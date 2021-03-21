中美2+2｜阿拉斯加火花背後的真正戲碼

撰文： 蘇天澤 最後更新日期： 2021-03-21 10:00

從多方媒體報道來看，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）和中國外事工作委員會辦公室主任兼中共政治局委員楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅在阿拉斯加的會晤，火藥味比較濃，雙方火力全開，都展現了比較強硬的立場，會後也沒有發表聯合聲明，似乎中美關係持續對抗的態勢未減。原來那些希望通過此次談判來緩和中美關係的人，或許有人會感到些許失望。

法廣新聞網以《中美對話開場白刀光劍影 硬碰硬》為題，報道了中美阿拉斯加對話。文章表示：「美中對話周四在美國領土阿拉斯加開場。開場白語氣非常強硬。美中兩國在拜登（Joe Biden）時代首次面對面，在世人面前呈現出不可和解的對抗。」「東道主美國指責北京的行動威脅建立在國際法基礎之上的全球秩序，誓言華盛頓為捍衛原則和友邦戰鬥到底。楊潔篪一上來則指控美國冷戰思維，到處推銷自己的民主制度，強調中方希望的是雙贏。美方則批駁楊的說法蠱惑人心。」

美國國務卿布林肯表示：「美國將討論中國在新疆、在香港、在台灣的行徑，以及中國對美國的網絡攻擊，以及對美國友邦採取的經濟脅迫。美國對此嚴重關切。」美國國家安全顧問沙利文則開門見山：「美國不尋求衝突，但是歡迎激烈競爭，我們永遠捍衛我們的原則，我們的人民，我們的朋友」。

《紐約時報》也在報道中直言：「雙方在會談中針鋒相對，楊潔篪指責美方態度『傲慢』，並稱美國自己也有很多問題，無權就人權和民主曾對北京發出責難。布林肯則表示，美國長期以來一直公開面對自己的問題，而沒有『試圖假裝他們不存在』。會談將持續兩天，但雙方對抗的態度進一步降低了人們對美中關係回暖的期望。」

拜登上台後，中美2+2首次高層會晤在阿拉斯加安克雷奇舉行。（AP）

中國央視新聞則表示：中方代表團官員就中美高層戰略對話進行背景吹風，中方帶着誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但「美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端」，「這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出了嚴正回應。」

據新華社報道，楊潔篪在會談時表示，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。」 王毅則鮮明表態，「中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了！」

從現場報道和中外輿論反應看，中美此次對話可謂劍拔弩張，火藥味濃厚，阿拉斯加的「寒冷」似乎把不少人期待的中美關係「破冰」延遲了。其實，從會談前的信息看，這次2+2會談早就存在陰影。如布林肯會前就否認中方所說的阿拉斯加會談是「戰略性對話」，並表示不一定有「後續」；且美國在雙方對話前幾個小時宣布對中國內地和香港24名高官實施制裁。

在雙方持續硬碰硬的狀態下，中美關係會面臨硬着陸的風險嗎？其實，換一種角度看，關心中美關係的人似乎也不必太過擔憂。因為能夠面對面會談總比不談好，即使見面吵架也比不見面對抗強。與特朗普（Donald Trump）時期中美對話完全斷絕相比，現在中美重新開始會談就已經是一種可見的進步。

從客觀情勢來看，中美關係被特朗普搞得很糟，不僅北京與華盛頓高層對話斷絕，而且兩國民間對立情緒高漲，中美關係進入建交以來最糟糕的時刻。在這種狀態下，中美關係重回正軌不可能一蹴而就，它必然要經過一個逐漸試探、交鋒、緩和的過程。應該說，中美高官之所以在阿拉斯加會談時互相展示強硬，其實在相當程度上都是為了滿足各自國內民意需要，是一種有意為之的「演戲」。

要明白，特朗普等美國鷹派最常批評拜登的，就是其對華不夠強硬；因此拜登政府要避免的，也是在與中國打交道時展現比較軟弱的姿態，以免授人以柄。因此，為了讓反對派無處攻擊，拜登政府在第一次與中國打交道時，必然要展現強硬的姿態。這既是表演給美國對華鷹派看，也是與中國談判時的一種「討價還價」的正常策略。而且考慮到中國剛剛修改香港選舉制度，以及布林肯等美國高官剛去了日本、韓國，一眾盟友正在觀望美國對華政策，拜登政府此時的強硬，某種程度上也是基於傳統意識形態，試圖告訴全世界尤其是昔日盟友曾經的美國回來了。

至於中國方面，楊潔篪、王毅在發言中的強硬反駁，既是在某種程度上踐行習近平說的「中國已經可以平視世界」，是一場平視外交，亦是對布林肯日韓之行、美國制裁中國官員的回擊。

要梳理未來中美關係的走向還是要看根本，即拜登政府的對華戰略定位是什麼？在剛上台不久，拜登就表示中國是美國最嚴峻的競爭對手，不是敵人，在符合美國利益的前提下要與中國合作。其國務卿布林肯在發表首場外交政策演說時也表示，中美「在應該競爭的時候競爭，在可以合作的時候合作，在必須對抗的時候對抗」。也就是說，中美關係既要競爭對抗，也要合作，這就決定了中美關係有很大機會要走出特朗普時期的泥淖，重新開始試探性交往。

中美關係重啓需要一個過程，世界上最重要的兩個國家需要握手對話，圖為2013年12月習近平和拜登在巴西會晤。（Reuters）

要合作就不可能把關係搞得太僵。也因此，在中國最大的節日除夕當天，美國總統拜登與中國領導人習近平通了電話，並向中國表達了禮節性問候，中美高層交往得以恢復。一個月後，中美2+2對話在阿拉斯加舉行，雖然雙方仍處在各說各話的階段，但某種程度上也說明，中美高層交往開始回歸正軌。

中國駐美國大使崔天凱此前指出，「我們並不指望一次對話就能解決中美之間所有問題，所以對這次對話沒有過高的期待或者幻想。」這是比較務實的態度，既看到了此次中美會晤的侷限性，也明白這是一種對話的開始。如對於外界認為此次會談氣氛特別緊張，王毅對此回應表示，「也談不上緊張，雙方闡述各自立場。」會後，布林肯和沙利文在接受媒體採訪時表示，和中方進行了坦誠的對話；楊潔篪也對中方媒體表示，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的。還是那句話，談比不談好，中美關係硬着陸的可能性應該不大，至於未來會不會軟着陸，還要持續觀察。