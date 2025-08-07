說得天花亂墜　不能阻止以色列都是白費

超過6萬人喪生15萬人受傷的以巴衝突仍在持續，從2023年10月以來從未停歇進攻加沙的以色列在佔領加沙75%的領土之後，日前決定全面佔領加沙。儘管反對聲音強烈，但是以色列總理內塔尼亞胡力主全面佔領加沙。

為了譴責以色列的暴行，近日英國、法國、加拿大突然宣佈將於今年9月正式承認巴勒斯坦國。2024年歐洲國家挪威、愛爾蘭、西班牙已經官宣承認巴勒斯坦國。目前，聯合國193個會員國，有近150個國家承認巴勒斯坦國。歐洲大國美國盟友承認巴勒斯坦國，從道義上將對以色列形成強大的壓力。

加沙地帶遭到以色列軍方毀滅性攻擊已接近22個月，公開指責以色列違反國際法的國家並不少見。加拿大、約旦、阿聯酋、埃及、德國和比利時等6個國家日前給加沙居民空投了120個食品援助包裹。

以色列幾近把加沙地帶夷平後再施以「饑餓政策」，2025年8月4日，巴勒斯坦人在加沙走廊南部汗尤尼斯搶奪送抵的援助物資。（Reuters）

埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）8月5日旗幟鮮明批評以色列，稱以色列對加沙地帶的持續軍事行動「已超出任何邏輯或正當理由」，演變成「一場造成饑荒、種族滅絕和消滅巴勒斯坦事業的衝突」。

但這些只是意義有限的積極行動。誰能阻止以色列？誰能阻止殺戮？沒人可以回答。

一夫當關萬夫莫開，一國支持以色列百國反對也無效。只要美國對以色列的支持保留一天，以色列就會有恃無恐。

以色列示威者在特拉維夫參加抗議活動，聲援加沙並反對以色列佔領約旦河西岸。（Reuters）

英國、法國、加拿大等國表現出的悲天憫人，不過是和美國關係不和諧之後的背刺，是被美國在關稅等問題上羞辱之後展現出的獨立自主與不屈。 巴勒斯坦人的前途命運從來都不是他們關切的重點，在巴勒斯坦問題上和美國的看法不一是他們還有些許存在感的僅有表現。

以色列對加沙地帶的攻擊，對國際公平和正義的破壞，對人性的泯滅，需要徹底被阻止。國際社會百餘國家對巴勒斯坦的聲援只有口頭難見實際行動，大國對巴勒斯坦的支持只有蜻蜓點水般的食物補給，不見阻止以色列有真切成效。美國才是解決以巴問題的關鍵。而誰會為了巴勒斯坦去得罪美國？

錦上添花容易，雪中送炭很難。英法等國能夠做的也只能是承認巴勒斯坦國，這種對美國霸權沒有實質性傷害的行動。值得鼓勵，也確實意義有限。任何國家說得再天花亂墜，不能阻止以色列都是白費。

圖為2025年8月3日，在加沙北部拜特拉希亞（Beit Lahiya），巴勒斯坦民眾領取經以色列送入的援助物資。（Reuters）

人類的悲歡並不相同。現如今，除了在對以色列作戰中獲勝，巴勒斯坦人想不出還有其他有效的途徑可以阻止以色列。而被美國武裝到牙齒的以色列整體實力是佔有優的。這注定巴勒斯坦人的遭遇是坎坷的。

如果真的願意幫助巴勒斯坦人，就不要對他們發自本能的自保不要再貼上各種標籤。

沒有人會責備看客不積極幫助巴勒斯坦，也沒有人會苛責各國必須阻止以色列，在這個大多數國家都無法有效作為的時代，沒有作為也不是什麼丟臉的事情，真正丟臉可恥的是，有一些國家原本做不了什麼卻試圖拿幫助巴勒斯坦博美名。真可謂又當又立，又蠢又壞。