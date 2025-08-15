特朗普稱今晤普京是為下輪「更重要」會談鋪路　屆時或邀歐烏領袖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於當地時間8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加州會晤。前者14日表示，他認為這應會是一場很好的會問，並指自己只想在會中為下一輪「更重要」的會談鋪路。特朗普稱潛在的次輪會談除了美俄元首外，烏克蘭總統澤連斯基及部份歐洲國家領導人也可能會獲邀參與。



路透社14日報道，特朗普當日在白宮回應記者提問時稱，他認為普京和澤連斯基最終能夠和睦相處 ，並在俄烏問題上實現和平。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普表示，8月15日的美俄元首會應會順利進行，但目前仍處計劃當中的第二輪會晤更重要。

他補充指：「（屆時）普京、澤連斯基、本人以及一些歐洲領導人將進行會晤，（但）也可能不成事，我們拭目以待吧。」

另外，特朗普也直言，他15日與普京會晤只是想為上述的次輪會談鋪路，如果會晤取得成功，下輪會晤可能很快舉行，甚或會再次在阿拉斯加舉辦。

特朗普稍早接受霍士新聞（Fox News）採訪時已透露，如果美俄元首會進展良好，他將於會後致電澤連斯基安排第二次會晤，又指該會晤有多個潛在舉辦地。