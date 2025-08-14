泰柬停火協議極其脆弱　地雷事件是潛在風險

泰國與柬埔寨停火兩週以來，雙方依然口水戰不斷，還有泰國軍人在邊境地區遭地雷炸傷。受訪學者和分析員普遍認為，泰柬停火協議是一份脆弱的協議，主要是因為這是由外部勢力斡旋達成的，雙方並未做出真正的妥協，而地雷事件是泰柬再次交火的潛在風險，若再有人踩中地雷且不幸被炸死，預計雙方將再爆發戰鬥。



分析員說，要維持這份如履薄冰的停火協議，需要兩國邊防部隊保持克制，避免挑起新的衝突，以及第三方的密切監督。

泰柬兩國7月24日在邊境爆發數十年來最激烈的武裝衝突，造成數百人傷亡。美國總統特朗普以貿易談判施壓後，兩國領導人接受東盟輪值主席國馬來西亞的獻議，7月28日在馬國舉行會談，並同意29日起無條件停火。不過，雙方至今多次互指對方違反停火協議。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬研究員蒂塔（Tita Sanglee）接受《聯合早報》訪問時說，泰柬停火協議經外部勢力斡旋促成，並非雙方真正的讓步和妥協，使得協議從一開始就岌岌可危，緊張局勢很可能再次發生。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

她指出，戰火雖停，但信息戰仍在持續，激化了雙方民眾的敵對情緒。此外，泰柬軍隊始終處於高度戒備狀態，涉及主權爭議的邊境問題也尚未解決。「綜上所述，我認為問題不在於局勢會否再次升溫，而是何時會升溫。」

停火協議達成後，泰柬邊界聯合委員會8月7日在吉隆坡舉行特別會議，就停火細則達成共識並簽署協議。然而，在那之後，泰國發生兩起士兵在邊境地區巡邏時踩中地雷受傷事件，並指責地雷是柬方所埋，讓稍有緩和的局勢再度緊張。

柬埔寨否認在邊境地區埋設地雷，但地雷問題一直是泰柬停火協議中存有異議的部份，很可能是引發雙方再次交戰的導火線。

泰柬衝突：圖為2025年7月27日，柬埔寨奧多棉吉省一批撤離的民眾在臨時避難所輪候食物。（Reuters）

蒂塔說：「地雷問題存在巨大的升級風險……泰國已有多名士兵踩中地雷受傷，這加劇了緊張局勢及公眾希望對柬方做出某種報復行動的壓力。一起致命事件可能會引發另一場衝突。」

泰國蘭實大學政治學助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）直言，他並不看好柬埔寨會遵守停火協議。「柬埔寨極有可能試圖挑起新一輪衝突。泰國將密切注意事態發展。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員錢伯斯（Paul Chambers）則說，在雙方更有把握對方不會挑起新的衝突前，要維持這項停火協議的難度很大。「這涉及到基於以往衝突所形成的對立認知與缺乏信任的問題。」

泰軍方和政府表達不同立場 傳遞混亂信號增加誤判風險

金邊皇家大學東南亞研究中心副主任林偉才認為，泰柬停火協議之所以十分脆弱，主要是因為泰國的政治格局，使泰國難以對柬埔寨保持一致的政策方針。

「在泰國，不同政治派系（軍方和政府）表達了不同的立場。這種脫節情況向柬埔寨和區域傳遞了混亂信號，增加了誤判風險。」

不過他說，區域監督機制有助於執行停火協議，就像目前泰柬讓東盟充當停火觀察員的做法，在確保雙方遵守停火協議上能發揮作用。

泰國時事評論員及資深媒體人巴維（Pravit Rojanaphruk）也說，要維護這項停火協議，須要第三方對泰柬兩國密切監督，但最終可能還是「取決於金邊的洪氏家族和泰國軍方」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

