜不隨」

比較特朗普與拜登的對華政策，雙方的關注核心皆為應對中國崛起，但兩者的政策思維不同，對華手段自也有所差異。

特朗普任內，中美關係先是受總統與幕僚的強硬立場擠壓，又於後期遭逢疫下的總統大選刺激，出現了懸崖式陡降，不僅上演閉館逐使風波，更有國務卿發表新鐵幕演說，甚至出現要將台灣建設成「刺蝟島」的政治風聲，對中制裁與禁令更是層出不窮。

特朗普執政期間，中美關係劇烈震盪。（Getty)

此時的美國對華政策，風格恰如特朗普其人：不可預測的一片混亂，罔顧規則的自我中心。特朗普或許洞察到了美國的內生危機，卻顯然開錯藥方，結果便是四年執政後，在國際上留下了滿地雞毛，以及一個更加分裂的美國。

拜登上台後，既要面臨特朗普主義的掣肘，更難翻越促成美國反華的三座大山：美式單極霸權的衰弱、白人的身分政治危機、日益嚴重的內部極化政治，種種障礙令其難以全然推翻前人的政治遺產，也勢必要在遏制中國的道路上前行。

但論及手法與實踐方式，新政府一要面對傷痕累累的美國內政，二要因應時移世易的國際局勢，顯然不會在反華手段上「特規拜隨」。

2021年1月6日，不滿總統大選結果的特朗普支持者，進佔美國國會大廈，堪為極化政治的縮影。（Getty）

中美修復期下的台灣角色

首先，有鑑於美國眼下疫勢猛烈，防疫與紓困當為第一要務，2月的德州寒潮成災更顯美國聯邦與各州地方政府的權衡難題、治理弊病叢生。在此境況下，拜登一來暫無選舉壓力，二來其與幕僚立場接近傳統精英路線：相對重視科學證據、採用專業人士意見，故面對諸如防疫等內生危機，其並未繼承特朗普「以對外強硬遮掩內部困境」的路線，而是相對回防內政，強硬反華的外顯需求由此下降，台灣的「特式馬前卒」色彩自需淡化。2月份的台灣國安團隊人事變動，便是因應美國改朝換代的政策校正。

其二，針對特朗普任內「過度退群」所留下的傷口，拜登眼下正需費力治癒，故其既要重返國際組織，亦要修復與歐亞各國的盟友關係，更須彌合經歷震盪的中美裂痕。而在多邊互動的繁複脈絡下，各種區域熱點皆須回歸危機管理的盤點階段，不宜過度炒作激化。

以中東為例，拜登雖未立即重返伊朗核協議，卻已是談判與敲打策略並行，立場與特朗普時期相比軟化不少。而在兩岸議題上，台灣爭議既涉印太安全，又位處中美關係核心，拜登自不會如特朗普時期般無底線狂飆，而會選擇暫回傳統路線：對台承諾仍在，但不過度親近。

2018年5月9日，伊朗民眾在首都德黑蘭的美國大使館前舉行示威遊行並焚燒美國國旗，抗議時任特朗普當局單方面退出伊核協議的決定。（Getty Images）

其三，特朗普任內諸舉侵蝕了美國的所處的道德高地，拜登自也需重拾理念的話語權柄。故其上台至今，屢以民主、人權等傳統意識形態武器圍堵中國，新疆議題再成焦點，「守護台灣民主」重躍舞台，但諸如「武裝刺蝟島」、頻繁軍售等特式手段，短期內皆難成美國對台政策主流。

與特朗普政府的盲目七傷拳相比，拜登政府的對華政策更像場精準的漫長絞殺，但有鑑於美國實力的今時不同往日，以及亞洲崛起的國際新格局，美國此舉恐難收過往成效。在此脈絡下，對台政策重回傳統路線，將是中美修復期間的必然。然伴隨兩強競爭態勢激化，中美關係恐在緩步下滑與平衡間擺盪，美國的對台克制能持續多久，既關乎政治精英的抉擇，亦取決於國際格局的變動。