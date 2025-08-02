昔日迫中國割地賠款　歐洲精英呻：美國或亦讓歐洲迎「百年屈辱」

據中新網消息，持續幾個月的美歐貿易拉鋸戰，本周以歐盟作出較大讓步為代價暫時告一段落。在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）看來，歐洲大陸已淪為地緣政治中的「軟柿子」，這一局面尚沒有簡單的解決之道。



投降、屈服與恥辱，似乎成了美歐貿易協議的代名詞。美國專欄作者勞倫特（Lionel Laurent）8月1日撰文指出，與美國達成的屈辱性關稅協議，不僅沒有讓歐洲變得更強，反而暴露出歐洲對美技術和軍事依賴的脆弱現實。與此同時，越來越多的歐洲精英們開始私下抱怨：歷史上的中國曾被列強武力破開國門，如今的歐洲可能正在走向自己的「百年屈辱」。

《南京條約》是清朝首個因對歐美國家戰敗而簽的條約。（網上圖片）

根據協議，美國對歐盟商品徵收15%關稅；歐盟將增加對美投資6000億美元，並將購買美國軍事裝備以及價值7500億美元的美國能源產品。文章稱，公布這份協議時的特朗普（Donald Trump，又譯川普）笑容滿面，而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）不得不強顏歡笑。

儘管這份協議的到來讓金融市場暫時鬆了一口氣，但所謂美歐跨大西洋關係進入「穩定」新時代的說法，顯得愈發空洞。

彭博經濟研究指出，美國仍可能對歐盟藥品展開調查，且針對50%鋼鐵關稅的後續走向，各方說法不一。如果特朗普政府認為歐盟違背了鉅額投資承諾，可能會提出更多要求。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）似乎急於重提對歐盟監管Meta等科技公司的不滿。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。(Reuters)

這也是為何說這份協議「相較於與美國長期對抗，兩害相權取其輕」是站不住腳的。

值得注意的是，儘管歐盟爭取到15%的稅率比特朗普此前威脅的30%更低，但稅率仍為特朗普上台前的三倍，也是這是美歐之間自20世紀30年代以來最高的關稅水平。

「企業正意識到我們面對的是歷史上較高的關稅率，除非美國經濟出現災難性後果，否則這一情況難以改變，」國際商會副秘書長威爾遜說，商會觀察到一些企業發貨延遲，正在重新評估供應鏈策略。當前，與美國的貿易現已「極其困難」，商業複雜性達到「無人能想象的水平」。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

勞倫特稱，歐洲人明白，美國的保護主義會讓美國人自身處境惡化，但他們並未看到歐盟因此變得更強大。

正是歐洲對美國軍事實力和技術的依賴，讓特朗普的威脅有了可乘之機。北約峰會上，北約秘書長呂特（Mark Rutte）甚至稱特朗普為「爸爸」。這恰恰印證了馬克龍的觀點：歐盟還不夠令人敬畏。畢竟如果勒索能奏效，那何必費心談判呢？特朗普只需要發一封關稅郵件不就可以了。

「即使是像我這樣認識（特朗普）總統十年的人，都難以相信整個歐盟會屈服於『美國優先』政策。」美國國家安全委員會反恐事務高級顧問、特朗普顧問戈爾卡曾這樣形容。

2024年10月31日，在新墨西哥州支持特朗普的競選集會上，一個男孩戴著MAGA的帽子。（Reuters）

文章還注意到，面對中國，歐洲的情況也不樂觀。中國是德國大眾、梅賽德斯-奔馳等企業的重要出口市場，但中國企業如今卻在快速追趕甚至超越這些歐洲巨頭。過去幾年，對華出口佔歐盟GDP 的比重下降了約0.5個百分點，而歐盟從中國的進口卻在增加。

勞倫特稱，19世紀的中國一度喪失主權，被歐洲列強用武力敲開國門。而在當下，越來越多的歐洲精英們開始私下抱怨，歐洲可能正在走向自己的「百年屈辱」。

他說，這種類比並非毫無道理。英國牛津大學教授卡爾·本尼迪克特·弗雷指出，導致清朝衰落的，是一種自我毀滅式的自滿：過去行之有效的制度和創新，未能跟上技術前沿的步伐。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，並在期間向媒體發表講話。（Reuters）

歐盟的單一市場確實在製造業及其供應鏈方面取得了顯著成就，但對創新至關重要的資本市場仍然割裂，科技企業也長期資金不足。正如意大利經濟學家馬里奧·德拉吉去年所警告的，歐洲正陷入「中等技術陷阱」。

勞倫特最後提醒，歐盟必須利用這份關稅協議換來的時間，強化貿易防禦，減少對外依賴。經濟學家桑德·託多伊爾近期提出，歐洲首先必須實施協調一致的產業政策，二是思考如何培育未來的科技巨頭，最後是重新審視競爭政策。

「歐洲的屈辱時刻將持續相當一段時間，但現在行動還不算太晚，尚有時間避免迎來『百年屈辱』。」勞倫特寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

