力量倍增器・一｜美日韓同盟背後的「拜登之變」

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-18 18:00

3月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）結束了對日韓的訪問。回顧此次訪問，拜登（Joe Biden）政府更新了對美日、美韓同盟關係的認識，使用「力量倍增器」（force multiplier）形容這兩個同盟關係。

拜登政府重用了一大批學者型官員和外交官，啓用美國軍方常用於武器系統的名詞描述美日、美韓同盟關係，必然是希望調整對盟邦的接觸策略和手法，使其真正意義上服務於美國利益，同時能夠比前任們更好地應對中國挑戰。

過去奧巴馬（Barack Obama）政府和特朗普（Donald Trump）政府對美日和美韓兩大同盟關係的定位大多是基石或支點，強調對日韓在美國亞太佈局當中的特殊地位。拜登上台後，依然延續這些基本定位，但在此基礎上拋出「力量倍增器」的說法，也體現了他對國內外挑戰應對手法的變化。

2021年3月16日，日本首相菅義偉（右）在首相官邸會見美國國務卿布林肯。（AP）

變化之一就是拜登將外交至於領導力的核心地位。美國的國際領導力部分來源於盟邦。要想保持這種領導力，就必須抬升盟邦的地位。方式不再侷限於軍事演習與對話，或者武器系統的升級，而是在外交上更多地賦予盟邦更多角色，加大政治協調力度。奧巴馬和特朗普時期美日美韓盟邦出現裂痕，有時也和外交和政治立場協調不暢有關。

變化之二是拜登比前任更重視印太，但要聯動印太盟邦網絡，就必須優先照顧日本和韓國這兩個東北亞盟邦。從奧巴馬時期的重返亞太或亞太再平衡，到特朗普時期戰略定位上轉向印太，美國一直沒有有效的亞洲戰略，這與沒有處理好日韓矛盾、平衡好美日、美韓關係有一定的關係。拜登要在繼承兩位前任的基礎上，推動新的印太戰略，就要優先從日韓入手，而且也將日韓納入「自由開放的印太秩序」。

2021年3月17日，在韓國國防部舉行的歡迎儀式上，美國國防部長奧斯汀（右）在韓國國防部長徐旭的陪同下乘坐汽車檢閲儀仗隊。（AP）

變化之三是拜登對美日、美韓盟邦這種「力量增速器」針對的對象定位稍有不同。奧巴馬時期，東北亞同盟關係主要是為了應對朝鮮核威脅、俄羅斯挑戰及中國崛起。特朗普時期，中國反而被極端右翼認定為超越俄羅斯的戰略威脅和挑戰。此次布林肯和奧斯汀訪問日韓，說得最多的反而是中國和朝鮮。

變化之四是拜登需要緩解國內選民有關美國承擔盟邦負擔的憂慮。布林肯等人之所以強調盟邦力量倍增器的概念，也是考慮到了國內選民的訴求。特朗普時期要求盟邦大幅增加投入的做法贏得選民支持，拜登不得不做出調整。倍增器的言外之意就是盟邦自己也要加大投入，擔任更多責任。如果仍是過去美國單方面更多付出，就無法達到所謂的「力量倍增」的效果。

最重要的變化是拜登對中美競爭性質的認知變化。在奧巴馬時期，拜登和中國領導層積累足夠的人脈，也和中國國家主席習近平打造了私人友誼，但在兩國全面博弈升級的背景下，尤其是國內選民及兩黨支持對華強硬的氛圍下，拜登必須調整他對中國及中美關係的認知。這也是出於他提高執政支持度的需要。

而「力量倍增器」的主要矛頭其實就是中國。拜登釋放的信息很明確，應對中國挑戰非美國一國可為，須聯合盟邦共同施壓。過去美國對華接觸手法失敗導致拜登也要調整和盟邦的關係，更多從盟邦入手尋找應對中國挑戰的方法。

所以，這種倍增器並不侷限於軍事層面，而是涵蓋了和日韓在外交、經濟、人文和價值觀層面的合作。至於它能夠達到什麼樣效果，也關鍵取決於美國同日韓在這些層面的協調力度。